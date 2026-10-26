Thua thảm Bournemouth, Man United chia rẽ sâu sắc

Trận thua bạc nhược 0-3 trên sân nhà ở vòng 8 Premier League đã đẩy Man United và HLV Carrick rơi vào tâm bão khủng hoảng nghiêm trọng. Trận thua phơi bày sự sụp đổ về phong độ lẫn tinh thần trên sân cỏ.

Về diễn biến trên sân, Bournemouth đã hoàn toàn áp đảo một Man United thi đấu rệu rã và thiếu sức sống. Cơn ác mộng của đội chủ nhà bắt đầu ở phút 38, xuất phát từ quả phạt của Justin Kluivert, Rayan di chuyển thông minh dứt điểm tung lưới thủ môn Senne Lammens, chấm dứt chuỗi 9 trận tịt ngòi.

Chỉ 5 phút sau, tận dụng pha trượt chân của Leny Yoro, Adrien Truffert kiến tạo để Marcus Tavernier đệm bóng nhân đôi cách biệt. Mọi nỗ lực trong hiệp hai của United đều bế tắc. Phút 71, Lammens nóng vội băng ra ngoài vòng cấm còn Harry Maguire quá chậm chạp, tạo điều kiện cho Evanilson dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, ấn định chiến thắng 0-3.

Trận thắng này giúp Bournemouth lần thứ ba ghi 3 bàn vào lưới Man United ngay tại Old Trafford - thành tích trước đây chỉ có Liverpool và Man City làm được. Man United đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Tại Premier League, họ chỉ có 7 điểm sau 8 vòng đấu (1 thắng, 4 hòa, 3 thua), rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Đây là khởi đầu tệ hại nhất của Quỷ đỏ tại giải quốc nội kể từ mùa giải 1986-87.

Tâm điểm của tranh luận là quyết định cất đội trưởng Bruno Fernandes trên băng ghế dự bị cả trận, sau khi tiền vệ này công khai chỉ trích chiến thuật của HLV Carrick ở trận thua Como 1-4 tại Champions League. Người đá thay Fernandes là Youri Tielemans thi đấu thảm họa, liên tục mất bóng và phải rời sân sau hiệp một.

Trên khán đài Stretford End, CĐV giơ cao biểu ngữ "STANDARDS" (Các tiêu chuẩn) in hình Eric Cantona, Roy Keane và Bryan Robson. Khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ vỗ tay và hát vang tên Carrick, nhưng trút mưa la ó dữ dội nhắm vào dàn cầu thủ và Bruno Fernandes.

Sau trận đấu, giới chuyên gia đưa ra hàng loạt nhận định cay nghiệt. Trên sóng Sky Sports, huyền thoại Gary Neville chỉ trích dàn cầu thủ Man United "buông xuôi" và quay lưng phản bội HLV. Neville bức xúc: "Một số cầu thủ thiếu tính chuyên nghiệp trầm trọng. Họ không đi ngủ đúng giờ, không ăn uống đúng cách và không hề sống chết vì CLB". Neville cảnh báo Quỷ đỏ có thể mất thêm 5 đến 10 năm nữa mới có thể vô địch Premier League vì bộ sậu lãnh đạo liên tục đưa ra quyết định yếu kém.

Chung quan điểm, Jamie Carragher nhận xét phòng thay đồ Man United hiện rất "độc hại" và cho rằng Carrick đang muốn được giải thoát khỏi chiếc ghế nóng vì không thể tiếp tục chỉ đạo dàn cầu thủ này. Cựu danh thủ Ashley Young nhận định các cầu thủ thi đấu không khát khao, thiếu sự gắn kết và trông như đã hoàn toàn bỏ cuộc. Trong khi đó, HLV Marco Rose của Bournemouth tỏ ra đồng cảm và chia sẻ với áp lực nặng nề của Carrick.

Về phía báo chí, tờ The Guardian phân tích rằng dù việc gạch tên Bruno Fernandes là một canh bạc thất bại của Carrick, nhưng trách nhiệm lớn nhất xuất phát từ sự sụp đổ hệ thống của thượng tầng. Quyết định chiêu mộ nhân sự sai lầm của Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cùng ban lãnh đạo INEOS và gia đình Glazer đã đẩy Carrick vào thế khó.

Báo Al Jazeera và CNA kết luận chiếc ghế của Carrick hiện chỉ còn "treo trên sợi tóc", và biểu tượng "Nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford giờ đây đã thực sự biến thành một "ngôi nhà ma quái".

HỒ VIỆT