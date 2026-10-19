Tranh cãi về chiếc ghế của HLV Carrick tại Man United

Trong khi cựu danh thủ Gary Neville tin rằng Carrick có thể bị sa thải nếu không cải thiện tình hình trước tháng 1, thì tờ Guardian cho rằng điều đó chẳng giải quyết được gì cho Man United.

HLV Carrick. Ảnh THX

Man United chưa thể thoát khủng hoảng khi bị Leeds cầm hòa 1-1 khiến họ giậm chân ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League. Với vỏn vẹn 7 điểm sau 7 vòng đấu (chỉ thắng 1 trận), đây là khởi đầu có số trận thắng ít nhất của Quỷ đỏ sau 7 vòng mở màn trong 40 năm qua. Giữa lúc làn sóng phẫn nộ hướng về phía Michael Carrick, việc giơ "họng súng" sa thải về phía HLV trưởng lại một lần nữa trở thành phản ứng quen thuộc tại Old Trafford. Vậy Carrick còn bao nhiêu thời gian?

"Bong bóng miễn trừ" của bộ máy điều hành

Theo phân tích từ tờ The Guardian, vấn đề cốt lõi của Man United không nằm ở Michael Carrick mà xuất phát từ "sự yếu kém ở cấp độ điều hành" của bộ sậu lãnh đạo CLB. Carrick không tự bổ nhiệm chính mình vào chiếc ghế nóng.

Giám đốc điều hành Omar Berrada – người được chiêu mộ từ Man City – cùng Giám đốc bóng đá Jason Wilcox dường như đang tồn tại trong một "bong bóng miễn trừ trách nhiệm" kỳ lạ. Berrada là người sa thải các HLV tiền nhiệm và lại tiếp tục chọn người mới, để rồi công việc của ông chỉ xoay quanh việc giải quyết hậu quả từ chính những sai lầm của bản thân.

Trong khi đó, ở cấp độ thượng tầng cao nhất, gia đình Glazer hoàn toàn không quan tâm đến các chi tiết vận hành bóng đá, còn tỷ phú Jim Ratcliffe lại tỏ ra mơ hồ và thiếu nhất quán với những lời hứa xây dựng lại "triết lý bóng đá" cho CLB. Sự yếu kém mang tính hệ thống này biến Man United thành một trong những đội bóng quản trị kém cỏi nhất thế giới nếu so sánh giữa doanh thu và hiệu quả thi đấu.

Trong trận đấu với Leeds, trên khán đài sân Elland Road có đầy đủ dàn lãnh đạo Man United, bao gồm cả huyền thoại Alex Ferguson. Họ ngồi đó và chứng kiến đội hình ra sân của Quỷ đỏ hiện tại chỉ là một tập hợp "cắt dán" chắp vá qua nhiều đời HLV khác nhau: 4 hậu vệ được chiêu mộ dưới thời Erik ten Hag, 2 bản hợp đồng từ Ruben Amorim và 2 cầu thủ còn sót lại từ thời Ole Gunnar Solskjær.

Khi trung vệ Lisandro Martinez phải rời sân vì chấn thương ở đầu hiệp hai, Man United rơi vào thế chao đảo khi 3 trong 4 hậu vệ phải thi đấu trái vị trí sở trường. Tình huống này chứng minh rằng những phát biểu chỉ trích thượng tầng CLB của Martinez hoàn toàn có cơ sở. Dù các cầu thủ vẫn thi đấu đầy nỗ lực để ủng hộ Carrick, họ lại bị bao quanh bởi một lực lượng thiếu chiều sâu và mất cân bằng nghiêm trọng.

Cảnh báo của Gary Neville và câu hỏi về quyết định sa thải

Trên Sky Sports, cựu danh thủ Gary Neville cho rằng trận hòa Leeds có thể coi là một "nấc thang đầu tiên" để Carrick tái thiết tính ổn định. Giữa đám mây u uất bao trùm Old Trafford, Neville tìm thấy một điểm sáng chiến thuật có thể quyết định thành bại của Carrick: sự xuất hiện của tân binh Carlos Baleba.

Cầu thủ 21 tuổi chuyển đến từ Brighton với mức giá 70 triệu bảng vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè. Dù cập bến với một chấn thương cổ chân và chỉ có thể ra mắt từ băng ghế dự bị trong trận gặp Tottenham, Baleba đã nhanh chóng đá chính ở 2 trận đấu liên tiếp gặp Atletico Madrid và Leeds. Khi sát cánh cùng tân binh Andrey Santos ở trung tâm hàng tiền vệ, Baleba lập tức mang lại chất thép còn thiếu cho tuyến giữa Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, cựu hậu vệ Quỷ đỏ lập tức đưa ra lời cảnh báo về chặng đường phía trước. Neville nhấn mạnh rằng với 7 điểm sau 7 trận, người ta vẫn có thể coi đây là "giai đoạn đầu mùa giải" để kiên nhẫn. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài đến tháng 1 và Man United vẫn đứng thứ 13 sau 15 vòng đấu, Carrick sẽ gặp rắc rối lớn. Neville nhấn mạnh hai cuộc đối đầu với Bournemouth trên sân nhà và Chelsea trên sân khách trong vài tuần tới là những cột mốc mang tính bước ngoặt.

Chuỗi 6 trận đấu sắp tới: Como (Sân khách) – Champions League (21/10)

Bournemouth (Sân nhà) – Premier League (25/10)

Chelsea (Sân khách) – Premier League (31/10)

Roma (Sân nhà) – Champions League (03/11)

Aston Villa (Sân nhà) – Premier League (08/11)

Liverpool (Sân khách) – Premier League (22/11)

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