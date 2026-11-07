Mikel Arteta gạt bỏ chỉ trích về cách sử dụng Declan Rice

HLV Mikel Arteta đã bác bỏ ý kiến ​​cho rằng Arsenal không quản lý thời gian thi đấu của Declan Rice một cách cẩn thận, khi ngôi sao người Anh vẫn miệt mài thi đấu không ngừng nghỉ kể từ đầu mùa giải.

Declan Rice miệt mài thi đấu không ngừng nghỉ kể từ đầu mùa giải. Ảnh: THX

Declan Rice sau khi chơi 69 trận cho cả Arsenal lẫn đội tuyển quốc gia Anh ở mùa giải trước, lại tiếp tục duy trì cường độ thi đấu dày đặc ngay từ đầu mùa giải năm nay.

Tiền vệ 27 tuổi đã góp mặt trong đội hình xuất phát ở cả 9 trận đấu của Pháo thủ tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 4 trận chơi trọn vẹn 90 phút ở 5 vòng đấu gần nhất. Declan Rice cũng đá chính trong trận gặp Slavia Prague hồi giữa tuần tại Champions League. Những cầu thủ như Martin Odegaard hay Riccardo Calafiori thậm chí không có tên trong đội hình xuất phát. Dù tỏ ra vô cùng mệt mỏi trong hiệp hai, Declan Rice vẫn chơi trọn vẹn cả trận. Sắp tới, anh sẽ hội quân cùng đội tuyển Anh.

Tuy nhiên, khi được hỏi về những lo ngại liên quan đến khối lượng công việc của Declan Rice, HLV Arteta đã đưa ra phản hồi đầy dứt khoát: “Lo ngại ư? Rice duy nhất trong đội hình này được cho nghỉ hoàn toàn trong 2 trận đấu tại Carabao Cup. Cậu ấy được ở nhà và có 2 ngày nghỉ ngơi. Đó mới là cách tôi quan tâm đến cậu ấy. Thông tin đó không đúng sự thật. Chúng tôi đang chăm sóc cậu ấy kỹ lưỡng hơn bất kỳ mùa giải nào khác, từ cách tập luyện cho đến khối lượng vận động. Chỉ đơn giản vậy thôi”.

“Đây là những yêu cầu khắt khe tại CLB này, và khi bạn sở hữu một cầu thủ như Declan”, Arteta nói thêm. “Không chỉ riêng Declan Rice, còn nhiều cầu thủ khác thậm chí còn có ít thời gian nghỉ ngơi hơn nữa. Nếu bạn bắt đầu để những suy nghĩ khác len lỏi vào đầu, điều đó chỉ gây hại mà thôi. Hãy quên chúng đi, vứt bỏ hết sang một bên và chỉ tập trung vào những gì cần phải làm”.

Thay vào đó, HLV Arteta đặt dấu hỏi về sắp xếp lịch thi đấu “bất thường” vừa qua. Trong 15 trận đã đấu mùa này, Arsenal chỉ có 5 trận được chơi trên sân nhà. Một tuần gần đây, họ đã phải di chuyển đến Fleetwood, Liverpool và Prague. Vào ngày 7-11, Pháo thủ mới được trở về sân nhà để tiếp đón Hull City.

HLV Arteta nhấn mạnh: “Bình thường, chẳng ai phải chơi 3 hay 4 trận sân khách liên tiếp cả. Lịch thi đấu kiểu Chủ nhật, rồi thứ Tư, rồi thứ Bảy thật sự rất lạ! Đó là những gì chúng tôi phải đối mặt, là một thử thách khác mà thôi. Chúng tôi đã từng trải qua tình cảnh này vài lần, và sẽ lại tiếp tục như vậy. Có người bảo tôi rằng: Các anh được di chuyển bằng chuyên cơ, đi xe buýt xịn và ăn uống đầy đủ cơ mà. Thật tuyệt vời. Chúng tôi đã vượt qua tất cả”.

LINH SƠN