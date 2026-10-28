4 quyết định Carrick cần đưa ra để cứu Man United

Michael Carrick sẽ tiếp tục dẫn dắt Man United trong chuyến làm khách trên sân Chelsea cuối tuần này. Đây là cơ hội cuối cùng để HLV người Anh cứu vãn chiếc ghế đang lung lay dữ dội.

Các cầu thủ Man United không còn được tận hưởng niềm vui này như giai đoạn nửa cuối mùa giải trước. Ảnh: THX

Sau thất bại 0-3 của Man United trước Bournemouth hôm Chủ nhật, tương lai của HLV Michael Carrick tưởng như đã đi đến hồi kết. Khi trận đấu khép lại, ông đi quanh sân Old Trafford để chào người hâm mộ, những người vẫn hô vang tên mình nhằm thể hiện sự ủng hộ.

Trận thua này nối tiếp thất bại 1-4 trước Como tại Champions League, đồng thời kéo dài chuỗi không thắng của Man United lên tám trận. Đội bóng rơi xuống vị trí thứ 16 tại Premier League, còn tinh thần thi đấu của các cầu thủ trở thành mối lo lớn.

Nhiều chuyên gia dự đoán Carrick sẽ bị sa thải vào đầu tuần, nhất là khi ông xuất hiện tại trung tâm huấn luyện Carrington để họp với lãnh đạo CLB. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra và ông được trao thêm cơ hội ở trận gặp Chelsea.

Ban lãnh đạo Man United đã thảo luận về những phương án thay thế, nhưng chưa tìm được ứng viên đủ sức thuyết phục. Việc "quỷ đỏ" tiếp tục giữ Carrick không chỉ xuất phát từ sự ủng hộ của người hâm mộ, mà còn phản ánh những nghi ngờ về năng lực quản lý của bộ máy lãnh đạo, vốn đã trải qua quá nhiều lần bổ nhiệm và sa thải HLV.

Nếu muốn xoay chuyển tình thế tại Stamford Bridge, Carrick cần quyết đoán hơn trong bốn vấn đề sau.

1. Trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ

Carrick không thể đơn giản đưa cả đội U21 lên thi đấu thay đội một. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm đang sa sút, những gương mặt trẻ có thể mang đến nguồn năng lượng mà Man United đang thiếu.

Shea Lacey là một trong số đó. Cầu thủ trẻ này được tung vào sân trong hiệp hai trận gặp Bournemouth và để lại dấu ấn nhờ tốc độ, sự nhiệt tình cùng tinh thần thi đấu quyết liệt.

Những cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ thường có thêm động lực khi được trao cơ hội ở đội một. Họ hiểu giá trị của chiếc áo đang mặc và sẵn sàng nỗ lực để chứng tỏ bản thân.

Khi nhiều ngôi sao của Man United có dấu hiệu mất động lực, Carrick không thể tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào họ. Nếu các cầu thủ trẻ thể hiện khát khao và tinh thần tốt hơn, ông cần mạnh dạn trao cơ hội thay vì chỉ dựa vào danh tiếng hay kinh nghiệm.

2. Sử dụng cầu thủ đúng vị trí

Carrick cũng cần giải quyết những bất cập trong cách bố trí đội hình, đặc biệt ở hàng thủ và vị trí tiền đạo cắm.

Trận gặp Bournemouth cho thấy Leny Yoro gặp khó khăn khi được xếp đá hậu vệ phải. Trong khi đó, Man United nhiều lần bước vào mùa giải mà không có một trung phong thực thụ.

Chấn thương là một trong những nguyên nhân khiến Carrick thiếu lựa chọn. Tuy nhiên, điều đó không thể giải thích cho mọi quyết định nhân sự.

Thay vì liên tục sử dụng cầu thủ trái sở trường, Carrick nên cân nhắc trao cơ hội cho những người đang được đào tạo ở vị trí tương ứng, kể cả khi họ còn ít kinh nghiệm ở đội một.

Ông đã thử nhiều phương án trên hàng công nhưng chưa tìm được người tạo ra hiệu quả ổn định. Trong bối cảnh chiếc ghế HLV trưởng bị đe dọa, việc Carrick tiếp tục lặp lại những lựa chọn không hiệu quả chỉ khiến ông tự làm khó mình.

Đôi khi, một quyết định táo bạo với cầu thủ trẻ có thể đáng thử hơn việc tiếp tục đặt niềm tin vào những phương án đã thất bại.

3. Giữ vững nguyên tắc với các ngôi sao

Carrick từng quyết định giữ Lisandro Martinez trong đội hình xuất phát dù trung vệ này có những phát biểu gay gắt chỉ trích lãnh đạo CLB. Trong khi đó, đội trưởng Bruno Fernandes bị đẩy lên băng ghế dự bị sau khi công khai chỉ trích cách tiếp cận chiến thuật của ban huấn luyện.

Fernandes thậm chí không được tung vào sân trong trận thua Bournemouth, dù Man United cần một sự thay đổi để cải thiện thế trận.

Giờ đây, Carrick phải quyết định liệu có tiếp tục giữ vững lập trường hay đưa đội trưởng trở lại đội hình xuất phát, bất chấp phong độ và những bất đồng gần đây.

Fernandes vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Man United. Nếu đạt phong độ cao, anh có thể tạo ra khác biệt mà không nhiều đồng đội làm được. Nhưng việc đưa anh trở lại ngay lập tức cũng có thể khiến những nguyên tắc mà Carrick đang bảo vệ trở nên thiếu nhất quán.

Đây là lựa chọn đầy rủi ro. Nếu Fernandes tiếp tục dự bị và Man United thất bại, Carrick có thể bị chỉ trích vì không sử dụng cầu thủ tốt nhất. Ngược lại, nếu đưa đội trưởng trở lại mà không giải quyết được bất đồng, những vấn đề trong phòng thay đồ có thể tiếp diễn.

Điều Carrick cần làm không chỉ là lựa chọn đội hình, mà còn phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm và cách ứng xử của các cầu thủ. Ông cần bảo đảm mọi quyết định đều phục vụ lợi ích của đội bóng, thay vì để những bất đồng cá nhân chi phối.

4. Thay đổi cách vận hành tuyến giữa

Carrick đã thử nhiều phương án ở hàng tiền vệ nhưng chưa tìm được công thức hiệu quả. Man United từng sử dụng Kobbie Mainoo, Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba theo những cách bố trí khác nhau.

Có thời điểm, hai tiền vệ được xếp chơi phía sau Fernandes, lúc khác, đội bóng sử dụng sơ đồ ba tiền vệ. Tuy nhiên, những điều chỉnh này vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi.

Nếu tiếp tục sử dụng những phương án cũ mà không cải thiện được lối chơi, Carrick cần sẵn sàng thay đổi.

Một lựa chọn là đưa Mason Mount vào vị trí trung tâm hơn, thay vì giữ anh trong vai trò quen thuộc. Phương án khác là trao cơ hội cho một trong hai anh em nhà Fletcher.

Dĩ nhiên, thay đổi nhân sự không đồng nghĩa với việc vấn đề sẽ lập tức được giải quyết. Carrick cần xác định rõ Man United muốn kiểm soát bóng, gây sức ép hay tổ chức phản công như thế nào, sau đó lựa chọn những cầu thủ phù hợp với yêu cầu chiến thuật.

Điều quan trọng là phải chấm dứt việc liên tục thay đổi đội hình mà không tạo ra sự ổn định. Man United cần một phương án rõ ràng và những cầu thủ đủ khả năng thực hiện nó.

Cơ hội cuối để Carrick xoay chuyển tình thế? Trận gặp Chelsea có thể trở thành bước ngoặt đối với Carrick. Ông vẫn còn cơ hội giữ ghế, nhưng điều đó phụ thuộc vào khả năng cải thiện kết quả và khôi phục tinh thần thi đấu của toàn đội. Trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, sử dụng nhân sự đúng vị trí, xử lý dứt điểm những bất đồng với các ngôi sao và tìm ra công thức mới ở tuyến giữa là bốn việc Carrick cần ưu tiên. Man United không chỉ thiếu chiến thắng. Đội bóng còn cần một hướng đi rõ ràng và những quyết định đủ dứt khoát để thoát khỏi khủng hoảng. Nếu không thể tạo ra thay đổi trước Chelsea, Carrick có thể không cơ hội để cứu chiếc ghế của mình.

PHẠM QUANG