Khi Liverpool tiếp đón “đội bóng hay nhất nước Anh hiện tại”

Những bình luận viên tại Anh đều thống nhất chính Brighton mới là đội bóng đáng xem nhất giai đoạn đầu mùa. Cuộc thư hùng tại Anfield lúc 21 giờ, ngày 25-10 (giờ Việt Nam) là thử thách bản lĩnh cực đại cho đoàn quân của HLV Andoni Iraola.

Brighton – "Cơn lốc" hủy diệt và sức mạnh đáng sợ nhất Ngoại hạng Anh

Đội bóng của HLV Fabian Hurzeler, một trong những ứng viên cho chiếc ghế tại Man United, đã dội vào lưới các đối thủ tới 23 bàn thắng chỉ sau 7 vòng đấu đầu tiên, thành tích sánh ngang với kỷ lục của Man City ở mùa giải 2022-2023.

Sức mạnh của "Chim mòng biển" không chỉ nằm ở số lượng bàn thắng mà còn thể hiện qua sự áp đảo tuyệt đối về mặt lối chơi. Brighton đang sở hữu chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh với tổng tỷ số kinh hoàng 15-0. Hàng phòng ngự giữ sạch lưới tuyệt đối, trong khi hàng công liên tục xé lưới đối phương bằng những chiến thắng giòn giã: đè bẹp đương kim vô địch Arsenal 3-0, vùi dập Coventry City 5-0 và đập tan kình địch Crystal Palace với tỷ số 5-0.

Sự thăng hoa này được chắp cánh bởi những tài năng trẻ xuất sắc. Tiền đạo 18 tuổi người Hy Lạp Kostoulas đã đi vào lịch sử khi vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong 2 trên 3 trận gần nhất tại Premier League – thành tích mà phải kể từ thời Iheanacho mùa 2016-2017 hay xa hơn là Michael Owen mùa 1998-1999 mới lại xuất hiện ở một cầu thủ tuổi teen.

Brighton đang xếp thứ 2 trong lịch sử về sút xa ghi bàn dù chỉ mới đá có 7 trận. Ảnh Opta

Đặc biệt hơn, Brighton còn đang trình diễn một "vũ khí độc dị" hiếm thấy trong bóng đá hiện đại: những cú dứt điểm từ khoảng cách trên 50 mét. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, trong tổng số 14 cú sút được thực hiện từ cự ly 50m+ tại Premier League, riêng các học trò của Hurzeler đã chiếm tới 6 lần (tương đương 42,9%). Điển hình nhất chính là siêu phẩm nã đại bác từ cự ly 51,3m của Diego Gomez trong chiến thắng 5-0 trước Crystal Palace.

Dù HLV Hurzeler cho biết không cố tình luyện tập các pha sút xa từ giữa sân, thì theo phân tích của Opta, xu hướng này vô hình trung buộc các thủ môn đối phương phải lùi sâu hơn, mở ra những khoảng trống thênh thang cho Brighton triển khai các đường chuyền xuyên phá.

Theo Opta, mặc dù Brighton đang sở hữu phong độ hủy diệt, Liverpool vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà. Siêu máy tính trao cho đội bóng của HLV Iraola 46,8% cơ hội chiến thắng. Tỷ lệ giành trọn 3 điểm của Brighton đứng ở mức 26,8%, trong khi kịch bản hai đội chia điểm có khả năng xảy ra là 26,4%.

Liverpool: Vừa lo, vừa mừng vì đá sân nhà Anfield

Ở chiều ngược lại, Liverpool bước vào cuộc chạm trán này trong bối cảnh đang đứng dưới Brighton trên bảng xếp hạng. Mặc dù vừa có những tín hiệu khởi sắc như trận ngược dòng thắng Brentford 2-1 tại giải quốc nội và màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở 4-3 trước Villarreal ở Champions League, đoàn quân của HLV Andoni Iraola vẫn mang trong mình nhiều mối lo.

Vấn đề lớn nhất của lữ đoàn đỏ lúc này chính là phong độ sân nhà thiếu thuyết phục tại giải Ngoại hạng Anh. Liverpool đã trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại Anfield (hòa 4, thua 1). Nếu tiếp tục không thể đánh bại Brighton vào Chủ nhật tới, Liverpool sẽ chạm mốc kỷ lục buồn khi có lần thứ 4 trong lịch sử câu lạc bộ trải qua 4 trận sân nhà đầu mùa giải mà không giành nổi một trận thắng.

Dù vậy, đội chủ sân Anfield vẫn có những điểm tựa đáng kỳ vọng. Tiền vệ Florian Wirtz đang dẫn đầu toàn giải Ngoại hạng Anh về số cơ hội tạo ra với 20 lần (trong đó có 18 lần từ các tình huống bóng sống) và vừa có bàn thắng đầu tiên ở cúp châu Âu. Trên hàng công, chân sút Alexander Isak cũng đang tìm lại cảm giác ghi bàn sát thủ với 5 pha lập công trong 5 lần ra sân gần nhất. Sự trở lại đúng lúc của bộ đôi này là hy vọng để Liverpool đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ đối thủ.

Có một chi tiết đáng chú ý: Dù "Chim mòng biển" đã giành chiến thắng 2 trong 3 lần đụng độ gần nhất với Liverpool tại Premier League. Tuy nhiên, ở Anfield, Liverpool đã toàn thắng trong cả 4 lần đón tiếp Brighton gần đây nhất trên mọi đấu trường.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Liverpool Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Nyoni, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Ngumoha; Isak Brighton Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Andres; Gomez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas

LONG KHANG