Nhiều quốc gia Đông Nam Á chưa có bản quyền World Cup 2026

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, vòng chung kết World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Mexico và Canada. Tuy nhiên, trong khi phần lớn các quốc gia trên thế giới đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thì vấn đề bản quyền truyền hình tại khu vực Đông Nam Á chưa hoàn tất. Tính đến giữa tháng 4-2026, mới chỉ có 6/11 quốc gia trong khu vực ASEAN chốt được thỏa thuận với FIFA.

Theo đó, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) độc quyền phát sóng trên mọi hạ tầng tại Việt Nam. Ở Indonesia, Đài truyền hình TVRI đã mua quyền phát sóng miễn phí toàn bộ 104 trận đấu. Chính phủ Indonesia hỗ trợ mạnh mẽ, coi đây là nhiệm vụ quốc gia để người dân mọi vùng miền đều tiếp cận. Tại Singapore, “ông lớn” Mediacorp như thường lệ là đơn vị đang nắm quyền phát 28 trận miễn phí trên truyền hình mặt đất, phần còn lại qua nền tảng trả phí với mức 98-118 SGD (đôla Singapore)/thuê bao cho toàn bộ giải đấu. Tại Philippines, Aleph Group (công ty quảng cáo kỹ thuật số) được độc quyền, tại Campuchia là Hang Meas TV, còn tại Timor-Leste là đài quốc gia ETO.

Thái Lan, quốc gia có nền bóng đá phát triển bậc nhất khu vực, đang đối mặt với viễn cảnh người hâm mộ có thể không được xem World Cup 2026 trên sóng truyền hình miễn phí - điều chưa từng xảy ra trong nhiều thập niên qua. Nguyên nhân xuất phát từ một thay đổi mang tính bước ngoặt trong chính sách của Thái Lan. Ủy ban Phát thanh Truyền hình và Viễn thông quốc gia (NBTC) đã chính thức loại World Cup khỏi danh mục nhóm sự kiện thể thao bắt buộc phải được phát sóng trên truyền hình miễn phí phục vụ công chúng. Hệ quả là gánh nặng tài chính đổ dồn lên các nhà đài.

World Cup 2026 có quy mô chưa từng có với 48 đội tham dự và 104 trận đấu, khiến giá trị bản quyền tăng vọt so với các kỳ trước. Thairath - một trong những tờ báo lớn nhất Thái Lan - viết: “Việt Nam và Indonesia đã sớm chốt thương vụ, Campuchia cũng đã sở hữu. Trong khi đó, Thái Lan vẫn chưa mua được bản quyền”. Sức ép từ dư luận đang ngày càng gia tăng, đặt các nhà đài Thái Lan vào thế khó trong việc cân bằng giữa lợi ích công chúng và bài toán kinh doanh.

Nếu Thái Lan gặp khó vì rào cản chính sách, thì Malaysia đang phải đối mặt với “cơn ác mộng” mang tên giá bản quyền. Theo thông tin từ tờ New Straits Times, FIFA ban đầu chào mức giá lên tới 50 triệu USD (khoảng 198,5 triệu Ringgit). Con số này được các nhà đài Malaysia mô tả là rào cản lớn nhất khiến các cuộc đàm phán kéo dài chưa có hồi kết. Hồi năm 2018, Đài Truyền hình Malaysia (RTM) chỉ phải chi khoảng 30-40 triệu Ringgit (từ 7-10 triệu USD) để mua bản quyền phát sóng 41 trận đấu của World Cup 2018.

Đáng chú ý, dù FIFA đã hạ giá xuống còn khoảng 35 triệu USD (140 triệu Ringgit), các nhà đài Malaysia vẫn tỏ ra thận trọng. Nguyên nhân không chỉ đến từ áp lực tài chính, mà còn bởi bối cảnh lịch thể thao dày đặc trong năm 2026. Malaysia sẽ phải dồn nguồn lực cho Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung tại Glasgow (tháng 7) cùng Asiad 20 khiến ngân sách tài trợ và quảng cáo bị chia nhỏ. Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi trong tâm lý công chúng. Khác với những kỳ World Cup trước khi người hâm mộ Malaysia luôn mong mỏi được xem trực tiếp, lần này nhiều người đã bắt đầu chấp nhận viễn cảnh “mất sóng” và thậm chí kêu gọi chính phủ không sử dụng ngân sách công để giải cứu vào phút chót.

Ba quốc gia còn lại ở Đông Nam Á chưa sở hữu bản quyền World Cup 2026 là Myanmar, Brunei và Lào. Điều này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm: quy mô thị trường tại các nước này nhỏ, hạ tầng truyền thông hạn chế, hoặc sức mua yếu khiến FIFA chưa ưu tiên đàm phán. Với các quốc gia này, khả năng người hâm mộ được xem World Cup 2026 có thể phụ thuộc vào các thỏa thuận gián tiếp hoặc việc bán lại bản quyền từ các đài trong khu vực.

CHU NGỌC