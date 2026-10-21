Bayern Munich - Arsenal: Thách thức lớn tại Allianz Arena

Bayern Munich và Arsenal sẽ đối đầu tại sân Allianz Arena vào rạng sáng 22-10 (giờ Việt Nam) và đây vốn là một trong những trận đấu lớn nhất ở giai đoạn phân hạng của UEFA Champions League mùa giải năm nay.

Kane sẽ dẫn dắt hàng công Bayern (Ảnh: THX)

Bayern Munich khởi đầu Champions League bằng chiến thắng 5-0 trước Bodo/Glimt, nhưng sau đó bị Viking FK cầm hòa 3-3 dù đã ngược dòng dẫn 3-2. Cùng với trận hòa Augsburg 2-2, thầy trò HLV Vincent Kompany trải qua hai trận liên tiếp không thắng. Tuy nhiên, Bayern nhanh chóng lấy lại phong độ bằng chiến thắng 6-1 trước RB Leipzig cuối tuần qua, trong đó Luis Diaz lập hat-trick, còn Harry Kane đóng góp 1 bàn và 2 pha kiến tạo.

Sân Allianz Arena tiếp tục là điểm tựa của Bayern khi họ bất bại 39 trận sân nhà gần nhất ở vòng bảng hoặc vòng phân hạng Champions League, với 37 chiến thắng. Hàng công đội bóng nước Đức cũng ghi tới 25 bàn trong 6 trận gần đây trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, Arsenal toàn thắng hai lượt trận đầu Champions League, lần lượt vượt qua Napoli 1-0 và Lille 3-0. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta chưa để thủng lưới, cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự. Dù vậy, hiệu suất tấn công vẫn chưa thật sự nổi bật với 4 bàn sau hai trận. Chiến thắng 1-0 trước Nottingham Forest mới đây giúp Arsenal nối dài chuỗi thắng lên ba trận.

Làm khách tại Allianz Arena là thử thách lớn với Arsenal, bởi họ đã thua cả ba lần gần nhất đến đây. Dẫu vậy, chiến thắng 3-1 trước Bayern tại Emirates mùa trước phần nào tiếp thêm sự tự tin cho đội bóng London.

Về lực lượng, Bayern thiếu Michael Olise do án treo giò và Jamal Musiala vì chấn thương. Lennart Karl hoặc Serge Gnabry có thể được lựa chọn thay Olise, trong khi khả năng ra sân của Kim Min-jae còn bỏ ngỏ. Thủ môn Manuel Neuer dự kiến trở lại, còn Harry Kane và Luis Diaz tiếp tục là những mũi nhọn trên hàng công.

Phía Arsenal, Martin Zubimendi đã bình phục chấn thương nhẹ, nhưng Piero Hincapie, Christos Tzolis và William Saliba vắng mặt. HLV Arteta nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ đôi Declan Rice - Martin Odegaard ở tuyến giữa, với Zubimendi hỗ trợ phía sau. Bukayo Saka đảm nhận cánh phải, trong khi Noni Madueke có thể được trao cơ hội đá chính. Viktor Gyokeres là lựa chọn cho vị trí trung phong.

Với phong độ ghi bàn ấn tượng cùng lợi thế sân nhà, Bayern được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chắc chắn của Arsenal hứa hẹn tạo ra cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai phong cách trái ngược.

Đ.Hg.