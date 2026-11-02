Kai Havertz giúp Arsenal giành chiến thắng lịch sử trước Liverpool

Chỉ bốn ngày sau khi hứng chịu một trong những thất bại muối mặt nhất lịch sử khi bị Fleetwood Town loại khỏi Carabao Cup, Arsenal tạo ra lịch sử khác khi lần đầu tiên thắng Liverpool ngay tại Anfield sau 14 năm.

Độc chiếm ngôi đầu

Chiến thắng nghẹt thở giúp Arsenal độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 24 điểm sau 9 vòng đấu, nới rộng khoảng cách lên 3 điểm so với Man City và bỏ xa chính Liverpool tới 9 điểm.

Trận đại chiến tại Anfield được định đoạt ngay từ phút thứ 16 xuất phát từ sai lầm của đội chủ nhà. Thủ thành Alisson Becker thực hiện đường chuyền mạo hiểm ra khỏi vòng cấm cho Jeremy Jacquet. Đội trưởng Martin Odegaard lập tức cướp được bóng, mở ra pha phối hợp chớp thời cơ mẫu mực bên hành lang cánh phải.

Declan Rice băng lên thực hiện đường căng ngang chìm xé rách hàng phòng ngự Liverpool, tạo điều kiện không thể thuận lợi hơn để Kai Havertz đệm bóng cận thành mở tỷ số. Bàn thắng này giúp Havertz giải cơn khát bàn thắng sau 10 trận tịt ngòi và chính thức chạm mốc 46 pha lập công tại Premier League, vượt qua Gundogan (45 bàn) để trở thành cầu thủ người Đức ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu.

Sau trận đấu, Havertz thẳng thắn thừa nhận: "90% bàn thắng này thuộc về công sức của Declan Rice". Nhưng có thể nói, sự lì lợm mới là phẩm chất quyết định để Arsenal giành thắng lợi.

Màn trình diễn siêu hạng của hàng thủ Arsenal

Dù phải chịu sức ép nghẹt thở từ phía Liverpool, đội bóng đã có tới 28 lần chạm bóng trong vòng cấm Arsenal chỉ riêng trong hiệp một (kỷ lục của một đội bóng đấu với Arsenal tại Premier League) cùng 16-17 cú dứt điểm cả trận, Pháo thủ vẫn đứng vững một cách kinh ngạc.

Theo Opta, lần đầu tiên kể từ khi dữ liệu được ghi nhận vào mùa giải 2003-04 (sau 442 trận đấu tại Anfield), Liverpool hoàn toàn không thể có nổi một cú dứt điểm trúng đích nào trong một trận đấu sân nhà tại Premier League. Thủ thành David Raya trải qua 90 phút mà không phải thực hiện bất kỳ pha cứu thua nào, dù anh phải nhận một thẻ vàng vì lỗi câu giờ ở cuối trận.

Hàng phòng ngự của Arsenal đã hoạt động với sự tập trung tuyệt đối. Trung vệ Ezri Konsa giành chiến thắng 100% trong cả 8 tình huống tranh chấp đôi mươi. Ở khu vực trung tuyến, Declan Rice tiếp tục thể hiện phong độ đẳng cấp thế giới khi làm chủ không gian với 62 lần chạm bóng (nhiều nhất bên phía Arsenal) và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Rice tự hào chia sẻ: "Sự gắn kết và tinh thần chiến đấu cùng nhau của hàng thủ này là bất bại, điều tôi chưa từng thấy ở đâu trước đây".

Bên cạnh đó, Jurrien Timber, Odegaard và Noni Madueke mỗi người mang về 3 quả phạt chiến thuật, liên tục ngắt nhịp hưng phấn của đối thủ. Vào sân từ băng ghế dự bị, tân binh Christos Tzolis cũng suýt ghi bàn nếu thủ thành Alisson không xuất sắc cản phá.

Từng nằm trong đội hình Arsenal giành chiến thắng gần nhất tại Anfield vào tháng 9 năm 2012 với tư cách cầu thủ, HLV Mikel Arteta không giấu nổi sự xúc động: "Thất bại trước Fleetwood tưởng như là tận thế, nhưng vẻ đẹp của bóng đá là bạn phải đứng dậy ngay lập tức. Bốn ngày sau, chúng tôi tới Anfield và làm nên điều kỳ diệu. Tôi vô cùng tự hào về các học trò. Đây là sứ mệnh mà chúng tôi đã không thể hoàn thành trong suốt 14 năm qua".

HỒ VIỆT