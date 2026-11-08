Man United vào nhóm xuống hạng trước giờ bóng lăn

Chưa bước vào cuộc tiếp đón Aston Villa ở vòng 10 Ngoại hạng Anh đêm 8-11, Man United đã phải nhận thêm một tin buồn. Chiến thắng bất ngờ của Nottingham Forest trước Man City đẩy đội chủ sân Old Trafford xuống vị trí thứ 18, thuộc nhóm có nguy cơ xuống hạng.

Tình cảnh trớ trêu của Man United trên bảng xếp hạng.

Cú trượt dài chưa thấy điểm dừng

Khi Nottingham Forest đánh bại Man City 3-1 vào tối 7-11, người hâm mộ Man United có thêm lý do để lo lắng. Ba điểm giúp Nottingham Forest vươn lên vị trí thứ 16 với 9 điểm, đồng thời đẩy Man United từ hạng 17 xuống hạng 18. Đội bóng của HLV Michael Carrick chưa ra sân ở vòng đấu này nhưng đã rơi vào nhóm ba đội cuối bảng.

Sau 9 trận, Man United mới giành được 7 điểm, với vỏn vẹn một chiến thắng, 4 trận hòa và 4 thất bại. Họ ghi 10 bàn, thủng lưới 15 lần, kém vị trí an toàn gần nhất của Coventry City 2 điểm. Crystal Palace đứng ngay phía sau với cùng 7 điểm nhưng có hiệu số bàn thắng bại thấp hơn, còn Sunderland xếp cuối bảng với 5 điểm.

Đáng lo hơn, chiến thắng gần nhất của Man United tại Ngoại hạng Anh đã diễn ra từ tháng 8. Bảy vòng đấu liên tiếp không thắng, trong đó có 3 thất bại, khiến đội bóng thành Manchester liên tục tụt hạng. Từng kết thúc mùa trước trong tốp 3, Man United giờ đây phải đối diện với thực tế khó chấp nhận: cuộc đua trụ hạng đang gần họ hơn cuộc cạnh tranh suất dự Champions League.

Hai thất bại gần đây trước Bournemouth (0-3) và Chelsea (0-2) càng làm rõ những bất ổn. Hàng phòng ngự thường xuyên để lộ khoảng trống, trong khi khả năng tổ chức tấn công thiếu sự gắn kết cần thiết. Những thời điểm Man United kiểm soát được thế trận cũng hiếm khi được chuyển hóa thành bàn thắng. Càng chịu sức ép, các cầu thủ càng dễ mắc sai lầm.

Giữa tuần qua, chiến thắng ngược dòng 3-2 trước AS Roma tại Champions League phần nào giúp HLV Carrick giải tỏa áp lực. Cú đúp của Matheus Cunha mang đến những tín hiệu tích cực về tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên, thành công ở đấu trường châu Âu chưa thể che lấp thực tế rằng Man United đang trải qua một trong những giai đoạn khởi đầu tệ hại nhất tại giải vô địch quốc gia.

Man United rơi vào nhóm đèn đỏ. Ảnh TM

Đội bóng từng khiến các đối thủ e ngại mỗi lần đến Old Trafford giờ phải chắt chiu từng điểm để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Đó là sự tương phản cay đắng với tham vọng trở lại đỉnh cao mà Man United đặt ra sau mùa giải trước.

Aston Villa và trận đấu mang sức nặng đặc biệt

Cuộc tiếp đón Aston Villa lúc 23 giờ 30 ngày 8-11 (giờ Việt Nam) mang ý nghĩa lớn với Man United. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò Carrick tạm thoát khỏi nhóm xuống hạng, đồng thời tạo khoảng lặng cần thiết trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia trong tháng 11. Ngược lại, nếu tiếp tục mất điểm, sức ép tại Old Trafford sẽ còn nặng nề hơn.

Aston Villa không phải đối thủ dễ chịu. Đội bóng của HLV Unai Emery hiện có 12 điểm sau 9 trận và từng đánh bại Man City 2-1 hồi cuối tháng 10. Dù vậy, đội khách cũng bước vào cuộc đối đầu này với những vấn đề riêng. Sau chiến thắng trước Man City, Aston Villa bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh, hòa Fulham tại Ngoại hạng Anh và thua Barcelona 0-3 ở Champions League. Đó là cơ hội để Man United tìm kiếm một kết quả tích cực trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu phần nào ủng hộ đội chủ sân Old Trafford. Man United mới thua Aston Villa 2 lần trong 31 cuộc tiếp đón đối thủ này tại Ngoại hạng Anh, đồng thời thắng 3-1 trong lần gặp nhau gần nhất trên sân nhà hồi tháng 3. Tuy nhiên, những thống kê quá khứ khó bảo đảm điều gì khi phong độ hiện tại của Man United đang ở mức báo động.

Sau trận gặp Aston Villa, Man United còn phải làm khách trước Liverpool ngày 22-11 rồi tiếp đón Brentford ngày 28-11. Lịch thi đấu ấy khiến nhiệm vụ giành điểm càng trở nên cấp thiết. Mùa giải mới đi qua chưa đầy một phần ba chặng đường, nên vẫn còn thời gian để Man United sửa chữa sai lầm.

Trước mắt, Aston Villa là thử thách mà thầy trò Carrick cần vượt qua. Vì với một đội bóng mang lịch sử và tham vọng như Man United, việc phải nhìn lên vị trí an toàn trên bảng xếp hạng đã là một sự tổn thương lớn về danh dự.

HƯƠNG THU