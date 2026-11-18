Đêm thi đấu cuối cùng vòng bảng Nations League khép lại với những kịch bản vô cùng hấp dẫn: từ cú vô-lê lịch sử đưa Bắc Ireland thăng hạng League A, màn ngược dòng ngoạn mục ở phút 90+6 của Na Uy; cho đến chiến thắng nghẹt thở của Bồ Đào Nha trong ngày khởi đầu kỷ nguyên mới.

Haaland lập cú đúp phút 90+6

Bảng A4 chứng kiến cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính nhất lượt trận khi Na Uy làm khách trên sân Đan Mạch. Buộc phải thắng để chiếm vị trí thứ hai, Na Uy lại sớm dội gáo nước lạnh khi để Rasmus Hojlund và Hojbjerg giúp Đan Mạch vươn lên dẫn 2-0 chỉ sau 14 phút đầu.

Thế nhưng, sự tỏa sáng của bộ đôi ngôi sao Ngoại hạng Anh đã lật ngược thế cờ. Cuối hiệp một, Martin Odegaard cướp bóng từ thủ môn Mads Hermansen, kiến tạo cho Erling Haaland rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Phút 83, chính Odegaard dứt điểm gỡ hòa 2-2. Đến phút 90+6, VAR xác định Joachim Andersen để bóng chạm tay trong vòng cấm, và Haaland lạnh lùng sút phạt đền ấn định chiến thắng 3-2 thần kỳ.

Cùng có 9 điểm nhưng Na Uy vượt qua Đan Mạch nhờ chỉ số đối đầu trực tiếp để giành vé vào tứ kết League A.

Trong khi đó, trên sân Cardiff City, Bồ Đào Nha bước vào lượt trận cuối bảng A4 cùng với chiếc áo số 7 mới với thiết kế gạch ngang giữa, do cầu thủ trẻ Carlos Forbs là người mặc.

Trận đấu diễn ra sôi nổi với cơn mưa bàn thắng. Bruno Fernandes mở tỷ số cho Bồ Đào Nha ở phút 11, nhưng xứ Wales gỡ hòa nhờ David Brooks ở phút 13 và vượt lên dẫn 2-1 nhờ Sorba Thomas ở phút 40. Trước khi hiệp một khép lại, Pedro Neto gỡ hòa 2-2 cho Bồ Đào Nha ở phút 43, nhưng sau đó nhận 2 thẻ vàng liên tiếp trong hai phút và bị truất quyền thi đấu.

Thi đấu thiếu người, Bồ Đào Nha vẫn ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 70 khi Carlos Forbs đi bóng táo bạo và dứt điểm hiểm hóc. Trận thắng giúp Bồ Đào Nha giữ vững ngôi đầu bảng A4 tiến vào tứ kết, còn xứ Wales phải tham dự play-off trụ hạng.

Cú vô-lê lịch sử của Devenny đưa Bắc Ireland lên League A

Tại Budapest, Bắc Ireland trải qua 90 phút vô cùng nghẹt thở trước chủ nhà Hungary để bảo vệ ngôi đầu bảng B2. Bị dồn ép trong hiệp một, đội khách chịu tổn thất ở phút 35 khi Barnabas Varga tận dụng hiểu lầm phòng ngự để ghi bàn mở tỷ số cho Hungary. Bàn thắng này chấm dứt chuỗi trận giữ sạch lưới ấn tượng của Bắc Ireland và tạm thời đưa Hungary lên đỉnh bảng.

Tuy nhiên, bản lĩnh của các học trò HLV Michael O'Neill – người phải theo dõi trận đấu từ trên khán đài do án phạt – đã lên tiếng đúng lúc. Phút 65, sau khi Isaac Price dứt điểm dội cột dọc, Justin Devenny trở thành người hùng. Từ quả ném biên dài của Trai Hume, Devenny khống chế một nhịp rồi tung cú vô-lê cháy lưới vào góc xa khung thành, ấn định trận hòa 1-1.

Kết quả này giúp Bắc Ireland duy trì thành tích bất bại, chính thức đứng đầu bảng B2 và giành tấm vé thăng hạng League A.

Tại Aviva Stadium, Cộng hòa Ireland có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Kosovo để chiếm vị trí nhì bảng B3. Phút 26, hậu vệ Kreshnik Hajrizi của Kosovo nhận thẻ đỏ trực tiếp vì dùng tay cản phá cú sút của Troy Parrott ngay trên vạch vôi.

Trên chấm 11m, Parrott mở tỷ số trận đấu và hoàn tất cú đúp penalty ở đầu hiệp hai. Jack Moylan đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0 từ quả tạt của Liam Kitching. Với kết quả này, CH Ireland giành suất play-off thăng hạng và gia nhập nhóm hạt giống số 2 cho lễ bốc thăm vòng loại Euro 2028.

LONG KHANG