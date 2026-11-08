Hành trình ngoạn mục của thủ môn tuyển Nhật Bản tại Premier League

Thủ môn có cú ném bóng xa 70m Zion Suzuki từng chối Manchester United để rồi trở thành hiện tượng tại Premier League mùa này trong màu áo Aston Villa

Zion Suzuki đang là hiện tượng tại Premier League mùa này. Ảnh: THX

Thủ môn số 1 của tuyển Nhật Bản Zion Suzuki đang nổi lên như một trong những phát hiện ấn tượng của Premier League mùa này. Ít ai biết rằng, anh từng từ chối cơ hội gia nhập Manchester United trước khi tạo dấu ấn tại Aston Villa bằng khả năng chơi chân và những cú ném bóng xa tới 70 mét. Đáng chú ý, vào đêm nay (8-11), Suzuki sẽ đối mặt với Manchester United khi Aston Villa hành quân đến Old Trafford đá vòng 10 Premier League.

Mong muốn được thi đấu thường xuyên là lý do khiến Suzuki lựa chọn hướng đi khác. Quyết định kiên nhẫn tích lũy kinh nghiệm sau đó đã mở ra cánh cửa đưa anh đến Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Khả năng chơi chân đáng kinh ngạc

Trước thềm World Cup 2026 khi Suzuki gây ấn tượng trong màu áo đội tuyển Nhật Bản, không nhiều người biết đến hành trình phát triển của thủ môn này. Tuy nhiên, Aston Villa đã âm thầm theo dõi Suzuki trong gần hai năm và chờ đợi thời điểm thích hợp để đưa anh về sân Villa Park, sau khi Emi Martinez chính thức chia tay CLB.

Chỉ sau vài tháng thi đấu tại Premier League, Suzuki đã trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều trong các cuộc thảo luận về những bản hợp đồng nổi bật của mùa hè.

Aston Villa chi 30 triệu bảng để chiêu mộ thủ môn này từ Parma (Italy), và khoản đầu tư đó đang cho thấy giá trị. Suzuki nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ khả năng bắt bóng, phản xạ và đặc biệt là kỹ năng phân phối bóng bằng chân.

Điểm nổi bật nhất trong lối chơi của thủ thành người Nhật Bản chính là những đường chuyền có độ chính xác và lực đi đáng kinh ngạc. Khả năng này góp phần thay đổi cách Aston Villa triển khai bóng trong mùa giải hiện tại.

Sau trận thua 2-3 trước Aston Villa hồi tháng 9, HLV Roberto De Zerbi của Tottenham đã đặc biệt nhắc đến khả năng chơi bóng dài của đối thủ.

“Chúng tôi biết Aston Villa sẽ chơi bóng trực diện, bởi mùa này họ sử dụng bóng dài nhiều hơn 86% so với mùa trước. Chúng tôi đã thảo luận về điều đó trong nhiều cuộc họp”, De Zerbi chia sẻ.

Không chỉ các đối thủ, những đồng đội tại Aston Villa cũng bất ngờ trước khả năng chơi chân của Suzuki.

Sau chiến thắng 2-1 của Aston Villa trước Manchester City, hậu vệ Matty Cash của Aston Villa kể: “Suzuki thực sự xuất sắc. Trong buổi tập đầu tiên, khi tham gia bài tập kiểm soát bóng, tôi đã nghĩ chúng tôi vừa ký hợp đồng với một tiền vệ”.

Cash đặc biệt ấn tượng với khả năng xử lý bóng và những đường chuyền bất ngờ của Suzuki. Anh nói, “Suzuki xử lý bóng rất tốt. Đôi khi, cậu ấy gần như hướng mặt về phía hậu vệ trái nhưng lại chuyền ngược bóng thẳng đến vị trí hậu vệ biên. Tôi đã nghĩ: "Mình không sẵn sàng cho điều này!". Khả năng quan sát của Suzuki thật đáng kinh ngạc, đồng thời cậu ấy bắt bóng bổng rất tốt. Đối với một hậu vệ cánh, đó thực sự là giấc mơ”.

Khả năng phân phối bóng xuất sắc không phải phẩm chất mới xuất hiện trong sự nghiệp của Suzuki. Dennis Rudel, người từng huấn luyện thủ môn này trong thời gian anh khoác áo Sint-Truiden, cho biết ngay từ những buổi tập đầu tiên, Suzuki đã thể hiện kỹ năng chơi bóng bằng chân vượt trội.

Chia sẻ với SunSport, Rudel nói: “Ngay khi Suzuki đến, bạn có thể nhận ra điều đó. Tôi chỉ huấn luyện cậu ấy trong một năm, nhưng gần như chắc chắn rằng cậu ấy sẽ có một sự nghiệp lớn, đúng như những gì đang bắt đầu diễn ra”.

Theo Rudel, điều khiến những đường chuyền của Suzuki đặc biệt không chỉ nằm ở độ chính xác mà còn ở lực sút và tốc độ đưa bóng.

“Khả năng chuyền bóng của Suzuki rất ấn tượng, không chỉ bởi độ chính xác mà còn nhờ sức mạnh và tốc độ. Quả bóng bay đi như một mũi tên. Dù vậy, cậu ấy vẫn duy trì được độ chính xác mà bạn thường kỳ vọng ở một hậu vệ hoặc tiền vệ. Nếu xem các số liệu thống kê, bạn sẽ nhận thấy điều đó”, Rudel khẳng định.

Suzuki đang là thủ môn số 1 của tuyển Nhật Bản. Ảnh: THX

Hiện tượng Suzuki tại Premier League

Những đánh giá này được thể hiện qua các con số thực tế. Sau 7 trận đấu, Suzuki dẫn đầu các đồng đội tại Aston Villa về số đường chuyền vào 1/3 cuối sân, nhiều hơn 12 đường chuyền so với người đứng thứ hai là Boubacar Kamara. Đáng kinh ngạc hơn, khả năng ném bóng bằng tay của Suzuki cũng khiến những người từng làm việc cùng anh phải bất ngờ.

Rudel nhớ lại một buổi tập tại Sint-Truiden, khi thủ môn người Nhật Bản thực hiện cú ném bóng xa đến mức anh tưởng Suzuki đã dùng chân đá bóng đi.

Rudel kể, “Trong một trong những buổi tập đầu tiên, chúng tôi thực hiện bài tập chuyền bóng chéo sân bằng những cú ném nhanh. Tôi nhớ Suzuki bắt được bóng. Khi đó, tôi quay mặt sang hướng khác để quan sát mục tiêu, rồi quả bóng bất ngờ bay xa khoảng 70 mét”.

Tôi quay lại và nói: "Zion, đừng đá bóng". Cậu ấy ra hiệu rằng mình đã ném bóng bằng tay. Tôi hỏi thủ môn còn lại để xác nhận và cậu ấy cũng khẳng định như vậy. Tôi nhớ mình đã nghĩ: 'Trời ơi, tôi chưa bao giờ chứng kiến cú ném nào như thế'. Thật không thể tin nổi”".

Dù nổi bật nhờ khả năng chơi chân và ném bóng, Suzuki vẫn là một thủ môn có năng lực cản phá đáng nể. Ở mùa giải hiện tại, anh sở hữu tỷ lệ cứu thua tốt thứ tư tại Premier League, dù phải đối mặt với số cú sút nhiều thứ năm toàn giải.

Đáng chú ý, thủ thành 24 tuổi đạt thành tích này dù chỉ cao 1,88 m, thấp hơn tương đối so với nhiều thủ môn hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, vóc dáng vạm vỡ cùng sải tay dài khiến Suzuki trông cao lớn hơn đáng kể so với chiều cao thực tế.

Rudel cho rằng thể hình chính là một trong những lợi thế giúp thủ môn người Nhật Bản trở nên khác biệt. Anh nhận xét, “Có thể Suzuki không phải thủ môn cao nhất, nhưng thể hình của cậu ấy rất đặc biệt. Suzuki có cánh tay dài, bàn tay lớn và bờ vai rộng. Những yếu tố đó giúp ích rất nhiều. Chỉ riêng ngoại hình cũng đủ khiến các cầu thủ trên sân phải dè chừng, bởi cậu ấy trông rất to lớn và mạnh mẽ”.

Thể hình ấn tượng của Suzuki thậm chí từng trở thành chủ đề cho một câu chuyện hài hước tại Sint-Truiden. Cựu HLV Thorsten Fink từng đùa Suzuki có thể khiến những cổ động viên quá khích bỏ chạy chỉ bằng cách cởi áo.

Rudel kể lại một lần đội bóng làm khách và không thể tiếp tục di chuyển đến sân vận động vì xảy ra vụ ẩu đả giữa các nhóm cổ động viên quá khích trên đường phố.

“HLV Thorsten Fink gọi Zion lên phía trước xe buýt và nói: "Cởi áo ra, ra ngoài đó và dọn dẹp đống hỗn độn kia đi". Trông cậu ấy như thể sẵn sàng làm điều đó thật. Vì mang đậm văn hóa Nhật Bản, cậu ấy gần như đã chuẩn bị tinh thần để thực hiện”, Rudel chia sẻ.

Phong cách Nhật Bản

Bên cạnh tài năng chuyên môn, Suzuki còn được đánh giá cao bởi thái độ lịch sự, sự điềm đạm và tinh thần thi đấu quyết liệt. Xuất thân từ Nhật Bản góp phần hình thành phong cách ứng xử chuẩn mực của thủ môn này, nhưng không làm giảm khát vọng chiến thắng.

Những phẩm chất đó đang giúp Suzuki từng bước khẳng định vị thế trong nhóm những thủ môn đáng chú ý của bóng đá hiện nay.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Aston Villa đã phải cạnh tranh với Paris Saint-Germain để có được chữ ký của anh. Manchester United chắc chắn có lý do để tiếc nuối khi không thể hoàn tất thương vụ từ năm 2023.

Dù vậy, Rudel tin Suzuki vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển và có thể trở thành mục tiêu săn đón của những đội bóng hàng đầu thế giới trong tương lai gần.

“Tôi nghĩ sau một năm, nhiều nhất là hai năm thi đấu tại Premier League, những CLB lớn hơn sẽ bắt đầu theo đuổi Suzuki. Với độ tuổi và tiềm năng hiện tại, Suzuki vẫn là một thủ môn rất trẻ ở tuổi 24. Tôi tin cậu ấy hoàn toàn có khả năng lọt vào nhóm 5 thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong hai năm tới”, Rudel khẳng định.

Man United sẽ đối đầu với Aston Villa của Suzuki vào lúc 23 giờ 30 đêm nay 8-11.

Năm 2023, Suzuki đã từ chối cơ hội đến Manchester United để tìm kiếm thời gian thi đấu tại Sint-Truiden. Đó có thể là quyết định khiến nhiều cầu thủ trẻ phải cân nhắc, nhưng với Suzuki, việc được ra sân thường xuyên quan trọng hơn danh tiếng của một đội bóng lớn.

Trong bóng đá, không phải lúc nào lựa chọn gia nhập một đội bóng lớn cũng là con đường ngắn nhất để vươn tới đỉnh cao. Câu chuyện của Zion Suzuki là minh chứng đáng chú ý cho điều đó.

Điều đáng giá ở Suzuki không chỉ là khả năng phản xạ hay những pha cứu thua. Anh mang đến một phẩm chất ngày càng quan trọng trong bóng đá hiện đại: thủ môn có thể tham gia trực tiếp vào quá trình tổ chức tấn công.

Những đường chuyền dài chính xác, khả năng đưa bóng đến 1/3 cuối sân và đặc biệt là những cú ném xa 70 mét giúp Aston Villa có thêm phương án triển khai bóng mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào các tiền vệ.

Tuy nhiên, để trở thành một trong năm thủ môn hàng đầu thế giới như kỳ vọng của người thầy cũ, Suzuki vẫn cần duy trì phong độ ổn định trong thời gian dài, đặc biệt ở những trận đấu có áp lực lớn.

Ở tuổi 24, anh còn nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân. Manchester United có thể đã bỏ lỡ một tài năng đáng giá, nhưng với Suzuki, quyết định năm 2023 có lẽ chính là bước ngoặt đưa sự nghiệp đi đúng hướng.

PHẠM QUANG