Cầu thủ 18 tuổi giúp Liverpool ngược dòng thắng Villarreal 4-3

Trên sân Anfield, Liverpool và Villarreal đã mang đến cho người hâm mộ một trận cầu điên rồ đúng nghĩa, khi Liverpool lội ngược dòng dù bị dẫn trước 0-2 nhờ sự tỏa sáng của cầu thủ tuổi teen Ngumoha.

Màn chạm trán giữa hai chiến lược gia từng là đồng đội thân thiết tại Athletic Bilbao – Andoni Iraola và Inigo Perez – đã diễn ra vô cùng kịch tính ngay từ những phút đầu tiên. Xáo trộn nhiều vị trí trong đội hình xuất phát, Liverpool lại hứng chịu khởi đầu thảm họa do sai lầm cá nhân.

Ngay phút thứ 4, thủ quân Virgil van Dijk mắc sai lầm nghiêm trọng khi đánh đầu chuyền về hỏng, tạo điều kiện cho Mikautadze cướp bóng mở tỷ số cho Villarreal. Đây là bàn thua sớm thứ hai trong lịch sử mà Liverpool phải nhận trên sân nhà ở cúp châu Âu.

Đến phút 29, phòng ngự của Liverpool tiếp tục bị khai thác khi Nathan Saliba chọc khe thông minh cho Cardona nâng tỷ số lên 2-0. Đây là lần đầu tiên Liverpool bị dẫn trước sớm nhất 2 bàn trên sân nhà tại cúp châu Âu kể từ tháng 4-2016.

Tuy nhiên, Anfield luôn chứa đựng điểm tựa tâm lý kỳ diệu: trong cả 4 lần bị dẫn 2 bàn sớm trên sân nhà ở cúp châu Âu lịch sử, Liverpool đều lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc. Trận đấu này cũng đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử Champions League Liverpool thắng một trận đấu mà họ bị dẫn trước 2 bàn – cả hai lần đều diễn ra trước Villarreal.

Diễn biến bàn thắng của trận đấu theo dồ họa Opta

Màn trình diễn lịch sử của thần đồng 18 tuổi Rio Ngumoha

Rio Ngumoha có trận ra mắt đội một Liverpool khi mới chỉ 16 tuổi vào tháng 1- 2025, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử CLB góp mặt tại FA Cup. Ở tuổi 18, cầu thủ chạy cánh này đã khẳng định được vị trí thường xuyên trong đội hình chính tại Anfield. Ngumoha đã ra sân trong 5 trong 7 trận đấu đầu tiên của Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Andoni Iraola, đồng thời cũng đá chính trong cả 3 trận đấu tại Champions League.

Thi đấu xông xáo bên hành lang cánh, dù không ghi bàn, nhưng cầu thủ trẻ này là nguồn cảm hứng để tạo ra màn ngược dòng tại Anfield. Ở phút 45+1, từ quả tạt nguy hiểm của Ngumoha, hậu vệ Ronald Araujo dũng mãnh đánh đầu cận thành san bằng tỷ số 2-2. Sang hiệp hai, lại là Ngumoha đi bóng tốc độ vượt qua hàng thủ Villarreal trước khi căng ngang dọn cỗ để Alexis Mac Allister dứt điểm đập mép dưới xà ngang nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 65.

Ở mốc 18 tuổi 52 ngày, Rio Ngumoha đã trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Liverpool ghi bàn hoặc kiến tạo tại Champions League. Anh cũng là cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử cúp C1 lập cú đúp kiến tạo trong một trận đấu, đồng thời là cầu thủ trẻ nhất của Liverpool đạt cột mốc kiến tạo kép kể từ thời Michael Owen. Ngumoha đã thực hiện thành công 7/8 lần rê bóng, khiến cựu danh thủ Daniel Sturridge phải ca ngợi anh sở hữu "tài năng do Chúa ban tặng".

Bên cạnh Ngumoha, Alexis Mac Allister là ngôi sao rực sáng nhất tuyến giữa. Tiền vệ người Argentina chính là người rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 36, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 65.

Sức ép dồn dập trong hiệp hai giúp Liverpool có bàn thắng thứ tư ở phút 68, khi bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Florian Wirtz tung cú sút chân trái quyết đoán ghi bàn. Đây chỉ mới là bàn đầu tiên anh ghi cho Liverpool mùa này. Dù Tani Oluwaseyi gỡ lại một bàn cho Villarreal ở phút 87, Liverpool vẫn bảo toàn chiến thắng 4-3 quả cảm.

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