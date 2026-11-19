Hồ sơ mời thầu bản quyền truyền hình cho World Cup 2030 do FIFA vừa phát hành đã chính thức tích hợp các quãng nghỉ giải lao tiếp nước (hydration breaks) vào gói thương quyền dù ban đầu chỉ được áp dụng nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ do thời tiết khắc nghiệt ở World Cup 2026.

Khoảng nghỉ 3 phút tại World Cup 2026. Ảnh THX

Vô tình phát hiện "mỏ vàng" quảng cáo

Tại World Cup 2026, FIFA áp dụng quãng nghỉ 3 phút giữa mỗi hiệp đấu cho toàn bộ 104 trận đấu. Dù mục tiêu ban đầu là đảm bảo thể lực và tính công bằng trong thi đấu, các khoảng dừng này nhanh chóng trở thành cơ hội kinh doanh vô cùng đắt giá cho các nhà đài phát sóng.

Theo các dữ liệu phân tích truyền thông, mỗi giờ nghỉ tiếp nước đã mang về từ 2 triệu đến 9 triệu USD doanh thu quảng cáo cho các đơn vị nắm bản quyền tại Mỹ như Fox Sports và Telemundo. Riêng mạng truyền hình Fox được ước tính đã thu về khoảng 250 triệu USD từ các đoạn quảng cáo chèn vào giờ nghỉ này. Tổng doanh thu quảng cáo của Fox trong kỳ World Cup 2026 đạt tới 835 triệu USD, gần gấp đôi mức phí 485 triệu USD mà nhà đài này đã bỏ ra để mua bản quyền từ FIFA.

Dù FIFA không trực tiếp hưởng lợi tài chính từ doanh thu quảng cáo phát sinh trong trận đấu tại kỳ giải trước, việc đưa các khoảng nghỉ này vào tài liệu đấu thầu chính thức cho World Cup 2030 được dự báo sẽ tạo ra sự bùng nổ về giá thương quyền. Các nhà đài sẵn sàng chi trả số tiền lớn hơn nhiều khi biết trước họ sẽ có thêm những khung giờ vàng quảng cáo độc quyền ngay trong lúc trận đấu đang diễn ra.

Thị trường bản quyền truyền hình tại Mỹ cho World Cup 2030 - giải đấu kỷ niệm 100 năm World Cup diễn ra chủ yếu tại Morocco, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha - được kỳ vọng sẽ đạt mức giá từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ USD.

Cuộc cạnh tranh gắt gao giữa truyền hình và các nền tảng trực tuyến

Sự xuất hiện của các khoảng dừng thương mại hấp dẫn đã châm ngòi cho cuộc đua nảy lửa giữa các đài truyền hình truyền thống và những gã khổng lồ dịch vụ phát trực tuyến (streaming).

Tại Tây Ban Nha, Netflix đã xuất sắc giành được quyền phát sóng World Cup 2030, trong khi hãng truyền thông công cộng SBS sở hữu bản quyền tại Australia. Tại Mỹ, quá trình đấu thầu đang bước vào giai đoạn nước rút với sự tham gia của cả các nền tảng streaming lẫn các nhà đài truyền thống.

Bên cạnh giờ nghỉ tiếp nước cố định, hồ sơ của FIFA cũng đề cập đến cơ chế "cooling breaks" (nghỉ bất thường từ 90 giây đến 3 phút khi nhiệt độ trên sân vượt quá 28°C).

Dù FIFA khẳng định chưa đưa ra quyết định cuối cùng và các quy định sẽ linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện thực tế - đơn cử như World Cup nữ tại Brazil sẽ không áp dụng bắt buộc do thời tiết mát mẻ hơn - việc thương mại hóa các khoảng dừng trận đấu đã chính thức tái định hình mô hình kinh doanh bản quyền bóng đá toàn cầu.

LONG KHANG