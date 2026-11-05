Sân Thống Nhất sắp sửa hoàn thiện cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Sân vận động Thống Nhất (TPHCM) đang được triển khai cải tạo, nâng cấp với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng, nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Dự án được kỳ vọng mang đến diện mạo khang trang hơn cho một trong những công trình thể thao lâu đời của thành phố, đồng thời cải thiện điều kiện thi đấu và phục vụ khán giả.

Sân Thống Nhất nhìn từ hướng khán đài A sang khán đài C, gần hoàn thiện để sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dự án chính thức khởi công ngày 24-3-2026, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM làm chủ đầu tư. Đây là công trình nằm trong kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất của thành phố cho sự kiện thể thao quy mô toàn quốc.

Theo phương án đầu tư, sân vận động sẽ được cải tạo các khối khán đài hiện hữu A, C, D, đồng thời xây dựng mới các khán đài B, C1 và D1. Phần công trình xây mới có tổng diện tích sàn hơn 20.000 m², bố trí các khu vực chức năng, không gian phục vụ vận hành và hệ thống kỹ thuật. Sau khi hoàn thành, sân dự kiến có sức chứa khoảng 17.750 chỗ ngồi.

Những công đoạn cuối cùng để sẵn sàng cho môn điền kinh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các hạng mục cải tạo được triển khai tương đối toàn diện, từ ghế ngồi, mặt sân cỏ, đường chạy điền kinh đến hệ thống cổng ra vào, hàng rào và cảnh quan. Hạ tầng phụ trợ như bãi đỗ xe, hệ thống cấp thoát nước, hồ chứa nước và phòng cháy chữa cháy cũng nằm trong kế hoạch đầu tư. Việc nâng cấp đồng bộ các hạng mục sẽ góp phần cải thiện chất lượng khai thác, bảo đảm điều kiện tổ chức thi đấu và phục vụ người xem.

Về tiến độ, các hạng mục khán đài A, C, D cùng sân cỏ và đường chạy điền kinh được ưu tiên hoàn thiện trong tháng 10-2026 để kịp phục vụ Đại hội. Trong khi đó, các khối khán đài xây mới B, C1, D1 dự kiến tiếp tục được triển khai đến tháng 2-2027. Cách phân chia tiến độ này nhằm ưu tiên những hạng mục trực tiếp phục vụ thi đấu, đồng thời bảo đảm quá trình đầu tư các phần việc còn lại được thực hiện theo kế hoạch.

Phía trước cổng vào khán đài A. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo kế hoạch tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, sân Thống Nhất là địa điểm thi đấu môn điền kinh, dự kiến diễn ra từ ngày 22-11 đến 2-12-2026. Đây là môn thể thao có số lượng nội dung thi đấu lớn, đòi hỏi mặt sân, đường chạy và các khu vực kỹ thuật phải đáp ứng những tiêu chuẩn chuyên môn. Vì vậy, tiến độ hoàn thiện các hạng mục phục vụ thi đấu có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chuẩn bị của ban tổ chức.

Sau Đại hội, sân Thống Nhất sẽ tiếp tục được khai thác để tổ chức các giải đấu bóng đá, điền kinh và những sự kiện thể thao khác. Với vị trí và bề dày lịch sử gắn liền với thể thao TPHCM, việc nâng cấp công trình được xem là bước đầu tư cần thiết, góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế thể thao của thành phố.

Trong thời gian tới, việc bảo đảm tiến độ, chất lượng thi công và các điều kiện vận hành sẽ là những yếu tố quyết định hiệu quả của dự án. Khi các hạng mục trọng yếu được đưa vào sử dụng, sân Thống Nhất được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên diện mạo mới cho thể thao TPHCM trong kỳ Đại hội năm 2026.

KHÁNH VÂN