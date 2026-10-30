Liên đoàn cờ thế giới trao suất World Cup 2027 cho tuyển cờ vua Việt Nam

Liên đoàn cờ thế giới – FIDE đã thông báo danh sách các đội, trong đó có Việt Nam, được nhận suất chính thức dự World Cup 2027 từ thành tích Olympiad 2026.

Đội cờ vua nữ Việt Nam có 1 suất dự World Cup 2027 từ FIDE. Ảnh: FIDE

FIDE vừa công bố danh sách 83 đội nam và 45 đội nữ nhận suất chính thức dự Cúp thế giới 2027 (World Cup 2027) thông qua kết quả thi đấu Giải địch đồng đội thế giới 2026 (Olympiad 2026) mới đây.

Đội Việt Nam tạm thời được 2 suất (1 nam, 1 nữ) nhờ đứng hạng 19 nội dung nam và hạng 9 nội dung nữ tại Olympiad 2026. Ban huấn luyện đội tuyển cờ vua Việt Nam và Ban chuyên môn Liên đoàn cờ Việt Nam sẽ lựa chọn kỳ thủ dựa trên tiêu chí chuyên môn để trao suất dự World Cup 2027.

Tại Olympiad 2026, đội thi đấu với 5 kỳ thủ nữ (Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Lương Phương Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hưng) và 5 kỳ thủ nam (Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc, Nguyễn Hoàng Nam).

Ngoài các suất chính thức từ kết quả thi đấu Olympiad 2026, FIDE sẽ còn trao suất cho các kỳ thủ trong nhóm vị trí cao nhất tại bảng xếp hạng thế giới.

Từ World Cup 2027, FIDE thay đổi tổ chức theo thể thức thi đấu mới gồm 2 giai đoạn, diễn ra trong 19 ngày. Giai đoạn 1 sẽ là vòng loại theo hệ Thụy Sỹ, thi đấu “cờ tiêu chuẩn nhanh” (Fast Classical) trong 9 vòng, mỗi bên có 45 phút, cộng thêm 30 giây tích lũy cho mỗi nước đi tính từ khai cuộc. Nội dung nam sẽ chia các kỳ thủ vào 4 bảng còn các kỳ thủ nữ phân vào 2 bảng.

Kết thúc giai đoạn 1, 16 kỳ thủ nam xuất sắc nhất (4 người dẫn đầu mỗi bảng) và 16 kỳ thủ nữ tốt nhất (8 người mỗi bảng) sẽ vào giai đoạn 2.

Giải đoạn này thi đấu vòng chung kết giữ nguyên thể thức loại trực tiếp truyền thống và loại dần theo các ván cho tới khi diễn ra trận chung kết.

FIDE xác định việc tổ chức theo thể thức thi đấu mới sẽ giúp kỳ thủ có thêm nhiều cơ hội tranh tài đồng thời giải gia tăng thêm sự kịch tính.

Tại World Cup 2025, Việt Nam có Bành Gia Huy, Lê Quang Liêm và Phạm Lê Thảo Nguyên được suất góp mặt.

Địa điểm và thời gian tổ chức World Cup 2027 chưa được FIDE ấn định. Một trong những nơi đang được xem xét tổ chức là Ấn Độ.

MINH CHIẾN