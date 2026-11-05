VietGoal được vinh danh ở giải thưởng bóng đá cộng đồng châu Á

Giáo trình của VietGoal kết hợp kỹ năng bóng đá, phát triển thể chất và giáo dục tâm lý cho trẻ em. Ảnh: HN

Sự ghi nhận từ tổ chức bóng đá quyền lực nhất châu lục là dấu mốc đáng quý của VietGoal sau 14 năm xây dựng mô hình bóng đá cộng đồng dành cho trẻ em Việt Nam, đồng thời đưa những nỗ lực phát triển bóng đá từ cơ sở của Việt Nam đến gần hơn với sân chơi quốc tế.

14 năm xây dựng nền tảng từ cộng đồng

Giải thưởng AFC Special Grassroots Awards có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là sự ghi nhận dành cho những tổ chức có đóng góp thiết thực trong việc phát triển bóng đá từ cộng đồng.

Ở cấp độ này, giá trị của một mô hình được nhìn nhận qua khả năng mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá, duy trì hoạt động lâu dài, xây dựng môi trường an toàn và tạo ra tác động tích cực đối với người tham gia. Vì vậy, việc VietGoal được lựa chọn ở hạng mục Best Grassroots Club là sự đánh giá đáng chú ý đối với quá trình phát triển bóng đá trẻ tại Việt Nam.

VietGoal nhận giải thưởng AFC ở hạng mục CLB Bóng đá Cộng đồng xuất sắc nhất. Ảnh: HN

Theo thông báo của AFC, lễ trao giải sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Bóng đá trẻ AFC 2026 (AFC Youth Conference 2026 – YC26), tổ chức từ ngày 15 đến 16-12 tại Kuala Lumpur, Malaysia. AFC đã gửi lời mời đại diện VietGoal tham dự hội nghị và lễ trao giải. Đây cũng là dịp để đơn vị giới thiệu kinh nghiệm tổ chức bóng đá cộng đồng, đồng thời tiếp cận những mô hình phát triển bóng đá trẻ từ các quốc gia trong khu vực.

VietGoal được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đề cử tham gia giải thưởng năm nay. Sự lựa chọn của AFC có nhiều ý nghĩa đối với bóng đá nước nhà, khi một mô hình xuất phát từ nhu cầu vận động của trẻ em, được xây dựng và duy trì trong nước, đã nhận được sự chú ý ở cấp độ châu lục.

Theo số liệu đến ngày 30-6-2026, VietGoal đã có hơn 50.000 trẻ em từng tham gia chương trình, duy trì trên 520 lớp tập luyện mỗi tuần với đội ngũ hơn 350 HLV. Hiện có khoảng 10.600 học viên đang tập luyện thường xuyên tại hơn 120 điểm trên cả nước. Quy mô này cho thấy khả năng tổ chức và duy trì hoạt động trên diện rộng, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên giá trị của mô hình bóng đá cộng đồng.

Trong định hướng đến năm 2030, VietGoal đặt mục tiêu nâng số trẻ tập luyện thường xuyên lên 20.000, hợp tác thêm với 50 trường học và đào tạo bổ sung 200 HLV. Ảnh: HN

VietGoal đưa các lớp bóng đá đến trường học và khu dân cư, giúp trẻ em có thể tập luyện gần nơi sinh sống. Cách tổ chức này góp phần giảm trở ngại về khoảng cách, thời gian và chi phí, đồng thời tạo điều kiện để nhiều trẻ em chưa từng chơi bóng có cơ hội bắt đầu.

Giải thưởng và giá trị lâu dài cho bóng đá Việt Nam

Để duy trì niềm yêu thích và tạo thêm cơ hội cọ xát, VietGoal tổ chức Passion Day tại trường học, các trận giao hữu Passion Match, giải VietGoal Cup và VietGoal Super Cup. Học viên còn được tham gia các giải bóng đá cộng đồng, giao lưu với đội bóng nước ngoài và có cơ hội tiếp cận hệ thống đào tạo trẻ của các CLB chuyên nghiệp khi đáp ứng yêu cầu. Trung tâm cũng từng hợp tác chuyên môn với CLB Kawasaki Frontale của Nhật Bản trong năm 2024 và 2025.

Chia sẻ về việc được AFC vinh danh, ông Nguyễn Hoài Nam, người sáng lập VietGoal, bày tỏ sự bất ngờ và xúc động. Ông cho biết điều bản thân theo đuổi trong suốt 14 năm qua là duy trì hoạt động bóng đá nghiêm túc, tạo điều kiện để ngày càng nhiều trẻ em được chơi bóng trong môi trường phù hợp.

Ông Nguyễn Hoài Nam (trái) hạnh phúc với giải thưởng lớn của AFC. Ảnh: HN

“Thực sự tôi chỉ biết làm bóng đá, cố gắng làm tốt và cố gắng giúp cho thật nhiều trẻ em được chơi bóng đá tử tế. Hành trình 14 năm cùng hơn 50.000 cầu thủ nhí đã và đang tập luyện thường xuyên được AFC để ý và ghi nhận. Hạnh phúc lắm! Tôi may mắn vì ở trong một đất nước yêu bóng đá cuồng nhiệt”, ông Nguyễn Hoài Nam chia sẻ.

Trong định hướng đến năm 2030, VietGoal đặt mục tiêu nâng số trẻ tập luyện thường xuyên lên 20.000, duy trì tỷ lệ học viên tiếp tục tham gia sau 12 tháng ở mức 75%, tăng tỷ lệ trẻ em gái lên 5% và dành 100 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trung tâm cũng hướng đến hợp tác thêm với 50 trường học và đào tạo bổ sung 200 HLV.

Giải thưởng AFC có giá trị vượt ra ngoài niềm tự hào của riêng VietGoal. Sự ghi nhận này góp phần khẳng định vai trò của bóng đá cộng đồng trong hệ sinh thái bóng đá quốc gia, đồng thời cho thấy những mô hình phát triển bền vững từ cơ sở hoàn toàn có thể tạo dấu ấn ở tầm châu lục. Với bóng đá Việt Nam, đây cũng là động lực để tiếp tục đầu tư cho nền móng, bắt đầu từ việc tạo cơ hội cho trẻ em được chơi bóng, được phát triển và gắn bó lâu dài với thể thao.

HƯƠNG THU