Kiểm tra doping 160 mẫu tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Tiểu ban Kiểm tra doping của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ là đơn vị lấy mẫu thử và kiểm tra VĐV trong quá trình thi đấu.

Việc giáo dục phòng, chống doping được Trung tâm phòng chống doping Việt Nam tổ chức thực hiện tại tất cả các đơn vị trên cả nước. Ảnh: VADA

Ngày 26-10, đại diện Trung tâm phòng chống doping Việt Nam cho biết: “Công tác giáo dục phòng, chống doping trước Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã thực hiện với HLV, VĐV tất cả đơn vị trên cả nước đủ điều kiện tham gia thi đấu. VĐV đã được cập nhật đầy đủ thông tin về phòng, chống doping trước khi dự Đại hội thể thao toàn quốc năm nay”.

Qua tìm hiểu, Tiểu ban Kiểm tra doping của giải dự kiến lấy 160 mẫu ở tất cả các môn trong toàn thời gian Đại hội khai diễn. Việc kiểm tra doping đối với VĐV không thực hiện trước Đại hội.

Các mẫu thử sẽ được phân tích tại Phòng xét nghiệm tiêu chuẩn được Tổ chức phòng chống doping quốc tế - WADA công nhận. Tất cả các mẫu kiểm tra doping được lấy trong quá trình diễn ra Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ được xét nghiệm theo danh mục các chất cấm và phương pháp cấm trong thi đấu ngay cả khi mẫu được lấy trước hoặc sau thi đấu.

Việc kiểm tra doping là ngẫu nhiên, không báo trước thời điểm và địa điểm trong thời gian diễn ra Đại hội.

Đại diện Tiểu ban Kiểm tra doping cho biết, khoảng thời gian thực hiện chương trình kiểm tra doping sẽ bắt đầu từ ngày diễn ra môn thi đấu đầu tiên và kết thúc vào ngày bế mạc (đây được coi là khoảng thời gian diễn ra Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026). Khu vực kiểm tra doping sẽ được bố trí tại địa điểm thi đấu.

VĐV được lựa chọn lấy mẫu kiểm tra doping theo đối tượng kiểm tra mục tiêu hoặc lựa chọn ngẫu nhiên, hoặc dựa trên thành tích thi đấu.

HLV, VĐV thể thao cả nước dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được trang bị đầy đủ kiến thức phòng, chống doping. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trước đó, Cục TDTT Việt Nam quy định HLV, VĐV của 24 môn thể thao bắt buộc phải tham gia giáo dục kiến thức phòng, chống doping trước Đại hội năm nay gồm điền kinh, bơi, TDDC, canoeing, rowing, vật, cử tạ, judo, taekwondo, boxing, cầu lông, bóng rổ, bóng ném, xe đạp, triathlon, karate, wushu, cầu mây, kurash, jujitsu, thể hình, muay, kickboxing, lặn.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra chính thức từ ngày 14-11 tới 12-12. Một số môn diễn ra sớm trước tháng 11 gồm điền kinh (2 nội dung marathon nam, nữ), bóng bàn, muay.

Một trong những quy định về phòng, chống doping Địa hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ghi rõ: “VĐV phải chịu trách nhiệm đối với mọi chất được phát hiện trong mẫu của mình và đối với việc sử dụng hoặc cố ý sử dụng bất kỳ chất hay phương pháp bị cấm nào. Việc một chất bị cấm được sử dụng do vô ý, không biết, do người khác cung cấp, có trong thuốc điều trị hoặc thực phẩm bổ sung không rõ thành phần không tự động loại trừ trách nhiệm của VĐV. Vì vậy, trước khi sử dụng bất kỳ thuốc, thực phẩm bổ sung hoặc phương pháp điều trị nào, VĐV phải chủ động kiểm tra và xin tư vấn chuyên môn”.

MINH CHIẾN