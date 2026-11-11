Tài Đặng và hành trình kết nối triệu trái tim yêu thể thao

Là diễn viên, MC và tay vợt cầu lông phong trào có hạng, Tài Đặng đã đồng hành cùng Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao qua 30 địa phương trong năm 2026. Mỗi điểm đến mang lại cho anh những trải nghiệm đáng nhớ, khi vừa truyền năng lượng cho mọi người, vừa nhận lại nhiều cảm hứng từ cộng đồng.

Từ sân khấu kịch đến những ngày hội thể thao

Bất kể trên khấu kịch hay những ngày hội thể thao, Tài Đặng luôn thích thú đắm chìm trong cảm giác được gặp gỡ và kết nối với khán giả. Trên sân khấu, anh hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau; còn khi cầm micro, anh lại có cơ hội trò chuyện, khuấy động không khí và mang niềm vui đến mọi người.

Tài Đặng chia sẻ: “Tôi nghĩ công việc diễn viên và MC có sự đồng điệu nhất định. Khi làm diễn viên, tôi học được cách cảm nhận cảm xúc, quan sát tâm lý và đặt mình vào câu chuyện của nhân vật. Còn khi làm MC, những trải nghiệm đó giúp tôi hiểu khán giả hơn, biết cách tương tác và tạo sự kết nối với mọi người. Có lúc mình cần khuấy động không khí, tạo sự hào hứng, nhưng cũng có lúc phải biết lắng lại, trò chuyện để mọi người cảm thấy gần gũi.

Ngược lại, công việc MC cho tôi nhiều cơ hội tiếp xúc với những con người, hoàn cảnh khác nhau. Điều đó giúp tôi tự tin hơn, phản xạ nhanh hơn và có thêm chất liệu cho công việc diễn xuất. Với tôi, dù ở sân khấu kịch hay cầm micro dẫn chương trình thể thao, điều quan trọng vẫn là cảm xúc chân thật và sự kết nối với người đối diện”.

MC Tài Đặng dẫn chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao trong 2 năm qua.

Tình yêu thể thao cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Tài Đặng. Anh đặc biệt yêu thích cầu lông, là tay vợt phong trào có hạng và thường xuyên chơi thể thao, chạy bộ, tập gym để duy trì sức khỏe. Bởi vậy, khi tham gia các ngày hội thể thao, anh không mất nhiều thời gian để hòa mình vào không khí chung. Anh cũng hiểu cảm giác vui sướng khi thắng một trận đấu, hoàn thành thử thách hay được mọi người cổ vũ.

Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao là sáng kiến của Ủy ban Olympic Việt Nam, phối hợp với UBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương cùng Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam tổ chức. Năm 2025, chương trình diễn ra tại 20 địa phương thuộc 17 tỉnh, thành phố. Sang năm 2026, quy mô được mở rộng lên 30 địa phương, từ vùng Tây Bắc, Hà Giang đến đất mũi Cà Mau, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 3 đến ngày 8-11.

Với Tài Đặng, mỗi chuyến đi đều có điều đáng nhớ. Có những ngày ở Hà Giang, anh đứng giữa không khí se lạnh và sương mù vùng cao. Đến Huế, Đà Nẵng hay TPHCM lại gặp những ngày mưa gió; còn ở Ninh Thuận, Quảng Ngãi là cái nắng gay gắt. Thời tiết có thể không thuận lợi, nhưng người dân vẫn đến đông đủ, hào hứng tham gia các hoạt động.

Tình yêu thể thao cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Tài Đặng.

“Điều khiến tôi xúc động nhất trong hành trình này là được gặp rất nhiều người yêu thể thao, từ những em học sinh tiểu học còn nhỏ xíu, các cô chú lớn tuổi đến những vận động viên chuyên nghiệp và các bạn nhỏ thuộc những liên đoàn thể thao. Tôi nhớ hình ảnh các em tập theo từng động tác, có những cô chú dù đã thấm mệt vẫn vui vẻ tham gia. Nhìn mọi người như vậy, tôi thấy rất vui.

Mọi người cùng tập đồng diễn, cùng chạy trên cung đường Olympic đồng hành 1km, rồi cổ vũ nhau trong những trận kéo co, bóng chuyền hơi, pickleball hay chạy việt dã. Có những lúc đứng trên sân khấu nhìn xuống, tôi thấy hàng trăm, hàng ngàn người cùng hào hứng tham gia. Thật sự, cảm giác đó rất đặc biệt. Tôi đến để khuấy động không khí, nhưng nhiều khi chính sự nhiệt tình của mọi người lại khiến mình phấn khích và có thêm năng lượng”, Tài Đặng kể.

Anh cũng ấn tượng với số lượng người tham gia tại một số địa phương. Thanh Hóa có khoảng 5.000 vận động viên, Ninh Bình gần 4.000 người, Lâm Đồng khoảng 2.000 người. Với anh, nhìn thấy đông đảo người dân cùng dành thời gian cho thể thao là một niềm vui rất lớn.

Đi nhiều, gặp nhiều và nhận lại thật nhiều

Diễn viên Tài Đặng (ngồi, áo xanh) cùng các tiền bối NSND Việt Anh, Đại Nghĩa,... và nhiều đồng nghiệp ghi hình vở diễn Lôi Vũ...

... cho đến vai trò hoạt náo viên trong các trò chơi vận động.

Sau mỗi điểm đến, Tài Đặng lại có thêm những câu chuyện để kể. Có những người anh chỉ gặp một lần trong ngày hội, nhưng nụ cười, sự nhiệt tình và tinh thần tập luyện của họ vẫn khiến anh nhớ mãi.

“Tôi từng nghĩ khi đứng trên sân khấu, mình phải là người mang năng lượng đến cho mọi người. Nhưng đi nhiều nơi rồi mới thấy, bản thân cũng nhận lại rất nhiều năng lượng từ những người tham gia. Nhìn các em nhỏ hào hứng tập luyện, các cô chú lớn tuổi vẫn chăm chỉ vận động hay mọi người cùng nhau cố gắng trong một trò chơi, tôi thấy mình có thêm động lực để tập luyện và sống tích cực hơn”, anh tâm sự.

Là người thường xuyên chơi cầu lông, chạy bộ và tập gym, Tài Đặng hiểu rằng muốn khỏe mạnh phải duy trì thói quen vận động. Nhưng qua những ngày hội, anh càng nhận ra không cần phải là vận động viên chuyên nghiệp mới có thể chơi thể thao. Một trận cầu lông cùng bạn bè, vài vòng chạy buổi sáng hay những phút tập thể dục cùng gia đình cũng đủ mang lại niềm vui.

Đi qua mỗi địa phương phát động phong trào Toàn dân tập luyện thể dục thể thao đã mang lại những trải nghiệm quý giá cho chàng diễn viên trẻ.

Điều anh thích ở hành trình này còn là cơ hội được khám phá nhiều vùng đất, gặp gỡ những con người có hoàn cảnh và văn hóa khác nhau. Từ miền núi phía Bắc đến miền Trung, miền Nam, mỗi nơi đều có những nét riêng. Có những câu chuyện giản dị, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng để lại nhiều cảm tình. Với một người làm nghệ thuật như Tài Đặng, đó cũng là những trải nghiệm quý giá, giúp anh hiểu thêm về cuộc sống và có thêm chất liệu cho công việc diễn xuất.

Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao hướng đến việc vận động đông đảo nhân dân tham gia rèn luyện thân thể, góp phần thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ cả nước. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn lại hành trình đã qua, Tài Đặng cho biết điều anh nhớ nhất không phải mình đã đứng trên bao nhiêu sân khấu, mà là những con người đã gặp và những tình cảm nhận được ở mỗi địa phương.

Tay vợt cầu lông Tài Đặng (giữa) cùng các vận động viên hướng dẫn cho người dân thói quen tập thể dục mỗi ngày.

“Sau hành trình này, tôi thấy mình nhận được rất nhiều điều. Là diễn viên, tôi có niềm vui khi được truyền tải cảm xúc qua từng vai diễn; làm MC, tôi được gặp gỡ và kết nối với mọi người. Còn khi đến với thể thao, tôi lại có thêm những trải nghiệm rất khác.

Tôi thích cảm giác mọi người cùng nhau vận động, cùng cười, cùng cổ vũ dù không quen biết nhau từ trước. Mỗi người một công việc, một độ tuổi, đến từ những vùng miền khác nhau, nhưng khi tham gia ngày hội thì ai cũng hào hứng như nhau. Trước đây, tôi nghĩ mình đến để truyền năng lượng cho mọi người.

Nhưng sau những chuyến đi, tôi nhận ra chính những người dân ở các địa phương đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng. Tôi mong mình sẽ còn có cơ hội đồng hành với những chương trình như thế này, để được gặp thêm nhiều người và tiếp tục lan tỏa niềm vui thể thao”, Tài Đặng chia sẻ.

"Sự nhiệt tình và hăng say của mọi người khiến mình phấn khích và có thêm năng lượng" - MC Tài Đặng

Với anh, hành trình qua 30 địa phương không đơn thuần là những chuyến đi theo công việc. Đó còn là dịp được sống với niềm đam mê thể thao, gặp gỡ những con người dễ mến và mang về những kỷ niệm mà có lẽ sau này vẫn sẽ nhắc lại với nhiều cảm xúc.

Tài Đặng – Người nghệ sĩ yêu thể thao Ngoài công việc diễn viên và MC, Tài Đặng còn có niềm đam mê đặc biệt với cầu lông. Anh là tay vợt phong trào có hạng, thường xuyên chơi thể thao, chạy bộ và tập gym. Trên sân khấu, anh từng tham gia nhiều vở diễn như Sứ giả thiên đường, Lôi Vũ, Đình cõi âm, Sợ, Kỳ án 292, Công chúa sao Hỏa, 246, Điềm báo,... Tài Đặng diễn xuất cùng nghệ sĩ Trung Dân trong Chuyện của Bác Ba Phi. Tình yêu thể thao cũng đưa anh đến với nhiều giải chạy marathon và các hoạt động cộng đồng, trong đó có Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao. Với Tài Đặng, được làm công việc mình yêu thích, gặp gỡ nhiều người và cùng mọi người chia sẻ niềm vui vận động là những điều khiến mỗi chuyến đi trở nên đáng nhớ.

BÀI - ẢNH: THANH DUNG