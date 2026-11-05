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Cờ vua Việt Nam tranh huy chương Đông Nam Á 2026

SGGPO

Đội tuyển cờ vua Việt Nam có mặt tại Philippines thi đấu Giải vô địch Đông Nam Á 2026 với mục tiêu giành huy chương cao nhất.

Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm tiếp tục thi đấu tại Philippines. Ảnh: VNCHESS
Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm tiếp tục thi đấu tại Philippines. Ảnh: VNCHESS

Năm nay là lần thứ 7 giải được Liên đoàn cờ vua Đông Nam Á tổ chức, trong đó kết hợp thêm kỳ thủ khách mời, diễn ra từ ngày 3 tới 10-11.

Đội hình tham dự của cờ vua Việt Nam có 6 kỳ thủ trong các bảng nam, nữ gồm Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Hồng Anh, Phạm Trần Gia Phúc, Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Quốc Hy.

Họ vừa hoàn thành thi đấu Giải cờ vua xuất sắc quốc gia 2026 tại Cần Thơ và ngay lập tức lên đường sang Philippines tranh tài.

Giải Đông Nam Á 2026 sẽ tính kết quả huy chương cá nhân cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp.

Trong đó cờ tiêu chuẩn thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sỹ với thời gian 90 phút cộng thêm 30 giây sau mỗi nước đi kể từ khai cuộc. Cờ nhanh là 15 phút cộng 10 giây mỗi nước đi còn cờ chớp là 3 phút cộng 2 giây mỗi nước đi.

3 kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng và Nguyễn Hồng Anh được chờ đợi mang huy chương về cho Việt Nam. Đại kiện tướng Bảo Trâm mới đây giành HCV cờ tiêu chuẩn nữ tại Giải cờ vua xuất sắc quốc gia 2026.

Tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026, qua 3 ván cờ tiêu chuẩn đã thi đấu, Hồng Anh tạm đứng thứ nhì với 2,5 điểm. Cô đang là kỳ thủ nữ Việt Nam giữ kết quả tốt nhất.

Trên bảng nam, kỳ thủ Nguyễn Quốc Hy hiện giữ kết quả tốt nhất qua 3 ván tiêu chuẩn với 2 điểm và đứng hạng 8.

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MINH CHIẾN

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