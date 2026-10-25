Áp lực và lời hứa của Carrick tại Man United

Michael Carrick tiết lộ cuộc trò chuyện với Sir Alex Ferguson và Ole Gunnar Solskjaer, nói người hâm mộ sẽ thấy một "đội bóng khác" trong trận đấu với Bournemouth sau thất bại 1-4 của Man United trước Como.

Carrick hứa Man United sẽ là một đội bóng khác trong trận gặp Bournemouth. Ảnh: THX

HLV Michael Carrick của Man United thường xuyên liên lạc với Sir Alex Ferguson và Ole Gunnar Solskjaer trong nỗ lực giúp “quỷ đỏ” thành Manchester trụ vững sau khởi đầu mùa giải thảm hại.

Carrick đang chịu áp lực rất lớn trước trận đấu với Bournemouth trên sân nhà Old Trafford tại Premier League vào đêm nay 25-10, sau chuỗi bảy trận không thắng.

Man United có khởi đầu mùa giải tệ nhất trong 40 năm kể từ khi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson được đưa về thay thế Ron Atkinson. Vào giữa tuần, Carrick đã xin lỗi người hâm mộ sau thất bại nặng nề nhất của CLB ở đấu trường châu Âu kể từ năm 1994. Đó là trận thua 1-4 trước Como tại Champions League.

HLV 45 tuổi người Anh đã có một bài phát biểu đầy nhiệt huyết trước buổi họp báo tại Carrington trước trận gặp Bournemouth, trong đó ông gợi lại tinh thần của Sir Alex Ferguson bằng cách kêu gọi mọi người ở Man United đặt lợi ích của CLB lên hàng đầu. Sau đó, ông tiết lộ thường xuyên trò chuyện với vị HLV huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford.

Carrick từng là trợ lý HLV đội một dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và sau đó vượt mặt Solskjaer để trở thành HLV trưởng Man United. Carrick cũng giữ liên lạc chặt chẽ với chiến lược gia người Na Uy.

"Thành thật mà nói, tôi thường xuyên nói chuyện với cả hai người họ”, HLV Carrick nói, "Không có gì đặc biệt cả. Tôi thân thiết với cả hai và chúng tôi thường xuyên trò chuyện. Tuần này cũng không có gì khác thường”.

Có những lo ngại về tình trạng bất ổn trong phòng thay đồ Man United sau khi đội trưởng Bruno Fernandes và Lisandro Martinez trả lời phỏng vấn chỉ trích HLV Carrick cùng giám đốc bóng đá Jason Wilcox, nhưng Carrick tin tưởng các cầu thủ của mình sẽ thi đấu tốt hơn.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng họ, 100%", Carrick nói thêm, "Trận thua 1-4 trước Como không hề tốt chút nào vì nhiều lý do, tất cả chúng ta đều biết điều đó. Tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng. Chúng tôi sẽ và phải là một đội khác vào Chủ nhật”.

Khi Carrick được hỏi tại sao ông lại có một bài phát biểu dài năm phút trước cuộc họp báo hàng tuần, ông trả lời ví von: "Vì tôi hiểu tình hình, tôi hiểu vị trí của mình và tôi biết CLB bóng đá này có ý nghĩa như thế nào đối với rất, rất nhiều người.

Lịch sử không giúp bạn giành chiến thắng mãi. Những đội muốn thắng phải tự mình giành lấy nó. Vì vậy, điều quan trọng là chúng tôi phải rút ra bài học từ lịch sử và những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng trách nhiệm của chúng tôi là phải tiếp tục phát huy truyền thống. Đối với tôi, việc chúng tôi làm được điều đó là vô cùng quan trọng”.

PHẠM QUANG