Đức Hòa tạo nên bất ngờ ở giải cờ vua xuất sắc quốc gia 2026

Đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Đức Hòa vượt qua nhiều gương mặt đang có chuyên môn tốt để lên ngôi vô địch cờ nhanh tại giải đấu đang diễn ra ở Thành phố Cần Thơ.

Các kỳ thủ đang thi đấu Giải cờ vua xuất sắc quốc gia 2026 tại Thành phố Cần Thơ. Ảnh: VCF

Ngày 1-11, nội dung cờ nhanh nam, nữ của Giải cờ vua xuất sắc quốc gia 2026 đã diễn ra ván cuối quyết định (ván 9).

Bảng cờ nhanh nam chứng kiến Nguyễn Đức Hòa (Quân đội), Lê Tuấn Minh, Nguyễn Xuân Phương, Đầu Khương Duy, Đinh Nho Kiệt, Ngô Đức Trí (Hà Nội), Lê Phan Hoàng Quân, Phạm Trần Gia Phúc (TPHCM) bám đuổi điểm số quyết liệt.

Tại ván 9, Nguyễn Đức Hòa vượt qua Trần Đăng Minh Quang để có tổng 8,5 điểm, nhận HCV. Chiến thắng chung cuộc của Nguyễn Đức Hòa được đánh giá là bất ngờ khi ứng cử viên ngôi vô địch Lê Tuấn Minh thi đấu không thành công.

Lê Tuấn Minh đạt tổng 7 điểm, nhận HCB. Cùng đạt 7 điểm nhưng thấp hơn đàn anh Lê Tuấn Minh ở chỉ số phụ, kỳ thủ trẻ Nguyễn Xuân Phương có HCĐ chung cuộc.

Trong bảng cờ nhanh nữ, kỳ thủ Nguyễn Hồng Anh (TPHCM) có cơ hội vượt lên giành HCV chung cuộc nhưng thiếu một chút may mắn. Cô thắng kỳ thủ Trương Thanh Vân (Nghệ An) trong ván cuối để đạt tổng điểm 7,5 sau 9 ván nhưng nhận HCB chung cuộc.

Cùng đạt 7,5 điểm nhưng có hệ số phụ tốt hơn, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Hiền (Ninh Bình) giành HCV.

Giải còn diễn ra nội dung cờ chớp và cờ siêu chớp nam, nữ và sẽ bế mạc vào ngày 3-11.

Giải năm nay cũng là cuộc kiểm tra chuyên môn của nhiều kỳ thủ trước khi tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN