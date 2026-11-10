4 danh hiệu trong 6 năm, sao trẻ Barcelona thống trị thế giới

Chiến thắng của Pau Cubarsi tại Golden Boy 2026 giúp Barcelona tiếp tục củng cố vị thế là CLB sở hữu nhiều danh hiệu Cậu bé vàng nhất lịch sử giải thưởng này.

Cubarsi (phải) là sao trẻ mới nhất của Barcelona thắng giải Golden Boy. Ảnh: THX

Không nhiều đội bóng có thể liên tục sản sinh những tài năng trẻ hàng đầu châu Âu. Barcelona là một trong những trường hợp tiêu biểu. Với việc Pau Cubarsi được vinh danh năm 2026, đội bóng xứ Catalan tiếp tục nối dài danh sách những cầu thủ từng giành giải thưởng danh giá này.

Golden Boy là giải thưởng thường niên do Tuttosport tổ chức, nhằm tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất dưới 21 tuổi đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Đáng chú ý, trong sáu mùa giải gần đây, Barcelona đã có bốn cầu thủ giành danh hiệu này. Thành tích cho thấy khả năng phát hiện, đào tạo và phát triển tài năng trẻ nổi bật của đội bóng.

5 cầu thủ Barcelona từng giành Golden Boy

Lịch sử của Barcelona tại Golden Boy bắt đầu năm 2005, khi Lionel Messi được vinh danh ở tuổi 17. Sau này, siêu sao người Argentina trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá và là người duy nhất từng giành cả Golden Boy lẫn Quả bóng vàng.

Sau Messi, Barcelona tiếp tục có những chủ nhân của giải thưởng gồm Pedri (2021), Gavi (2022), Lamine Yamal (2024) và mới nhất là Pau Cubarsi (2026).

Như vậy, Barcelona đã có tổng cộng năm cầu thủ giành Golden Boy, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác. Manchester United xếp thứ hai với ba lần có cầu thủ đoạt giải.

Sức mạnh đào tạo trẻ của Barcelona còn thể hiện qua những gương mặt từng tiến sát danh hiệu. Bojan Krkic xếp thứ ba năm 2009, trong khi Ansu Fati lọt vào danh sách những ứng viên cuối cùng năm 2020. Cesc Fabregas và Hector Bellerin, hai cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona, cũng từng được đề cử khi khoác áo Arsenal.

Yamal (phải) cũng từng giành Golden Boy 2024. Ảnh: THX

Barcelona tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng

Chiến thắng của Cubarsi cho thấy Barcelona vẫn duy trì khả năng phát triển những tài năng trẻ đủ sức cạnh tranh ở cấp độ cao nhất của bóng đá châu Âu.

Trong sáu mùa giải gần đây, chỉ có Jude Bellingham (2023) và Desire Doue (2025) là những cầu thủ ngoài Barcelona giành được Golden Boy, xen giữa các lần đăng quang của những tài năng trẻ thuộc đội bóng xứ Catalan.

Barcelona còn đón nhận thêm một vinh dự tại lễ trao giải năm 2026 khi Chủ tịch Joan Laporta được trao danh hiệu Chủ tịch của năm.

Với chiến thắng của Cubarsi cùng sự ghi nhận dành cho Laporta, Barcelona khép lại mùa giải Golden Boy 2026 bằng những dấu ấn đáng chú ý. Không chỉ sở hữu nhiều tài năng trẻ xuất sắc, đội bóng xứ Catalan còn tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong công tác đào tạo và phát triển cầu thủ tại bóng đá châu Âu.

PHẠM QUANG