TPHCM về nhì giải cờ vua xuất sắc quốc gia 2026

Các kỳ thủ TPHCM hoàn thành chương trình tranh tài để đứng vị trí thứ nhì chung cuộc với 2 ngôi vô địch trong giải năm nay vừa kết thúc tại Thành phố Cần Thơ.

Kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm của TPHCM có tấm HCB cờ siêu chớp tại giải năm nay. Ảnh: VNCHESS

Giải cờ vua xuất sắc quốc gia 2026 đã kết thúc với những ván quyết định của cờ chớp, cờ siêu chớp đối với cờ vua, cờ Asean. Trong ngày thi đấu cuối, các bảng cờ chớp, siêu chớp đối với cờ vua đã chứng kiến nhiều nước cờ trí tuệ của những kỳ thủ hàng đầu.

Bảng cờ chớp nữ chứng kiến bất ngờ khi kỳ thủ Nguyễn Ngọc Hiền (Ninh Bình) tiếp tục giành HCV với tổng 7,5 điểm sau 9 ván. Cô vượt qua 3 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam là Võ Thị Kim Phụng (Hà Nội), Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ), Hoàng Thị Bảo Trâm (TPHCM) giữ ngôi vô địch xứng đáng. Kỳ thủ TPHCM Hoàng Thị Bảo Trâm đứng hạng 8 (6,5 điểm) còn Phạm Lê Thảo Nguyên có hạng 6 (6,5 điểm), Võ Thị Kim Phụng giành HCB với 7,5 điểm.

Tiếp đó trong bảng siêu chớp nữ, Võ Thị Kim Phụng giành HCV nhờ đạt 8,5 điểm sau 9 ván. Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm giữ vị trí á quân với 7 điểm chung cuộc. Gương mặt trẻ Vũ Bảo Linh (Hà Nội) nhận HCĐ nội dung (7 điểm).

Trong thi đấu cờ chớp nam, kỳ thủ trẻ Nguyễn Nam Kiệt (Hà Nội) xuất sắc vượt qua các đàn anh Trần Tuấn Minh (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ), Đặng Hoàng Sơn (TPHCM) vô địch với 8 điểm sau 9 ván. Dù được kỳ vọng, đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn chỉ giữ hạng 4.

Tấm HCB và HCĐ lần lượt thuộc về Trần Tuấn Minh (7,5 điểm) và Trần Đăng Minh Quang (7,5 điểm).

Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh giành HCV cờ siêu chớp nam. Ảnh: VINH BÙI

Với cờ siêu chớp, đại kiện tướng Lê Tuấn Minh (Hà Nội) vượt lên giành HCV với 8,5 điểm trong khi HCB và HCĐ lần lượt thuộc về kỳ thủ Trần Đăng Minh Quang (Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ).

Chung cuộc toàn giải, đội cờ TPHCM đạt 2 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ xếp hạng nhì. 2 ngôi vô địch của kỳ thủ TPHCM từ thành tích nội dung cờ tiêu chuẩn nữ cờ vua (Hoàng Thị Bảo Trâm) và cờ nhanh nam Asean (Trần Quốc Dũng).

Xếp số 1 là đội Hà Nội với 4 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ còn hạng 3 là Hải Phòng (2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ).

MINH CHIẾN