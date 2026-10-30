Kỳ thủ Bảo Trâm giành HCV giải cờ vua xuất sắc quốc gia 2026

Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm mang về tấm HCV cờ tiêu chuẩn nữ cho đội TPHCM tại Giải cờ vua vô địch xuất sắc quốc gia 2026.

Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm giành tấm HCV cờ tiêu chuẩn cho đội TPHCM. Ảnh: VNCHESS

Ván cuối, ván 9, cờ tiêu chuẩn tại giải được tổ chức chiều 30-10 ở Thành phố Cần Thơ chứng kiến ngôi vô địch bất ngờ của đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm.

Nữ kỳ thủ của Thể thao TPHCM cầm quân đen ván cuối khi đối đầu trước Trần Lê Đan Thụy (Vĩnh Long). Dù thế, Bảo Trâm vẫn giành chiến thắng chung cuộc, hoàn tất tổng 8 điểm, giành vị trí số 1.

Trước đó, đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng (TPHCM) dẫn đầu sau 8 ván thi đấu nhưng cô bất ngờ thua Nguyễn Anh Bảo Thy (Nghệ An) trong ván 9 nên chỉ giành hạng nhì chung cuộc, đạt tổng 7 điểm.

Tại bảng kết quả chung cuộc cờ tiêu chuẩn nữ, xếp sau Hoàng Thị Bảo Trâm và Nguyễn Thị Mai Hưng là kỳ thủ Tống Thái Hoàng Ân cũng của TPHCM với 6,5 điểm.

Trong bảng nam, kỳ thủ Nguyễn Quốc Hy (TPHCM) nỗ lực bám đuổi tới ván cuối nhưng chỉ giành HCB chung cuộc.

Quốc Hy thua kỳ thủ Trần Đăng Minh Quang (Hà Nội) tại ván 9 khi cầm quân đen. Trận thua khiến Quốc Hy không đủ cạnh tranh vị trí số 1 chung cuộc, trong khi Minh Quang giành HCV với tổng 7 điểm.

Ở bảng nam, kỳ thủ Nguyễn Đức Việt (Hà Nội) có 6,5 điểm sau 9 ván, giành HCĐ.

Sau nội dung cờ tiêu chuẩn, kỳ thủ toàn giải sẽ tiếp tục thi đấu cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp.

Tại các nội dung này, nhiều tên tuổi cờ vua Việt Nam đăng ký tham gia như Lê Tuấn Minh, Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Đầu Khương Duy, Đặng Hoàng Sơn, Đinh Nho Kiệt, Trần Tuấn Minh, Phạm Trần Gia Phúc, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Thị Thanh An…

Giải đấu còn tranh tài tới hết ngày 3-11.

MINH CHIẾN