Carrick vẫn giữ Bruno Fernandes làm đội trưởng trước trận sinh tử với Chelsea

Dù đối mặt với sức ép bị sa thải dồn dập, HLV Carrick vẫn được ban lãnh đạo tin tưởng trao cơ hội dẫn dắt đội bóng trong cuộc đụng độ với Chelsea và ông cũng đặt niềm tin ấy vào Bruno.

Đội trưởng Bruno vẫn sẽ ra sân trước Chelsea. Ảnh: THX

Tâm điểm của sự chú ý tại trung tâm Carrington tuần qua đổ dồn vào mối quan hệ giữa HLV Carrick và đội trưởng Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng công khai chỉ trích chiến thuật của Carrick sau trận thua đậm 1-4 trước Como, dẫn đến việc anh bị đẩy lên băng ghế dự bị và không được sử dụng trong trận gặp Bournemouth. Ở trận đấu đó, Harry Maguire đeo băng đội trưởng.

Tuy nhiên, Carrick xác nhận ông và Bruno Fernandes đã có cuộc thảo luận thẳng thắn để giải quyết mọi vướng mắc. HLV người Anh khẳng định sẽ không tước băng đội trưởng của Bruno và anh sẽ trở lại đội hình xuất phát ở trận gặp Chelsea.

Carrick chia sẻ rằng việc gạch tên Bruno ở trận đấu trước chỉ thuần túy là "quyết định cho trận đấu đó". Ông dành nhiều lời khen ngợi cho học trò: "Anh ấy là một cầu thủ quan trọng của tập thể này. Bruno đã dẫn dắt đội bóng rất tốt qua nhiều trận đấu, nhiều năm qua và sẽ tiếp tục làm điều đó. Bruno hoàn toàn cam kết cống hiến để giúp đội bóng tốt lên".

Bản thân HLV Carrick cũng tỏ ra rất thản nhiên trước những tin đồn về tương lai của mình. Ông khẳng định không cần bất kỳ sự bảo đảm nào từ ban lãnh đạo: "Tôi hoàn toàn hiểu vị trí này, hiểu công việc và những trách nhiệm đi kèm. Tôi không bất ngờ khi mình vẫn ngồi ở đây vì tôi ở đây để làm điều tốt nhất cho đội bóng".

Đáng chú ý, bất chấp kết quả tồi tệ, các cổ động viên United vẫn dành những tràng pháo tay ủng hộ Carrick khi ông bước vào đường hầm sau trận thua Bournemouth, trong khi các cầu thủ phải hứng chịu những tiếng la ó dữ dội.

LONG KHANG