Công ty quản lý thương hiệu của David Beckham đã chính thức đệ đơn kiện đối tác sản xuất nước hoa lâu năm Coty tại Tòa án Tối cao New York, yêu cầu bồi thường 41 triệu USD (khoảng 32 triệu bảng Anh) sau khi phát hiện các sản phẩm cao cấp mang tên cựu danh thủ bị bán tháo tại chuỗi cửa hàng giá rẻ và các trạm xăng.

Beckham tại World Cup 2026. Ảnh THX

Hàng hiệu nhưng bán như hàng thấp cấp

Theo hồ sơ pháp lý, DB Ventures - công ty chịu trách nhiệm quản lý các hợp đồng thương mại của David Beckham - đã "sốc và bàng hoàng" khi phát hiện các dòng nước hoa mang thương hiệu Beckham xuất hiện trong chuỗi cửa hàng giảm giá Poundland tại Anh cũng như nằm trong các thùng hàng hạ giá ở trạm xăng. DB Ventures chỉ trích đây là hành động thể hiện "sự tuyệt vọng và tham lam" từ phía Coty.

Tập đoàn mỹ phẩm Coty có trụ sở tại Hà Lan, đã hợp tác với thương hiệu Beckham trong hơn một thập kỷ và sản xuất hơn 30 dòng nước hoa khác nhau. Tại thị trường Anh, mỗi chai nước hoa Beckham thường có giá bán bán lẻ khoảng 26 USD. Tuy nhiên, phía DB Ventures cáo buộc Coty đã bán ít nhất 24 triệu USD sản phẩm thông qua các kênh phân phối chưa được chấp thuận, làm hoen ố hình ảnh sang trọng và đẳng cấp mà David Beckham đã cẩn trọng xây dựng suốt nhiều thập kỷ.

Bên cạnh tổn hại thương hiệu, đơn kiện còn cáo buộc Coty báo cáo thiếu 123 triệu USD doanh thu thuần từ việc bán hàng, khiến DB Ventures bị thất thoát khoảng 6 triệu USD tiền bản quyền chưa thanh toán.

Đáp trả lại các cáo buộc, Coty đã đệ đơn yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện. Tập đoàn này phủ nhận việc trực tiếp bán sản phẩm cho chuỗi Poundland, đồng thời khẳng định họ có toàn quyền quyết định kênh phân phối đối với dòng sản phẩm nước hoa David Beckham theo các điều khoản hợp đồng.

Đế chế 1,6 tỷ USD

Mặc dù gặp rắc rối pháp lý với Coty, đế chế kinh doanh DRJB Holdings của Beckham vừa trải qua một năm tài chính kỷ lục. Doanh thu của tập đoàn tăng 20% lên mức 110,5 triệu USD, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 46%, đạt mốc 65,7 triệu USD. Nhờ đó, Beckham đã rút khoản cổ tức trị giá 51 triệu USD (39 triệu bảng Anh). Dù đã bán 55% cổ phần cho tập đoàn Authentic Brands của Mỹ vào năm 2022 với giá 200 triệu bảng, Beckham vẫn nắm giữ 45% cổ phần còn lại thông qua công ty Footwork Productions.

Đế chế kinh doanh của cựu thủ thủ tuyển Anh được vận hành dựa trên 3 trụ cột chính:

DB Ventures: Mảnh ghép lớn nhất, quản lý các hợp đồng đại sứ thương hiệu với Hugo Boss, Lenovo, McDonald's, Bank of America, Verizon, Lay's và hãng bia Stella Artois (trong chiến dịch hợp tác cùng tài tử Theo James).

Seven Global: Đơn vị quản lý các thỏa thuận cấp phép sản phẩm, bao gồm sự hợp tác lâu năm với Adidas (dòng giày Predator phiên bản giới hạn) và thương hiệu mắt kính Safilo.

Studio 99: Hãng sản xuất đứng sau các bộ phim tài liệu đình đám trên Netflix về David Beckham (năm 2023) và Victoria Beckham (năm 2025), cùng chương trình Beckham & Friends Live phát trên Paramount + xung quanh giải đấu Champions League.

Cỗ máy quảng cáo tại Mỹ và đòn bẩy thương mại Inter Miami

Sự hiện diện thương mại của Beckham đạt đỉnh cao tại thị trường Mỹ dịp World Cup 2026. Cựu danh thủ đã xuất hiện trong khoảng 12 chiến dịch quảng cáo rầm rộ mùa hè này, thu về tới 25 triệu USD dù không trực tiếp thi đấu. Tháng 6 -2026, Beckham còn chính thức nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood bên cạnh tài tử Tom Cruise.

Bên cạnh mảng quảng cáo, chiến lược đầu tư vào giải nhà nghề Mỹ (MLS) với vai trò đồng sở hữu CLB Inter Miami cùng hai anh em tỷ phú Jorge và Jose Mas đã mang lại thành công rực rỡ. Inter Miami hiện được định giá gần 1,5 tỷ USD và chuẩn bị đưa vào vận hành sân vận động Freedom Park Arena.

Việc chiêu mộ siêu sao Lionel Messi từ năm 2023 (hợp đồng đến năm 2028) đã tạo cú hích thương mại vô tiền khoáng hậu, đưa áo đấu Inter Miami trở thành mẫu áo bán chạy thứ tư thế giới. Cùng với các khoản đầu tư vào doanh nghiệp thực phẩm IM8 và BeeUp, tổng tài sản của hai vợ chồng David và Victoria Beckham hiện ước tính đạt 1,2 tỷ bảng Anh (gần 1,6 tỷ USD).

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