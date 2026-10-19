Fabian Hurzeler muốn Brighton “giữ đôi chân trên mặt đất”

HLV Fabian Hurzeler sau chiến thắng áp đảo 5-0 trước Crystal Palace đã kêu gọi các cổ động viên của Brighton hãy tận hưởng từng chiến thắng của đội nhà, thay vì nhìn vào bảng xếp hạng Premier League.

HLV Fabian Hurzeler. Ảnh: THX

"Những chú chim mòng biển" (biệt danh của Brighton) tiếp tục khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng, họ kết thúc 7 vòng đấu với 16 điểm, chỉ xếp sau Arsenal (18 điểm) và đội bóng vẫn còn toàn thắng Man City (21 điểm).

Cuối tuần qua, Brighton chứng kiến 5 cầu thủ khác nhau ghi bàn vào lưới Crystal Palace, trong đó nổi bật nhất là pha lập công của Diego Gomez. Tuyển thủ người Paraguay đã ghi bàn thắng thứ 2 cho đội nhà ở phút thứ 7 bằng một cú sút táo bạo từ tận vạch giữa sân.

Trước và sau khoảnh khắc xuất thần của Gomez, Jaydee Canvot đã phản lưới nhà, còn Yasin Ayari cũng điền tên mình lên bảng tỷ số, giúp Brighton dẫn trước 3-0 chỉ trong vòng 10 phút đầu trận. Các bàn thắng của Charalampos Kostoulas và Jack Hinshelwood trong hiệp 2 càng làm đậm đà thêm màn trình diễn áp đảo này.

Dù Brighton đã giành được 16 điểm sau 7 vòng đấu, Hurzeler vẫn kêu gọi người hâm mộ không nên quá vội vàng đặt kỳ vọng.

“Họ không nên nhìn vào bảng xếp hạng làm gì. Hãy tận hưởng mà không cần điện thoại di động, thưởng thức một ly bia hoặc đồ uống nào đó, và tự hào khoác trên mình màu áo của đội”, vị HLV mới 33 tuổi chia sẻ. “Bản thân tôi lúc này cũng chẳng nhìn vào bảng xếp hạng. Tất nhiên, dù kết quả tốt hay xấu thì người ta vẫn sẽ đưa ra những đánh giá, nhưng suy cho cùng, chúng tôi cần tập trung vào màn trình diễn của chính mình - đó là điều duy nhất chúng tôi có thể kiểm soát và đó là cách chúng tôi vận hành”.

Hurzeler nói thêm: “Kể từ khi đến đây, chúng tôi luôn đặt trọng tâm vào màn trình diễn, bất kể đội đang có chuỗi trận tốt hay tệ. Lý do chính là vì chúng tôi muốn phát triển các cầu thủ cũng như chính CLB này. Vì vậy, tôi nghĩ đây chưa phải là thời điểm thích hợp để nhìn vào bảng xếp hạng. Thời điểm này là lúc cần xem lại trận đấu, tìm cách cải thiện và hồi phục thể lực thật tốt, bởi thử thách tiếp theo đang chờ đợi vào giữa tuần”.

Vào ngày 22-10, Brighton sẽ có trận đấu với Jablonec của CH Séc tại UEFA Conference League, trước khi hành quân đến sân Anfield vào cuối tuần sau để đối đầu với Liverpool.

LINH SƠN