Man City ngã ngựa trước Brighton ngay tại Etihad

Lần đầu tiên trong lịch sử 18 lần hành quân tới sân Etihad, Brighton đã tạo nên một cú sốc lớn khi đánh bại chủ nhà với bàn thắng duy nhất của tiền vệ Yasin Ayari.

Chuỗi 24 trận ghi bàn liên tiếp tại Premier League của Man City kết thúc, và đây là thất bại thứ hai liên tiếp tại giải quốc nội.

Trận đấu khởi đầu với bất ngờ lớn khi Brighton vươn lên dẫn trước ngay từ tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên. Xuất phát từ quả phạt nhanh của đội trưởng Lewis Dunk, Diego Gomez thực hiện đường căng ngang sệt từ cánh phải. Hậu vệ Matheus Nunes bên phía Man City đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi phá hụt bóng, tạo điều kiện cho Maxim De Cuyper nhả bóng lại để Yasin Ayari tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa hạ gục thủ thành Gianluigi Donnarumma.

HLV Enzo Maresca tung ra sân đội hình xuất phát có tổng giá trị lên tới khoảng 750 triệu bảng, bao gồm bộ ba tiền vệ đắt giá nhất lịch sử trị giá 326 triệu bảng gồm Enzo Fernandez, Elliot Anderson và Bouaddi.

Trái lại, 11 cầu thủ đá chính của Brighton chỉ có tổng giá trị khoảng 160 triệu bảng. Tác giả bàn thắng duy nhất Yasin Ayari được Brighton chiêu mộ với mức giá khiêm tốn vỏn vẹn 3,5 triệu bảng – chỉ bằng khoảng 1/100 giá trị của Enzo Fernandez.

Dù chịu sức ép nghẹt thở trong phần lớn thời gian thi đấu, hàng phòng ngự Brighton đã có một ngày thi đấu vô cùng kiên cường. Trung vệ cựu binh Lewis Dunk đã thi đấu xuất sắc để phong tỏa Erling Haaland, chặn đứng chuỗi 9 trận ghi bàn liên tiếp của tiền đạo người Na Uy.

Ở phía sau, thủ thành Bart Verbruggen trở thành chốt chặn cản phá hàng loạt cơ hội nguy hiểm từ Matheus Nunes, Doku và Abdukodir Khusanov. Chân sút Iliman Ndiaye là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công Man City nhưng cú dứt điểm hiểm hóc suýt thành bàn của anh lại bị Verbruggen ngăn cản.

Thống kê chỉ ra Man City đã tung ra tới 21 cú sút (chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG đạt 1,92) nhưng hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng (xem ảnh).

HLV Enzo Maresca không giấu nổi sự thất vọng trước những sai lầm cá nhân của các học trò. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi là đội ghi bàn tốt thứ hai tại Premier League, nhưng lại đang để thủng lưới những bàn thua ngớ ngẩn hoàn toàn có thể tránh được".

Đây đã là bàn thua thứ 13 mà Man City phải chịu trong 6 trận gần nhất thi đấu tại Etihad. Trận thua này nối tiếp thất bại 1-2 trước Aston Villa tuần trước, khiến Man City lần đầu tiên nhận 2 thất bại liên tiếp tại Premier League kể từ tháng 8- 2025.

Trận thắng lịch sử giúp Brighton vươn lên có 19 điểm, áp sát Man City với khoảng cách chỉ còn 2 điểm. Trong khi đó, Man City đang đứng trước nguy cơ bị Arsenal chiếm mất ngôi đầu bảng nếu Pháo thủ giành kết quả thuận lợi trước Liverpool.

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