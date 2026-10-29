Saka kiệt sức, Arsenal trả giá

Sau khi dính chấn thương đùi và rời sân chỉ sau 10 phút ở trận gặp Bayern Munich tại Champions League, Bukayo Saka đã vắng mặt trong 2 trận gần nhất của Arsenal, nâng số lần gặp vấn đề về thể lực hoặc chấn thương của anh lên 19 kể từ năm 2023.

Saka trong trận đấu với Napoli hồi đầu mùa (Ảnh: THX)

Theo Evening Standard, Saka từng đá chính trước Lens tại Champions League dù chưa hồi phục hoàn toàn, rồi phải rời sân trong hiệp một. Trước đó, anh lần lượt dính chấn thương ở trận gặp Tottenham và tiếp tục đá chính trước Bournemouth chỉ một tuần sau, nhưng vẫn được HLV Arteta điền tên vào đội hình xuất phát khi đối đầu Lens.

Tờ báo Anh bình luận, đó chỉ là 1 trong những lần Saka vẫn được HLV Arteta sử dụng dù tình trạng thể lực có vấn đề, và dẫn lời nhà cầm quân người Tây Ban Nha sau trận đấu ở trên đất Pháp 3 năm trước: “Cậu ấy hoàn toàn ổn”.

Sau trận đấu với Lens, Saka vắng mặt trong trận đấu tiếp theo gặp Manchester City. Kết quả là anh phải chấm dứt quãng thời gian liên tục ra sân cho Pháo thủ thành London - chuỗi 87 trận đấu liên tiếp tại đấu trường Premier League.

Dù được ca ngợi là minh chứng cho sức bền bỉ của Arsenal, chuỗi trận đấu kiểu đó vẫn tiềm ẩn rủi ro, và sau 3 năm với 11 chấn thương nặng, Saka liên tục nghỉ thi đấu để điều trị.

Trong mùa 2022-2023, Saka đá chính 37/38 trận đấu tại Premier League, hơn 1 trận so với mùa giải trước. Trong trận duy nhất anh không đá chính, Arteta vẫn tung anh vào sân nửa giờ, dù Arsenal đang dẫn trước Leeds 3-0.

Là gương mặt chủ lực của Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League, Saka được Arteta sử dụng thường xuyên bởi đội bóng rất cần anh để cạnh tranh danh hiệu. Tuy nhiên, anh vẫn có thể được quản lý tốt hơn nhiều. Trong số 37 trận đá chính đó, Saka đã chơi trọn 90 phút trong 26 trận. Anh chỉ bị thay ra trước phút thứ 70 có 1 lần, do chấn thương.

Mùa giải 2023-2024, Saka đá chính 35/38 trận ở giải Premier League và chỉ rời sân trước phút thứ 70 có 4 lần. Theo Evening Standard, đó là thất bại trong chính sách chuyển nhượng và sử dụng con người của Arsenal.

Những bản hợp đồng ở vị trí cánh phải của Arsenal kể từ mùa hè năm 2020 là Willian, Fabio Vieira, Raheem Sterling và Noni Madueke. Đơn giản đó đều là những gương mặt không tạo ra đủ tin tưởng cho Arteta, và ông vẫn buộc phải sử dụng Saka.

Khi bước sang tuổi 22, Saka đã có 212 lần ra sân cho CLB và đội tuyển quốc gia. Nhớ vào sinh nhật thứ 22, Saka có tròn 200 trận đấu. Và anh chỉ bỏ lỡ một phần lớn mùa giải trước vì chấn thương gân Achilles và hông. Anh đã phải nghỉ thi đấu hơn 100 ngày sau ca phẫu thuật gân kheo.

Giờ đây, Saka phải đối mặt với ít nhất 6 tuần ngồi ngoài sân cỏ vì vấn đề ở cơ tứ đầu đầu đùi. Từ trận đấu Bayern đến giờ, mới chỉ có 1 tuần trôi qua.

Đ.Hg.