Mourinho: “Real Madrid rất đoàn kết và đầy hứa hẹn”

HLV Jose Mourinho cùng Real Madrid tạo nên mạch 8 chiến thắng liên tiếp. Ảnh: THX

Sau khi Federico Valverde mở tỷ số, Arda Guler ghi bàn thắng thứ 3 trong 5 trận gần nhất, rồi kiến ​​tạo cho Kylian Mbappe lập công ở những phút cuối, giúp Real Madrid giành chiến thắng 3-0 trên sân của Valencia. Sau khởi đầu đầy chông gai khi Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng lần thứ 2 trong mùa giải này, Real Madrid hiện đã bắt kịp Barcelona về điểm số trên đỉnh bảng xếp hạng La Liga, trước khi đối thủ này có trận đấu với Atletico Madrid vào ngày 8-11.

Real Madrid đã thắng cả 8 trận kể từ sau thất bại trước Atletico vào ngày 20-9, khiến Mourinho không thể giấu được vẻ hài lòng: “Điều khiến tôi vui là chúng tôi chưa bao giờ rơi vào cảnh hỗn loạn; cả đội luôn giữ được sự bình tĩnh. Chúng tôi hiểu rõ lý do tại sao mình thua Atletico, và biết cần cải thiện điều gì.

Tôi luôn nỗ lực để đảm bảo ngay cả trong những thời điểm thuận lợi, mọi người vẫn giữ được sự cân bằng. Tôi luôn nhắc các cầu thủ, tại một đội bóng như Real Madrid, việc giành chiến thắng không nên dẫn đến sự phấn khích thái quá. Với Real Madrid, chiến thắng phải là điều bình thường”.

Chiến thắng này cũng đánh dấu cột mốc 97 trận thắng tại La Liga của Mourinho trên cương vị HLV Real Madrid. Ông chỉ còn cách cột mốc 100 trận thắng đúng 3 trận nữa để trở thành nhà cầm quân thứ 4 trong lịch sử CLB đạt được thành tích này. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh: “Trong cuộc sống này, ngay cả những số liệu thống kê ấn tượng - những con số thực sự có ý nghĩa - rồi cũng sẽ bị lãng quên. Chúng ta không sống dựa vào những thống kê trong quá khứ. Chúng ta đang sống ở hiện tại, và nhiệm vụ là phải thắng trận kế tiếp”.

Mạch thắng của Real Madrid sẽ bị gián đoạn bởi 2 tuần nghỉ ngơi do đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia, trước khi trở lại thi đấu trên sân nhà gặp Celta Vigo.

Mourinho bày tỏ sự lo ngại về tình trạng thể lực của các cầu thủ: “Tôi thấy lo, bởi nếu các cầu thủ ở lại cùng tôi và đội ngũ huấn luyện, chúng tôi có thể dành sự quan tâm đặc biệt để giúp họ hồi phục. Nhưng họ lại phải đến tập trung cùng đội tuyển quốc gia.

Tôi chưa từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia nào, nhưng có thể hiểu các HLV ở đó đều muốn làm việc. Tuy nhiên, vào lúc này, các cầu thủ không thể tập luyện cường độ cao được. Họ cần được nghỉ ngơi và cần được chăm sóc kỹ lưỡng để hồi phục thể trạng”.

LINH SƠN