Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc công bố thời gian, địa điểm 48 môn thi đấu

Địa điểm chính thức và thời gian tranh tài 48 môn thi đấu của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được gởi tới tất cả đơn vị tham dự.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã thông báo chính thức các địa điểm tổ chức thi đấu. Ảnh: CỤC TDTTVN

Ban tổ chức Đại hội đã ban hành văn bản chính thức thông báo tới các đơn vị về địa điểm, thời gian tranh tài, sau khi phối hợp với các địa phương, Liên đoàn và Hiệp hội thể thao quốc gia tiến hành rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị.

Từ căn cứ đề xuất của các đơn vị liên quan, sau khi trao đổi và thống nhất với các địa phương đăng cai tổ chức Đại hội thì địa điểm tranh tài 48 môn được xác định cụ thể. Có 1 môn sẽ diễn ra ở Hà Nội là nhảy cầu; 1 môn tổ chức tại Đồng Tháp là pencak silat; 4 môn diễn ra tại Thành phố Đồng Nai là sailing, việt dã leo núi Bà Rá, wushu, kickboxing; 1 môn tổ chức tại Hải Phòng là bóng bàn và 2 nội dung marathon (điều kinh) diễn ra tại Khánh Hòa. Các môn còn lại tranh tài ở TPHCM.

Một số môn được chú ý như điền kinh sẽ diễn ra từ ngày 25-11 tới 1-12 tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM). Bơi diễn ra từ 22-11 tới 27-11 tại CLB Phú Thọ (TPHCM). Bắn súng tổ chức từ ngày 22-11 tới 5-12 tại Đại học TDTT TPHCM, Trường bắn Bộ Tư lệnh TPHCM và Trường bắn Củ Chi.

Môn xe đạp đường trường diễn ra từ ngày 23-11 tới 29-11 tại xã Cần Giờ (TPHCM). Môn bóng chuyền (trong nhà) tổ chức từ ngày 27-11 tới 11-12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM). Bóng đá nam U21 diễn ra từ 22-11 tới 6-12 tại sân Đông Hòa, sân Gò Đậu, bóng đá nữ tổ chức tại sân Bà Rịa từ ngày 19-11 tới 2-12…

Theo Ban tổ chức, các môn có thời gian thi đấu kết thúc muộn nhất tại Đại hội gồm nhảy cầu (từ ngày 8 tới 10-12), cử tạ (từ ngày 6 tới 11-12), sailing (từ ngày 7 tới 10-12), bóng chuyền trong nhà (từ 27-11 tới 11-12), bi sắt (từ ngày 3 tới 11-12), cờ vua (từ ngày 1 tới 10-12), đá cầu bãi biển (từ ngày 3 tới 10-12).

Đại hội tổ chức 48 môn (63 phân môn) chính thức với 973 bộ huy chương được diễn ra từ ngày 14-11 tới 12-12. Tuy nhiên, một số môn được tổ chức thi đấu sớm từ đầu tháng 11.

MINH CHIẾN