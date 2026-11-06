Máy tính dự đoán vòng 10 Ngoại hạng Anh: Arsenal, Man City bảo đảm chiến thắng

Trong khi Arsenal có tỷ lệ chiến thắng cao nhất vòng đấu để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng thì Man City đang có cơ hội cắt mạch 2 trận thua liên tiếp ở giải ngoại hạng Anh khi làm khách tại Nottingham.

Tỉ lệ thắng, hòa, thua của các đội

Everton - Coventry City (03:00 Thứ Bảy, 7-11): Đêm của Frank Lampard

Trận mở màn tại Hill Dickinson Stadium ghi dấu cuộc tái ngộ đầu tiên giữa Everton và Coventry City kể từ năm 2001. Tâm điểm chú ý hướng về Frank Lampard khi ông lần đầu tiên trở lại làm khách trước đội bóng cũ. Theo Guardian, cổ động viên Everton vẫn giữ tình cảm đặc biệt với Lampard nhờ chiến tích trụ hạng ngoan cường năm 2022.

Hiện tại, Coventry dưới sự chỉ đạo của Lampard sở hữu hàng công thăng hoa với 9 bàn thắng trong 5 trận gần nhất. Về phía chủ nhà, Everton dưới thời David Moyes thi đấu rất ổn định với 4 chiến thắng trong 7 trận gần đây trên mọi đấu trường. Cả 5 chiến thắng gần nhất của Everton tại giải quốc nội đều giữ sạch lưới, nhưng họ chưa từng thắng trận nào trong 13 trận gần nhất khi để đối thủ ghi bàn.

Thiếu vắng Jack Grealish do án kỷ luật, Everton vẫn được siêu máy tính đánh giá cao hơn với 55,9% cơ hội thắng, so với 21,3% của Coventry.

Leeds - Tottenham (19:30 Thứ Bảy, 7-11): Bài kiểm tra cho Leeds

Leeds tiếp đón Tottenham trên sân Elland Road trong bối cảnh sa sút phong độ rõ rệt. Đoàn quân của HLV Daniel Farke trải qua 5 trận liên tiếp không thắng (hòa 3, thua 2) và chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng – ít nhất giải đấu trong 5 vòng vừa qua.

HLV Farke thừa nhận Leeds thiếu chất lượng cá nhân so với tốp đầu và phải tập trung giành 40 điểm trụ hạng thay vì mơ mộng cúp châu Âu.

Đối thủ của họ là một Tottenham đang trỗi dậy mạnh mẽ với 3 chiến thắng liên tiếp và 2 trận giữ sạch lưới. Dù vậy, Elland Road vẫn là điểm tựa vững chắc khi Leeds bất bại 8 trận sân nhà gần nhất (thắng 4, hòa 4).

Máy tính Opta dự đoán cơ hội thắng của Leeds là 41,7%, Spurs là 31,6%, và khả năng hòa lên tới 26,7%.

Arsenal - Hull City (22:00 Thứ Bảy, 7-11): Khẳng định vị thế đội đầu bảng

Arsenal trở lại sân nhà Emirates với tâm thế hưng phấn sau khi đả bại Liverpool tại giải quốc nội và thắng tại Champions League. Theo Opta, Pháo thủ sở hữu xác suất thắng cao nhất vòng đấu (76,9%). Họ đã thắng 7 trận sân nhà liên tiếp và bất bại 46 trận gần nhất trước các đội mới lên hạng (thắng 41, hòa 5).

Phía bên kia, Hull City chưa biết mùi chiến thắng trong 7 trận gần đây (hòa 5, thua 2). Dù chỉ có 9,3% cơ hội thắng theo Opta, Hull City lại là cái tên rất kỵ rơ với các đại gia khi từng đánh bại Man United 2-0 và hòa Chelsea 2-2. Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Emirates vẫn là thử thách cực kỳ khắc nghiệt cho tân binh.

Fulham - Newcastle (22:00 Thứ Bảy, 7-11): Dấu hỏi cho đội khách

Fulham tiếp đón Newcastle sau khi hồi sinh mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Alvaro Arbeloa với 7 điểm sau 3 trận gần nhất. Fulham xếp thứ 3 toàn giải về số chuỗi chuyền bóng từ 10 đường trở lên (17,2 lần/trận), thể hiện triết lý kiểm soát bóng chủ động. Trong khi đó, Newcastle của HLV Matthias Jaissle đang gặp khủng hoảng sau 2 trận thua liên tiếp trước Everton và bộc lộ điểm yếu khi chịu tới 20 tình huống phản công nhanh.

Lối chơi dâng cao kiểm soát bóng của Fulham có thể tạo điều kiện cho lối đá phòng ngự phản công sở trường của Newcastle. Siêu máy tính Opta đánh giá Fulham có 43% cơ hội thắng so với 30,3% của Newcastle. Đáng chú ý, trong 18 lần đối đầu gần nhất tại London, hai đội chưa từng hòa nhau.

Nottingham - Man City (00:30 Chủ nhật, 8-11): Hiểm địa sân khách

Nottingham Forest bước vào cuộc đón tiếp Man City trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi xếp thứ 19. HLV Oliver Glasner đã lên tiếng cảnh báo các học trò về việc phải xốc lại tinh thần thi đấu. Dù vậy, dữ liệu xG Points (điểm số kỳ vọng) của Opta chỉ ra Forest thực chất xếp thứ 3 về chỉ số chuyên môn (15,6 xG points) và có kỷ lục phòng ngự tốt thứ hai giải đấu (chỉ chịu 9,3 xGA - bàn thua dự kiến). Nguyên nhân là họ tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chỉ số chuyển hóa bàn thắng đạt vỏn vẹn 4%.

Man City vừa chấm dứt chuỗi 2 trận thua tại giải Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng 3-2 trước RB Leipzig tại Champions League, qua đó cũng giảm bớt áp lực tâm lý. Lịch sử đối đầu cho thấy HLV Glasner rất có duyên cầm hòa các đội bóng của HLV Enzo Maresca nhờ lối chơi lùi sâu phản công.

Dẫu vậy, Opta vẫn đánh giá Man City là đội khách dễ thắng nhất với tỷ lệ 50,9%, so với 25,8% của Forest.

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