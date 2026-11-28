Vào lúc 22 giờ ngày 28-11, Man United sẽ tiếp đón Brentford trong khuôn khổ vòng 12. Đây không chỉ là trận đấu đầu tiên trên sân nhà Old Trafford của tân HLV Mauricio Pochettino, mà còn là cuộc chiến sinh tồn nảy lửa khi đội chủ sân Old Trafford đang vật lộn ở vị trí áp chót bảng xếp hạng.

Tệ đến mức không thể tệ hơn

Man United bước vào vòng đấu thứ 12 Premier League trong tình cảnh không thể u ám hơn. Trận thua thảm hại 0-4 trước kình địch Liverpool tại Anfield ở vòng đấu trước đã đẩy Quỷ Đỏ xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 8 điểm sau 11 trận (1 thắng, 5 hòa, 5 thua). Đây là khởi đầu tệ hại nhất của Quỷ Đỏ tại giải đấu hàng đầu nước Anh sau 54 năm, kể từ mùa giải 1972-73.

Đoàn quân của HLV Pochettino đang trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại Premier League, chuỗi trận hòa và thua dài nhất của họ kể từ mùa giải 1988-89. Hàng phòng ngự của nửa đỏ thành Manchester đang bị xé nát khi đã để thủng lưới tổng cộng 36 bàn sau 17 trận trên mọi đấu trường mùa này, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Đã hơn 75 ngày trôi qua kể từ chiến thắng 4-0 trước Sabah ở Champions League hồi tháng 9, Man United chưa thể giữ sạch lưới một trận nào. Đặc biệt, thống kê chỉ ra Quỷ Đỏ đã để thủng lưới từ 2 bàn trở lên trong cả 5 hiệp đấu gần nhất tại Premier League, một kỷ lục buồn chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu.

Những khó khăn chiến thuật của Pochettino càng trở nên trầm trọng bởi cơn bão chấn thương. Đội trưởng Bruno hiện đang bỏ ngỏ khả năng ra sân vì gặp biến cố sức khỏe (nhiễm virus) và đã bỏ lỡ buổi tập quan trọng ngày Thứ Sáu. Bên cạnh đó, danh sách bệnh binh của Man United kéo dài với những cái tên quan trọng như Rashford (chấn thương hông), Baleba (gân kheo), Sesko và Ugarte. Điểm sáng duy nhất là Yoro được xóa thẻ đỏ, giúp anh sẵn sàng đá chính bên cạnh Matthijs de Ligt hoặc Lisandro Martinez. Ngoài ra, tiền đạo Matheus Cunha cũng trở lại sau án treo giò để tiếp thêm sức mạnh cho hàng công.

Brentford không dễ thắng

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí u ám tại Old Trafford, Brentford của HLV Keith Andrews đang thăng hoa ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 17 điểm. Đội bóng Tây London vừa đè bẹp Everton 4-0 trên sân nhà nhờ cú đúp của Keane Lewis-Potter cùng các bàn thắng của Vitaly Janelt và Fabio Carvalho.

Tuy nhiên, "Bầy Ong" cũng có điểm yếu tử huyệt: phong độ sân khách cực kỳ nghèo nàn. Brentford mới chỉ giành được 4 điểm trên sân khách mùa này (4 hòa, 1 thua) và đang trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng xa nhà tại Premier League. Thêm vào đó, lịch sử đối đầu tại Old Trafford hoàn toàn chống lại Brentford khi họ đã để thua trong cả 5 lần làm khách gần nhất trước Man United tại giải Ngoại Hạng. Đội khách cũng sẽ không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Igor Thiago do án treo giò 3 trận.

Siêu máy tính vẫn ‘chấm” Man United

"Chúng tôi phải cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu và thi đấu với tinh thần cao nhất. Đây là thời điểm toàn đội cần phải đoàn kết để vượt qua giai đoạn sóng gió này." — HLV Mauricio Pochettino .

Mặc dù Man United đang đứng trước nguy cơ rớt hạng lên tới 27.7% theo tính toán mô phỏng của Siêu máy tính Opta, lịch sử đối đầu trên sân nhà vẫn giúp Quỷ Đỏ được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút với 44.1% cơ hội chiến thắng so với 29.1% của Brentford.

Cả hai đội đều sở hữu hàng thủ thiếu chắc chắn nhưng hàng công lại có những nhân tố bùng nổ như Bryan Mbeumo (người gặp lại đội bóng cũ) hay Keane Lewis-Potter. Với tính chất căng thẳng của một cuộc đối đầu mà cả hai không thể thua, truyền thông quốc tế nhận định kịch bản rượt đuổi tỷ số kịch tính hòa 2-2 nhiều khả năng sẽ diễn ra tại "Thánh địa" Old Trafford.

Đội Hình Dự Kiến Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, De Ligt, Martinez; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Zirkzee. Brentford (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Lewis-Potter; Yarmoliuk, Janelt; Anthony, Jensen, Schade; Wilson.

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