Fermin Lopez lập cú đúp, Barcelona ngược dòng đánh bại Atletico Madrid 2-1

Trận đấu khởi đầu với nhịp độ cực kỳ khẩn trương, khi cả 2 đội lần lượt đưa bóng trúng xà ngang khung thành đối phương. Ở phút thứ 6, hậu vệ Marc Pubill của Atletico có pha đánh đầu đưa bóng chạm xà ngang, và chỉ một phút sau, đến lượt tiền vệ Pedri bên phía Barcelona cũng sút bóng trúng xà ngang.

Atletico khai thông thế bế tắc ở phút thứ 10 sau một tình huống phản công nhanh. Lee Kang-in chuyền bóng cho Julian Alvarez bên cánh trái; tiền đạo người Argentina sau đó kiến ​​tạo để Giuliano Simeone dứt điểm một chạm từ gần chấm phạt đền. Barcelona đáp trả ở phút 45 khi Pedri đi bóng xuyên qua hàng tiền vệ Atletico rồi chuyền cho Lopez gần khu vực cấm địa. Đường chuyền của tiền vệ này vô tình đập trúng Marcos Llorente rồi bật ngược lại đúng vị trí của anh, tạo điều kiện để anh tung cú sút uy lực vào góc cao khung thành.

Đội khách hoàn tất màn ngược dòng ở phút 66 nhờ đường chuyền sắc bén của Lamine Yamal xuyên qua hàng phòng ngự Atletico đến chân Lopez. Cầu thủ này lập tức dứt điểm một chạm, đánh bại thủ môn Jan Oblak để nâng tỷ số lên 2-1. Đây là bàn thắng thứ 7 của Lopez tại giải đấu sau 11 lần ra sân ở mùa giải năm nay.

Mùa giải này, Raphinha là chân sút chủ lực của Barcelona, ​​nhưng ngôi sao người Brazil đã có một trận đấu mờ nhạt khi bị hàng phòng ngự của đội bóng do HLV Diego Simeone dẫn dắt phong tỏa chặt chẽ. Trong những phút cuối, Barcelona phòng ngự hiệu quả trước các đợt tấn công của Atletico, qua đó giành trọn 3 điểm ngay tại thủ đô Madrid trước khi bước vào đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Đội khách đã giành chiến thắng thứ 11 tại giải đấu mùa này, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng La Liga với 33 điểm sau 12 vòng đấu, hơn 3 điểm so với đội nhì bảng Real Madrid. Trong khi đó, với thất bại này, Atletico Madrid vẫn giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 28 điểm.

Mùa giải trước, Atletico từng đánh bại Barcelona tại tứ kết Champions League và cả ở Copa del Rey. Lần này, đội bóng xứ Catalan đã phần nào đòi lại món nợ đó.

“Sau những gì đã xảy ra ở mùa giải trước, khi họ thắng, chúng tôi biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn”, Lopez chia sẻ với Movistar. “Mọi thứ trở nên phức tạp hơn sau bàn thua trong hiệp một, nhưng tôi nghĩ toàn đội đã biết cách trở lại và có một trận đấu tuyệt vời. Ban đầu chúng tôi chơi chưa thực sự sắc bén, nhưng sau khi có bàn thắng, cả đội đã giải tỏa được áp lực, triển khai lối chơi của mình và giành chiến thắng”.

Đội trưởng Koke của Atletico khẳng định đội bóng sẽ không để thất bại này, trận thua đầu tiên tại La Liga kể từ ngày 5-9, làm ảnh hưởng đến tinh thần: “Tôi nghĩ toàn đội đã có một hiệp một thực sự xuất sắc. Chúng tôi đã có những cơ hội để kết liễu trận đấu nhưng lại không tận dụng được. Đó chính là bóng đá - quan trọng là sự quyết đoán, và họ đã làm tốt hơn chúng tôi ở khâu đó. Dù vậy, chẳng có gì để chỉ trích cả. Chúng tôi cần tiếp tục duy trì phong độ này vì chặng đường tại La Liga vẫn còn rất dài”.

Kết quả các trận đấu khác: Elche 0-2 Real Betis, Real Sociedad 1-0 Rayo, Villarreal 2-0 Getafe, Celta 0-0 Levante.

LINH SƠN