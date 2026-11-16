Kỷ nguyên hậu Ronaldo và Messi: Bài toán khó cho Bồ Đào Nha, Argentina

Bồ Đào Nha và Argentina đang đứng trước cuộc chuyển giao thế hệ đầy thách thức khi không còn Cristiano Ronaldo và Lionel Messi – hai biểu tượng lớn nhất trong lịch sử bóng đá của mỗi quốc gia.

Messi và Ronaldo là hai siêu sao xuất sắc nhất bóng đá đương đại. Ảnh: THX

Những kết quả đáng thất vọng trong các trận đấu đầu tiên của Bồ Đào Nha và Argentina khi thiếu vắng hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cho thấy khoảng trống mà họ để lại không dễ khỏa lấp.

Bồ Đào Nha nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Đan Mạch tại UEFA Nations League, trong khi Argentina thua Uruguay 0-2 trong trận đấu trên sân La Bombonera. Đây chưa phải cơ sở để đánh giá sức mạnh của hai đội tuyển trong tương lai, nhưng cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của Ronaldo và Messi, không chỉ về chuyên môn mà còn ở vai trò thủ lĩnh.

Sự chia tay của hai ngôi sao cũng diễn ra theo những cách khác nhau. Messi nhận được sự trân trọng đặc biệt từ đồng đội và người hâm mộ Argentina. Trong khi đó, Ronaldo rời xa ánh đèn sân khấu sau những tranh cãi liên quan đến HLV Jorge Jesus và những phản ứng giàu cảm xúc khi chia tay các đồng đội.

Bồ Đào Nha đặt kỳ vọng vào Bruno Fernandes

Thất bại 1-4 trước Đan Mạch phơi bày nhiều vấn đề của Bồ Đào Nha, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì sự tập trung. Đội bóng này để thủng lưới tới bốn bàn chỉ trong hơn 30 phút, cho thấy những khó khăn khi thiếu một thủ lĩnh có khả năng tạo ảnh hưởng lớn như Ronaldo.

Trong bối cảnh đó, Bruno Fernandes được kỳ vọng đảm nhận vai trò lãnh đạo và điều tiết lối chơi. Tiền vệ đội trưởng của Manchester United sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong quá trình xây dựng một tập thể mới.

Ronaldo ra đi để lại khoảng trống lớn ở tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: THX

Tuy nhiên, trận thua Đan Mạch cho thấy Bruno Fernandes không thể một mình giải quyết mọi vấn đề. Bồ Đào Nha cần sự đóng góp đồng đều của các vị trí, đặc biệt là khả năng tổ chức phòng ngự và bản lĩnh trong những thời điểm khó khăn.

Dù vậy, đội bóng vẫn còn cơ hội giữ vị trí dẫn đầu tại UEFA Nations League. Họ đang hơn Đan Mạch 3 điểm và chỉ cần hòa Xứ Wales để chắc suất đứng đầu bảng.

Argentina chưa tìm được người kế nhiệm Messi

Argentina cũng trải qua khởi đầu không như mong đợi khi thất bại 0-2 trước Uruguay tại La Bombonera. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni để thủng lưới hai bàn từ những tình huống cố định trong vòng năm phút đầu hiệp hai.

Trong trận đấu này, Scaloni thử nghiệm sơ đồ 4-3-3 với Nico Paz đảm nhận vị trí thay thế Messi. Tuy nhiên, phương án mới chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Nico Paz được đánh giá là một trong những ứng viên tiềm năng cho vai trò kế thừa Messi, nhưng Scaloni không muốn đặt quá nhiều áp lực lên cầu thủ trẻ.

"Chúng ta không thể kỳ vọng các cầu thủ trẻ gánh vác toàn bộ đội bóng trên vai", nhà cầm quân Argentina nhấn mạnh.

Khoảng trống Messi để lại còn thể hiện ở chiếc áo số 10. Sau hơn 17 năm gắn bó với siêu sao này, số áo biểu tượng vẫn chưa có chủ nhân mới. Nico Paz lựa chọn áo số 18, trong khi những đề xuất treo vĩnh viễn áo số 10 trước đây chưa được chấp thuận.

Trái ngược với Argentina, Bồ Đào Nha đã trao chiếc áo số 7 của Ronaldo cho Carlos Forbes, dù cầu thủ này không ra sân trong trận gặp Đan Mạch.

Tìm được người kế nhiệm Messi làm nhiệm vụ bất khả thi với tuyển Argentina. Ảnh: THX

Bài toán không chỉ nằm ở người kế nhiệm

Sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đánh dấu bước ngoặt lớn đối với bóng đá Bồ Đào Nha và Argentina. Trong gần hai thập kỷ, hai siêu sao này không chỉ là những cầu thủ xuất sắc nhất mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, biểu tượng chiến thắng và nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ. Vì thế, khi cả hai không còn hiện diện, khoảng trống để lại chắc chắn không thể được lấp đầy chỉ bằng một vài sự thay đổi nhân sự.

Với Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes đang đứng trước cơ hội trở thành thủ lĩnh mới. Tuy nhiên, vai trò của Ronaldo trước đây vượt xa nhiệm vụ ghi bàn. Anh là người tạo ra sức ép lên hàng phòng ngự đối phương, duy trì niềm tin cho đồng đội và thường xuyên xuất hiện trong những thời điểm đội tuyển cần một khoảnh khắc khác biệt.

Bruno Fernandes có khả năng tổ chức lối chơi, tư duy sáng tạo và cá tính mạnh mẽ, nhưng anh cần một hệ thống vận hành ổn định để phát huy tối đa năng lực. Thất bại trước Đan Mạch cho thấy Bồ Đào Nha không chỉ thiếu một chân sút mà còn cần tái cấu trúc cách vận hành khi không còn Ronaldo.

Trong khi đó, Argentina lại đối diện một thách thức mang tính biểu tượng sâu sắc hơn. Messi không chỉ là linh hồn trong lối chơi mà còn là nhân vật gắn liền với hành trình hồi sinh và chinh phục đỉnh cao của bóng đá nước này.

Chức vô địch World Cup 2022 và những danh hiệu Copa America đã đưa Messi trở thành một phần đặc biệt trong lịch sử thể thao Argentina. Bởi vậy, việc tìm người kế nhiệm chiếc áo số 10 không đơn giản là lựa chọn một cầu thủ đủ tài năng. Đó còn là câu chuyện về sự tiếp nối di sản và áp lực mà bất kỳ ai khoác lên mình số áo ấy cũng phải đối mặt.

Nico Paz có thể là một phương án đáng kỳ vọng, nhưng đặt anh vào vị trí thay thế Messi ngay lập tức sẽ là sự vội vàng. Một cầu thủ trẻ cần thời gian trưởng thành, được thử nghiệm trong nhiều vai trò và có không gian để thể hiện bản thân.

Chính HLV Lionel Scaloni cũng hiểu rằng không thể yêu cầu một cá nhân gánh vác trách nhiệm của cả đội tuyển. Argentina cần tìm ra cách chơi mới, trong đó sức mạnh tập thể quan trọng hơn việc chờ đợi một ngôi sao giải quyết mọi vấn đề.

Ronaldo và Messi có thể không còn đồng hành cùng đội tuyển, nhưng di sản của họ vẫn là nền tảng quan trọng cho thế hệ kế tiếp. Thách thức lớn nhất của Bồ Đào Nha và Argentina không phải tìm ra một Ronaldo hay Messi thứ hai, bởi những cầu thủ như vậy có thể chỉ xuất hiện sau nhiều thập kỷ. Điều cần thiết là xây dựng một thế hệ mới biết cách chiến thắng bằng sức mạnh tập thể, đồng thời tạo ra những biểu tượng của riêng mình.

Bây giờ, tuyển Bồ Đào Nha và Argentina sẽ phải học cách chấp nhận những bước chệch choạc ban đầu, thậm chí cả những thất bại, để trưởng thành.

Một kỷ nguyên mới không được đánh giá bằng việc đội tuyển có thể tái hiện những gì Ronaldo và Messi từng làm. Một kỷ nguyên mới chỉ thực sự bắt đầu khi Bồ Đào Nha và Argentina tìm được bản sắc riêng, thay vì mãi sống trong cái bóng của những huyền thoại.

PHẠM QUANG