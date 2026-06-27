"Nghỉ uống nước" có lợi cho tất cả?

Giữa cái nóng như đổ lửa của mùa hè Bắc Mỹ, giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đã chứng kiến một sự thay đổi chưa từng có: những phút giải lao uống nước (Hydration break) bắt buộc ở phút 22 của mỗi hiệp. Chỉ sau vài ngày khởi tranh, chúng đã trở thành tâm điểm của những tranh cãi nảy lửa, bị nhiều người gọi là "sát thủ của mạch trận" và "vết đen" của World Cup 2026.

Tiếng la ó xuất hiện đều đặn như một thói quen tại World Cup 2026 mỗi khi trọng tài thổi còi tạm dừng trận đấu ở phút 30 và 75. Trên các khán đài rực rỡ từ New York đến Guadalajara, những cái lắc đầu ngao ngán xuất hiện. Người hâm mộ và các nhà đài có cảm giác bóng đá đang bị xé nhỏ thành bốn hiệp như bóng rổ hay bóng bầu dục Mỹ, một cơ hội hoàn hảo để chèn các đoạn quảng cáo hái ra tiền.

Sự hoài nghi là có cơ sở. Những bộ óc bảo thủ và lãng mạn nhất của bóng đá luôn tôn thờ một trận đấu liên tục, nơi người chơi phải tự ứng biến, tự sửa sai ngay trong lúc đôi chân đang chạy. Cựu HLV Arsène Wenger từng không ít lần nhấn mạnh ông muốn trái bóng lăn nhiều hơn, muốn các quả ném biên, phát bóng được thực hiện chớp nhoáng để duy trì nhịp độ. Theo các thống kê từ Opta, thời gian bóng lăn thực tế (ball-in-play) tại giải đấu năm nay đã giảm khoảng 40 giây mỗi trận so với cột mốc 57 phút 22 giây của World Cup 2022. Đối với những người tôn sùng sự liền mạch, 40 giây đó giống như một vết xước trên bức tranh hoàn hảo.

Tuy nhiên, nếu bóc tách số liệu một cách lạnh lùng và công bằng, khi loại trừ chính xác khoảng thời gian dừng để cầu thủ uống nước, tỷ lệ bóng lăn thực tế trên sân thực chất lại tăng nhẹ. Điều đó có nghĩa là các quãng nghỉ không hề làm cầu thủ lười biếng đi, ngược lại, nó là một chiếc van xả áp cần thiết.

Điều thú vị nhất nằm ở chỗ, những "nghĩ uống nước" này đang vô tình biến thành một thứ vũ khí chiến thuật tối thượng, một dạng timeout "lai" của bóng đá. Như cựu HLV tuyển nữ Mỹ, Emma Hayes và chiến lược gia Ronald Koeman của tuyển Hà Lan từng thừa nhận, các HLV đang triệt để khai thác 3 phút ngắn ngủi này để xoay chuyển cục diện. Khi trận đấu bị xé thành bốn hiệp đấu nhỏ, nó không còn là câu chuyện của sức bền thuần túy mà là cuộc đấu trí của những điều chỉnh.

Điển hình như trận Hà Lan gặp Thụy Điển, HLV Graham Potter đã tận dụng thời gian này để thay đổi chiến thuật từ hàng hậu vệ 5 người sang 4 người, và đội bóng của ông đã lập tức vùng lên mạnh mẽ. Hay như chiến thắng hủy diệt 7-1 của Đức trước Curaçao bắt nguồn từ một phút giải lao giúp HLV Nagelsmann điều chỉnh lại đội hình trước sơ đồ chiến thuật kim cương hiếm gặp của đối thủ.

Tuy nhiên, cũng theo Opta, sự thay đổi trước-sau giờ nghỉ nguyên nhân chủ yếu là game state (tình trạng trận đấu), thay đổi chiến thuật hoặc sự tiến triển tự nhiên của hiệp đấu. So sánh với Premier League mùa trước (không có hydration breaks), xu hướng tăng xG, cú sút ở cuối hiệp vẫn tương tự. Hầu hết các trận không có thay đổi rõ rệt sau giờ nghỉ. Nghĩa là chỉ khi có biến động, người ta mới đổ lỗi cho việc uống nước.

Còn sự hoài nghi đến từ việc các đợt giải lao này được áp dụng một cách cứng nhắc, tức là trận nào cũng có chứ không phụ thuộc vào thời tiết, thì FIFA khẳng định điều này nhằm "đảm bảo sự công bằng tuyệt đối" cho tất cả các đội.

Trong một giải đấu mở rộng lên 48 đội, các trận đấu diễn ra ở những vùng khí hậu khắc nghiệt, từ cái nóng như đổ lửa của miền Nam đến cái se lạnh của Seattle. Nếu FIFA chỉ áp dụng luật uống nước ở các thành phố có thời tiết cực đoan, họ sẽ ngay lập tức đối mặt với làn sóng chỉ trích về sự bất công. Một HLV tại Texas sẽ có hai cơ hội quý giá để chỉnh đốn đội hình, trong khi đồng nghiệp của ông ở Seattle bị tước đi quyền lợi đó. Để công bằng, luật chơi phải đồng nhất.

Tóm lại, dù gây khó chịu ban đầu, hydration breaks mang lại lợi ích thiết thực về sức khỏe và chiến thuật. Bóng đá cần tiến hóa để bảo vệ cầu thủ mà vẫn giữ tinh thần hấp dẫn.

LONG KHANG