Thua Chelsea 0-2, cơn khủng hoảng của Man United chạm đáy

Manchester United tiếp tục chìm sâu vào cơn khủng hoảng sau thất bại ê chề 0-2 trước Chelsea tại Stamford Bridge. Trận thua thứ ba liên tiếp này kéo dài chuỗi trận không thắng của "Quỷ đỏ" lên con số 9 trên mọi đấu trường, đẩy họ xuống áp sát nhóm xuống hạng khi chỉ còn nhiều hơn vỏn vẹn 1 điểm.

Bước vào trận đấu, HLV Michael Carrick quyết định đưa Bruno Fernandes trở lại đội hình xuất phát và trao lại chiếc băng đội trưởng. Sự trở lại của Bruno giúp Man United thi đấu lấn lướt trong hiệp một với hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, các chân sút đội khách lại liên tục phung phí: Bruno dứt điểm vọt xà ở cự ly gần sau quả tạt của Bryan Mbeumo, trong khi Amad Diallo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn sau sai lầm của hậu vệ Wesley Fofana phía Chelsea.

Bước sang hiệp hai, Man Utd lập tức phải trả giá đắt cho sự phung phí đó. Phút 50, Morgan Rogers thực hiện pha solo ngoạn mục xé rách hàng phòng ngự thụ động của Quỷ đỏ trước khi tung cú dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Senne Lammens để mở tỷ số.

Thảm họa tiếp tục dội xuống Man Utd chỉ ít phút sau đó. Trung vệ Lisandro Martínez – người mới có trận đá chính thứ hai kể từ sau những phát ngôn chỉ trích ban lãnh đạo – đã phải nhận thẻ vàng thứ hai (đồng nghĩa với thẻ đỏ) vì hành vi vung tay vào mặt Fofana trong vòng cấm, chỉ 3 phút sau khi nhận thẻ vàng đầu tiên do phạm lỗi với Rogers. Trên chấm 11m ở phút 64, Cole Palmer dứt điểm đánh bại Lammens để ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.

Khi trận đấu khép lại, HLV Michael Carrick lầm lũi bước về phía góc khán đài dành cho CĐV Man United. Ông vỗ tay tạ lỗi trong cay đắng, hệt như hình ảnh sau trận thua Bournemouth cuối tuần trước, khi lẳng lặng đi vào đường hầm với hai tay đút túi quần.

Đội trưởng Bruno Fernandes bước theo sau nhưng phải hứng chịu những phản ứng rất gay gắt và la ó từ chính các cổ động viên đội nhà. Ngôi sao người Bồ Đào Nha ngân ngấn nước mắt trước những tiếng la ó hòa lẫn vài tràng pháo tay hiếm hoi, trước khi cúi đầu rời sân trong một không khí u ám bao trùm.

Thất bại này một lần nữa đặt chiếc ghế của Michael Carrick trước nguy cơ bị sa thải ngay lập tức dù ngay đêm thứ Tư này (giờ Việt Nam) họ phải có trận đấu tiếp đón AS Roma tại lượt thứ 4 Champions League.

Về phía Chelsea, trận thắng này kết thúc chuỗi 2 trận không thắng liên tiếp gần nhất và giúp họ vươn lên hạng 4 với 16 điểm sau 9 trận. Morgan Rogers, người mở tỷ số cho Chelsea không giấu nổi sự tự hào: "Đây là một chiến thắng rất lớn sau một tuần khó khăn với những kết quả không như ý. Chúng tôi biết mình phải nhập cuộc thật mạnh mẽ. Hiệp một diễn ra rất gay go khi họ chơi tốt, nhưng sang hiệp hai chúng tôi đã thực sự khẳng định được thế trận và hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này".

LONG KHANG