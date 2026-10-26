Man United hỗn loạn, ai là người chịu trách nhiệm?

Michael Carrick chỉ là “vật tế thần”, những người hâm mộ trung thành của đội chủ sân Old Trafford biết ai là người phải chịu trách nhiệm tại Man United.

Man United nhận thất bại cay đắng 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford.

HLV Michael Carrick đang đứng trước nguy cơ bị sa thải sau khi Man United bị Bournemouth đánh bại 3-0 ngay trên sân nhà ở vòng 8 Premier League, nhưng những người thực sự gây ra thảm họa cho “quỷ đỏ” lại ngồi trên khán đài sân Old Trafford.

Carrick chỉ là “vật tế thần”

Michael Carrick là người đứng giữa tâm bão trên đường biên sân Old Trafford, nhưng những lời hô vang từ khán đài đã thể hiện rõ cảm xúc của những người hâm mộ Man United.

Sau khi Carrick bị các cổ động viên Bournemouth hò reo chế nhạo "ông sẽ bị sa thải vào sáng mai", các cổ động viên trung thành của United lập tức đáp trả bằng cách bảo vệ HLV người Anh. Đó là sự ủng hộ không lay chuyển dành cho vị HLV tội nghiệp đang gặp khó khăn của họ.

Máy quay truyền hình sau đó tập trung vào hai trong số những người đóng vai trò quan trọng khác trong mớ hỗn độn hiện tại ở United: giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Ban lãnh đạo United chịu trách nhiệm về quyết định bổ nhiệm Carrick làm HLV trưởng chính thức vào mùa hè và họ cũng đứng sau kỳ chuyển nhượng mất cân bằng, khi chi tới 155 triệu bảng cho hàng tiền vệ mà không chi gì cho những vị trí khác.

Tình trạng sa sút của United không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, diễn biến hai trận đấu gần đây cho thấy việc United sa thải HLV dường như là điều không thể tránh khỏi. Sau màn trình diễn tệ hại ở Como, Man United tiếp tục thảm hại trước Bournemouth.

"Việc Michael Carrick tiếp tục làm HLV của Man United sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Đó là vấn đề mà CLB đang phải đối mặt", huyền thoại “quỷ đỏ” Gary Neville cay đắng nhận định trên chương trình bình luận của Sky Sports, "Thật kinh khủng khi phải nói điều này. Mùa giải trước, tôi nghĩ CLB nên chọn HLV giỏi nhất chứ không nên giao công việc cho Michael Carrick, bởi vì tôi cảm thấy mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ rất nhanh. Bây giờ, CLB đang trong tình trạng hỗn loạn”.

Đó là lời tóm tắt chính xác về tình hình hiện tại của United, nơi mà giờ đây gần như không thể tìm thấy một tia hy vọng nào. Cách United để thủng lưới bàn thứ hai và thứ ba trước Bournemouth cho thấy họ là một đội bóng hoàn toàn thiếu tự tin và thiếu trầm trọng chất lượng.

Leny Yoro ngã xuống tạo điều kiện cho Bournemouth cướp bóng để rồi Marcus Tavernier ghi bàn. Senne Lammens mất phương hướng để khung thành trống trải, tạo cơ hội cho Evanilson dứt điểm tung lưới Man United. Đó là những sai lầm thường thấy trong các trận bóng đá nghiệp dư.

Việc ban lãnh đạo United thờ ơ trong việc chi tiền nâng cấp hàng phòng ngự thật nực cười. Và tệ hơn nữa, điều đó hoàn toàn có thể dự đoán được. Việc “quỷ đỏ” không chiêu mộ được một hậu vệ trái cũng tạo ra một điểm yếu rõ rệt, bởi không có CLB lớn nào lại dựa vào những cầu thủ hết thời như Luke Shaw, Harry Maguire và Matthijs de Ligt.

Điều đó ai cũng thấy rõ trong mùa giải này, và phản ứng của các fan trên khán đài Stretford End khi trận đấu dần đi đến hồi kết cho thấy họ biết rõ ai là người phải chịu trách nhiệm. Cũng giống như cựu giám đốc điều hành Ed Woodward trước đây, giám đốc bóng đá Wilcox giờ đây là mục tiêu hứng chịu sự giận dữ của fan “quỷ đỏ”.

"Họ đã làm CLB bóng đá này thất vọng một cách nghiêm trọng", Neville nói khi Wilcox và Berrada xuất hiện sau tiếng còi mãn trận. Neville nói không sai, nhưng công việc của họ có lẽ vẫn vững như bàn thạch. Thay vào đó, chính họ mới là người có quyền lực sa thải Carrick, biến ông thầy người Anh tội nghiệp trở thành vật tế thần.

Tương lai u ám

Tuy nhiên, không phải tất cả lỗi đều thuộc về Carrick. Thực tế, trong danh sách những người chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này, Carrick đứng ở vị trí khá thấp. 2 chủ sở hữu của Man United là gia đình Glazer và Sir Jim Ratcliffe mới là người đứng đầu danh sách. Đây là một CLB bị chia rẽ bởi sự bất đồng từ trên xuống dưới.

Trong lúc Bournemouth liên tục ghi bàn, chẳng có gì lạ khi các cổ động viên United trút giận lên ban lãnh đạo. Carrick thì đứng đó trong chiếc áo khoác đen, khoanh tay, hứng chịu những lời chế nhạo từ fan đối thủ. "Sáng mai ông sẽ bị sa thải", các cổ động viên Bournemouth hét lên. "Các người sẽ xuống địa ngục", fan Bournemouth hô vang đầy thích thú khi United “tan chảy” trước mắt họ.

Ngay trước khi bóng lăn, Carrick đã thể hiện quyền lực khi đẩy đội trưởng Bruno Fernandes lên ghế dự bị. Harry Maguire được chọn làm đội trưởng thay thế anh.

Khi Bruno chỉ trích chiến thuật của Carrick sau trận thua thảm hại trước Como ở Champions League tuần trước, việc anh bị loại khỏi đội hình không có gì đáng ngạc nhiên. Carrick như đứng trên một boong tàu đang cháy nhưng vẫn cố gắng khẳng định quyền lực giữa ngọn lửa.

Những tiếng hô phản đối gia đình Glazer và Ratcliffe cũng bắt đầu ngay sau khi trận đấu khai cuộc và nó càng trở nên mạnh mẽ hơn khi trận đấu kết thúc. Và với chỉ hai chiến thắng trong 12 trận mùa này, cùng với lịch thi đấu cực kỳ khó khăn phía trước, tương lai của Man United đang rất bấp bênh.

PHẠM QUANG