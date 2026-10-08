Hội CĐV Messi tại TPHCM chào tạm biệt thần tượng!

Sáng 7-10, tại một địa chỉ quen thuộc ở Phường Gò Vấp, TPHCM, khoảng 150 fan thuộc Hội CĐV Messi tại TPHCM đã tập trung đồng hành cùng thần tượng người Argentina trong trận đấu cuối cùng với màu áo tuyển quốc gia. Nước mắt đã rơi, nụ cười tự hào cũng hiển hiện.

Các CĐV Messi chăm chú xem thần tượng chơi trận cuối cho ĐTQG

Đồng hành cùng Messi trong chặng cuối sự nghiệp ĐTQG Argentina là những gương mặt không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của anh - với những buổi offline sống động tại Sapa Coffee 24h suốt kỳ FIFA World Cup rực lửa ở mùa Hè vừa qua. Họ đã nói lên tình cảm đặc biệt của mình dành cho Messi...

Nữ CĐV Hoàng Tuyết Sương: “Mình yêu mến Messi không chỉ vì tài năng bóng đá xuất chúng mà còn bởi sự khiêm tốn, nỗ lực và tình yêu mà anh dành cho bóng đá. Với mình, Messi là một cầu thủ đặc biệt, người mang đến rất nhiều cảm xúc và những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt sự nghiệp”.

“Buổi họp fan này đã khiến mình cảm thấy rất vui và xúc động vì có cơ hội được cùng những người yêu Messi chia sẻ tình cảm dành cho anh. Và đây là trận đấu cuối cùng của Messi trong màu áo đội ĐTQG. Chắc chắn ngay lúc này là mình buồn và tiếc nuối rồi. Nhưng bên cạnh đó là sự biết ơn và tự hào vì được chứng kiến một huyền thoại thi đấu”.

“Cảm ơn anh, Leo Messi vì tất cả những niềm vui, cảm xúc và cả những ký ức tuyệt đẹp mà anh đã mang đến cho bóng đá. "Anh Si" à, anh mãi là GOAT (Vĩ đại nhất mọi thời đại) trong lòng em!”.

CĐV Nguyễn Đức Thạch cũng chia sẻ: “Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng nhau từ World Cup đến lúc "anh Si" giã từ đội tuyển. Mong mọi người luôn giữ được lửa để cùng nhau có nhiều buổi off tiếp sau này".

“Hẹn mọi người lễ trao giải Quả bóng vàng. "Anh 10" thắng nữa là đẹp luôn. Nay M10 giã từ xúc động quá khóc chứ bình thường ít rơi lệ. Buồn nhất chắc phải là những năm 2016 để đến bây giờ chỉ tiếc vì không thấy anh chạy ở trên sân trong màu áo xanh trắng nữa thôi”.

“Giá như anh có thể đá thêm 1 kỳ Copa America nữa nhưng có vẻ dừng lại ở thời điểm mọi người còn muốn thấy anh thì mọi người sẽ nhớ đến anh nhiều hơn. Vẫn đồng hành và sẽ tiếp tục cổ vũ cho Argentina thôi. Love u Leo 10".

Cô Bùi Thị Hà Thủy, một fan nữ lớn tuổi vẫn giữ trọn vẹn tình yêu Messi như buổi ban đầu cho biết: “Đã có một tình yêu như thế: Với tôi, Messi là niềm vui, là lẽ sống, là điểm chung trong mẫu hình của một con người tài năng, đạo đức, nhân cách tuyệt vời trong và ngoài sân cỏ”.

“Thật hạnh phúc khi cả gia đình tôi có 5 thành viên đều yêu quý Messi. Ngày cuối được xem M10 trong màu áo đội tuyển Argentina, với một cảm xúc dâng trào, thật mừng khi thấy một kết thúc không thể tuyệt vời hơn cho thần tượng, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối, bịn rịn ngày chia tay. Vui sao nước mắt cứ tuôn trào…Cám ơn Messi vì tất cả!”.

Lê Văn Tài - Trưởng BTC của Hội CĐV Messi tại TPHCM tâm sự: “Sáng ngồi cùng 150 fan Messi, không khí cuồng nhiệt, hứng khởi nhưng trong lòng em cũng có một khoảng lặng và sự tiếc nuối vì đây trận đấu cuối cùng Messi khoác lên mình chiếc áo sọc trắng xanh. Khi xem trận đấu em chỉ ước là thời gian trôi chậm lại. Cảm giác tiếc vô cùng vì từ nay về sau không thấy Messi đá cho màu áo tuyển nữa”.

“Nhưng hơn cả sự tiếc nuối, cảm giác bao trùm lên tất cả là sự trân trọng từng pha chạm bóng, từng bước chạy cuối cùng của anh. Một người như em chứng kiến rất nhiều thăng trầm từ trận chung kết World Cup 2014, Copa America 2015, Copa America 2016 cho đến những thành công ở Copa America 2021, World Cup 2022, Copa 2024 làm cho em yêu quý anh hơn”.

“Một Messi không chỉ tài năng mà còn vì cách anh sống, ứng xử, cả sự khiêm nhường và luôn chiến đấu hết mình. Em rất cảm ơn anh vì đã đem em đến với bóng đá, và cũng là người truyền cảm hứng cho em. Chúc anh có nhiều sức khỏe và nhiều thành công sắp tới. Thank you Messi!”.

Hình ảnh buổi offline

Nước mắt đã rơi

ĐỖ HOÀNG