Man United thắng AS Roma là điềm báo xấu cho Carrick

Chiến thắng ngược dòng 3-2 của Manchester United trước AS Roma tại Champions League đã mang đến niềm vui cho người hâm mộ, nhưng đồng thời cũng gợi lại những ký ức không mấy tốt đẹp cho HLV Michael Carrick.

Cunha lập cú đúp giúp Man United đánh bại AS Roma 3-2, nhưng chiến thắng này là điềm báo không tốt cho Carrick. Ảnh: THX

Những điểm tương đồng kỳ lạ với hai trường hợp của Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer đang khiến chiến thắng này trở thành một điềm báo đáng lo ngại cho HLV Michael Carrick của Man United.

Dù người hâm mộ Manchester United có lý do để ăn mừng sau màn ngược dòng trước AS Roma tại Champions League, lịch sử tại Old Trafford lại cho thấy những chiến thắng tương tự từng mở đầu cho giai đoạn cuối nhiệm kỳ của các HLV tiền nhiệm.

Những tiền lệ không mấy tốt đẹp

Tháng 10-2018, Jose Mourinho vẫn đang dẫn dắt Man United trong bối cảnh chịu nhiều sức ép. Đội bóng của ông bị Newcastle dẫn trước 2-0 nhưng đã tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2, qua đó tạm thời giúp chiến lược gia người Bồ Đào Nha giữ được chiếc ghế của mình.

Tuy nhiên, chỉ 12 ngày sau, Mourinho phải nhận quyết định sa thải sau thất bại trước Liverpool, khép lại hai năm rưỡi dẫn dắt "quỷ đỏ" thành Manchester.

Ba năm sau, đến tháng 10-2021, Ole Gunnar Solskjaer cũng trải qua một kịch bản tương tự. Man United bị Atalanta dẫn trước 2-0 tại đấu trường châu Âu, trước khi tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc để giành chiến thắng.

Dù vậy, niềm vui của Solskjaer không kéo dài. Chỉ vài ngày sau, Quỷ đỏ nhận thất bại nặng nề 0-5 trước Liverpool. Solskjaer tiếp tục tại vị thêm khoảng một tháng trước khi bị sa thải.

Một chi tiết đáng chú ý là chiến thắng trước Atalanta khi đó diễn ra trước đội bóng do Gian Piero Gasperini dẫn dắt. Đây cũng chính là nhà cầm quân đang ngồi trên băng ghế chỉ đạo của AS Roma trong trận đấu với Manchester United vừa qua.

Lời cảnh báo của Paul Scholes

Những diễn biến trong quá khứ còn gợi nhớ đến nhận định của huyền thoại của "quỷ đỏ" Paul Scholes sau chiến thắng của Man United trước Atalanta năm 2021.

Scholes khi đó không thực sự hài lòng với màn trình diễn của đội bóng, đặc biệt là trong hiệp một. Ông cho rằng những vấn đề trong cách tổ chức lối chơi có thể khiến Man United phải trả giá khi đối đầu với các đối thủ mạnh hơn.

“Hiệp một thực sự khiến tôi lo lắng. Mọi người có thể nói tôi bi quan, nhưng tôi đã xem lại trận đấu và nghĩ đến cuộc đối đầu với Liverpool vào Chủ nhật, bởi Manchester United đã chơi rất lộn xộn trong hiệp một”, Scholes nhận xét.

Ông thừa nhận tinh thần chiến đấu của đội bóng là đáng ghi nhận khi có thể lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước 2-0.

Tuy nhiên, Scholes cũng cảnh báo: “Họ đã để đối phương tạo ra quá nhiều cơ hội. Khi đối đầu với những cầu thủ giỏi, bạn không thể thắng trận đấu theo cách đó”.

Cựu tiền vệ Manchester United thậm chí còn đưa ra lời cảnh báo về trận đấu với Liverpool: “Hãy tiếp tục chơi như vậy vào Chủ nhật tới khi đối đầu với Liverpool và xem điều gì sẽ xảy ra”.

Nhìn lại những gì đã diễn ra sau đó, lời cảnh báo của Scholes được xem là một dự báo chính xác về những vấn đề của Manchester United.

Tương lai của Carrick tại Old Trafford vẫn bất ổn. Ảnh: THX

Carrick đối mặt thử thách lớn

Những điểm tương đồng giữa hai câu chuyện trong quá khứ và chiến thắng trước AS Roma lần này chắc chắn không thể khiến Michael Carrick, 45 tuổi, cảm thấy yên tâm.

Trong trận đấu với AS Roma, Man United bị dẫn trước 0-2 nhưng đã vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Những lời chỉ trích gay gắt của Carrick trong phòng thay đồ giữa hai hiệp được cho là đã tạo ra phản ứng tích cực, giúp đội bóng giành chiến thắng đầu tiên sau 10 trận.

Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền sau khi được đá lại, trước khi Matheus Cunha ghi thêm hai bàn thắng, qua đó hoàn tất màn ngược dòng cho Quỷ đỏ. Trận đấu cũng chứng kiến chính Cunha bị truất quyền thi đấu trong những phút cuối.

Chiến thắng này mang đến sự khích lệ lớn về tinh thần, nhưng những vấn đề trong lối chơi vẫn là điều Carrick cần giải quyết nếu muốn giúp Manchester United duy trì sự ổn định.

Thử thách tiếp theo của Quỷ đỏ là cuộc tiếp đón Aston Villa trên sân Old Trafford vào Chủ nhật tại Premier League.

Nếu vượt qua được đối thủ này, Carrick sẽ hướng đến chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Anfield của Liverpool, trong trận đấu thuộc khuôn khổ Premier League đầu tiên sau kỳ nghỉ quốc tế.

Đây cũng có thể là thời điểm lời cảnh báo của Paul Scholes một lần nữa được nhắc lại. Những màn ngược dòng giàu cảm xúc không thể che lấp những vấn đề tồn tại trong lối chơi, và Carrick cần chứng minh Manchester United thực sự đang đi đúng hướng, thay vì lặp lại vòng xoáy bất ổn từng khiến những người tiền nhiệm phải trả giá.

PHẠM QUANG