Máy tính dự đoán: Chelsea đại chiến Man United, chờ Man City, Villa bứt phá

Với hàng loạt cuộc đối đầu nảy lửa, ảnh hưởng trực tiếp đến cả cuộc đua vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng, vòng 9 được chờ đợi tạo ra các biến động lớn. Dưới đây là 5 trận đáng xem ngày 31-10.

Chelsea - Man United (19:30 giờ Việt Nam, Thứ Bảy 31-10)

Tỷ lệ dự đoán Opta: Chelsea 51,8%, Hòa 24,5%, Manchester United 23,7%.

Cuộc đọ sức tại Stamford Bridge là thử thách mang tính chất sinh tử đối với HLV Michael Carrick.

Man United đang trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường (hòa 3, thua 5) – thành tích tệ hại nhất của họ kể từ cuối năm 1988. Sau hai thất bại thảm hại với cùng tỷ số cách biệt 3 bàn trước Como (1-4) và Bournemouth (0-3), một trận thua đậm nữa sẽ khiến Quỷ đỏ tái lập kỷ lục buồn chịu 3 thất bại liên tiếp với khoảng cách 3+ bàn từ năm 1961.

Về mặt nhân sự, điểm tựa của Man Utd là sự trở lại của thủ lĩnh Bruno Fernandes sau cuộc thảo luận thẳng thắn với Carrick. Dù chỉ số tạo cơ hội của Bruno sụt giảm xuống còn 2,3 cơ hội/90 phút mùa này (so với 4 ở mùa 2025-26), anh vẫn là nhân tố bắt buộc phải tỏa sáng để cứu vãn chiếc ghế của Carrick.

Về phía Chelsea, HLV Xabi Alonso vừa chịu thất bại 0-2 trước Tottenham và bị loại khỏi Carabao Cup trên chấm luân lưu trước Liverpool. Khi còn là cầu thủ Liverpool, Alonso từng thua 5 trong 7 lần chạm trán Man Utd tại Premier League. Dù vậy, mô hình Opta vẫn đánh giá The Blues cửa trên nhờ lợi thế sân nhà.

Man City vs Brighton (22:00 giờ Việt Nam, Thứ Bảy 31-10)

Tỷ lệ dự đoán Opta: Manchester City 56,3%, Hòa 22,6%, Brighton 21,1%.

Chỉ 3 ngày sau chiến thắng trên chấm luân lưu tại Carabao Cup, Man City sẽ tiếp đón Brighton tại Etihad. Đây là cuộc đụng độ giữa hai đội bóng sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao nhất giải đấu (Man City 16,7 xG, Brighton 16,2 xG) và có hàng công bùng nổ nhất Premier League (Brighton 23 bàn, Man City 20 bàn).

Tiền đạo Erling Haaland đã ghi 7 bàn sau 7 lần đối đầu Brighton tại Premier League. Dù đã nổ súng trong cả 4 lần đụng độ gần nhất với Chim mòng biển, Haaland lại không thể cùng Man City giành chiến thắng ở bất kỳ trận đấu nào trong số đó (hòa 2, thua 2).

Ở góc độ quản trị, HLV Enzo Maresca đang phải lo ngại về tâm lý thi đấu của các học trò khi án phạt vẫn treo lơ lửng trên đầu. Thất bại 1-2 trước Aston Villa tuần trước là đòn cảnh báo về nguy cơ sa sút tinh thần, tương tự như giai đoạn khủng hoảng thua 10/13 trận sau chấn thương của Rodri vào mùa thu năm 2024.

Bournemouth - Leeds United (22:00 giờ Việt Nam, Thứ Bảy 31-10)

Tỷ lệ dự đoán Opta: Bournemouth 50,6%, Hòa 25,0%, Leeds United 24,4%.

Bournemouth bước vào trận đấu tại Vitality với tinh thần lên rất cao sau tuần thi đấu lịch sử: quật ngã Milan tại cúp châu Âu, đè bẹp Man Utd 3-0 ngay tại Old Trafford và đánh bại Aston Villa ở Carabao Cup. Sự thăng hoa này ghi dấu ấn đậm nét của trung phong Evanilson, người đã bỏ túi 4 bàn thắng trong 5 trận gần nhất.

Trái ngược với đà bùng nổ của chủ nhà, Leeds United đang trải qua 4 trận liền không biết đến chiến thắng. Đáng chú ý, Bournemouth và Leeds là hai trong số ba đội hòa nhiều nhất Premier League năm 2026 (lần lượt 13 và 14 trận).

Lịch sử đối đầu cũng dự báo những kịch bản điên rồ ở phút cuối, khi 3 trong 4 cuộc đụng độ gần đây giữa hai đội đều xuất hiện bàn thắng từ phút 90 trở đi.

Tottenham - Crystal Palace (00:30 giờ Việt Nam, rạng sáng Chủ Nhật 1-11)

Tỷ lệ dự đoán Opta: Tottenham 54,2%, Hòa 23,5%, Crystal Palace 22,3%.

Trận derby London tại Tottenham Hotspur Stadium chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của Spurs dưới thời HLV Roberto De Zerbi. Sau chiến thắng 2-0 trước Chelsea, Tottenham đang hướng tới trận thắng thứ ba liên tiếp tại Premier League – điều họ chưa làm được kể từ tháng 2 năm 2025.

Sự trỗi dậy của Spurs gắn liền với phong độ của tiền đạo 21 tuổi Mathys Tel, người vừa thực hiện pha solo ghi bàn ngoạn mục vào lưới Chelsea.

Phía bên kia chiến tuyến, Crystal Palace đang ngụp lặn ngay trên nhóm xuống hạng. Kể từ tháng 12 năm 2025, Palace là đội nhận nhiều thất bại nhất (17 trận) và để thủng lưới nhiều nhất (58 bàn) tại Premier League.

Aston Villa - Fulham (03:00 giờ Việt Nam, rạng sáng Chủ Nhật 1-11)

Tỷ lệ dự đoán Opta: Aston Villa 57,9%, Hòa 21,9%, Fulham 20,2%.

Aston Villa bước vào trận đấu muộn ngày Thứ Bảy với tư cách là đội bóng được siêu máy tính Opta đánh giá có tỷ lệ chiến thắng cao nhất vòng 9 (57,9%). Tập thể của HLV Unai Emery có thói quen thăng hoa mạnh mẽ trong giai đoạn tháng 10 và 11 khi đã thắng 8/10 trận gần nhất. Cá nhân HLV Unai Emery cũng áp đảo hoàn toàn Fulham khi thắng 8 trong 9 lần đối đầu tại Premier League.

Tiền đạo Nicolas Jackson đang bùng nổ rực rỡ với 4 bàn sau 5 trận (bao gồm cú đúp hạ gục Man City).

Trái lại, dù Fulham sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng ấn tượng (58%), chân sút trị giá 40 triệu bảng Gonzalo García của họ lại đang chìm trong cơn khủng hoảng với 7 trận liên tiếp tịt ngòi.

HỒ VIỆT