Liverpool - Villarreal: Cuộc đối đầu giữa tình bạn 22 năm

Trận đấu giữa Liverpool và Villarreal lúc 2 giờ, ngày 21-10 (giờ Việt Nam) là chương mới nhất trong câu chuyện kéo dài hơn hai thập kỷ giữa hai người bạn thân Andoni Iraola và Inigo Perez, hai bộ óc chiến thuật xuất sắc của bóng đá Tây Ban Nha.

Từ khởi đầu ở học viện Lezama

Mối duyên nợ giữa Iraola và Pérez bắt đầu vào năm 2002 tại học viện Lezama nổi tiếng của Athletic Bilbao, khi Perez mới là cậu bé 14 tuổi còn Iraola đã 19 tuổi. Họ chính thức thi đấu cùng nhau ở đội một Bilbao từ tháng 10-2009. Dù Iraola kín đáo, trầm tính còn Perez cởi mở hơn, sự đồng điệu về tư duy bóng đá đã kéo họ lại gần nhau.

Dưới thời HLV huyền thoại Marcelo Bielsa, cả Iraola lẫn Perez đều là những "kẻ cuồng bóng đá", liên tục gạn hỏi các trợ lý của Bielsa về lý do đằng sau từng bài tập. Iraola sớm nhận ra tố chất HLV ở đàn em: "Ngay từ năm 14 hay 15 tuổi, cách Inigo suy nghĩ về trận đấu đã rất trưởng thành. Cậu ấy có ý định làm HLV rõ ràng hơn cả tôi", Irao kể lại trong buổi họp báo trước trận đấu.

Sau khi giải nghệ năm 2022, Perez từ chối lời mời làm trợ lý cho Bielsa ở tuyển Uruguay để trở thành “cánh tay phải” cho Iraola tại Rayo Vallecano. Sự kết hợp giữa hai bộ óc chiến thuật này đã tạo nên một phong cách bóng đá tấn công rực lửa, được truyền thông miêu tả là "sự hỗn loạn có tổ chức". Cùng với HLV thể lực Pablo de la Torre, họ biến Rayo thành một trong những đội bóng đáng xem nhất La Liga.

Mùa hè năm 2023, khi Iraola chuyển sang dẫn dắt Bournemouth tại Ngoại hạng Anh, ông quyết định đưa Perez đi cùng. Vì sự trung thành với người đàn anh, Perez đã từ chối cơ hội tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tại Rayo.

Tuy nhiên, biến cố lớn đã xảy ra khi trong thời điểm Brexit của nước Anh, Bộ Nội vụ Anh từ chối cấp giấy phép lao động cho Perez, đưa ra lý do rằng ông "chưa đạt đẳng cấp để đóng góp cho bóng đá Anh". Bất chấp đơn giải trình tha thiết từ Iraola và Bournemouth, Perez rơi vào tình cảnh trớ trêu: không được mặc đồ tập CLB, không được ngồi băng ghế chỉ đạo và không thể làm thủ tục nhập học cho con. Cuối cùng, khi visa du lịch hết hạn vào cuối mùa thu, Perez đành ngậm ngùi trở lại Tây Ban Nha.

Chính sự cố cay đắng này lại mở ra bước ngoặt. Đầu năm 2024, khi Rayo Vallecano sa thải HLV, Iraola đã gọi điện động viên Perez tiếp quản công việc. Từ đó, Perez tạo nên kỳ tích khi đưa Rayo lần đầu tiên lọt vào chung kết Conference League và giành vé dự cúp châu Âu, trước khi chuyển sang dẫn dắt Villarreal. Về phần Iraola, ông đưa Bournemouth đến cúp châu Âu rồi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Liverpool.

HLV Iraola. Ảnh THX

Cuộc chạm trán tại đường biên Anfield

Perez giờ đây bước ra Anfield với vị thế HLV trưởng của Villarreal đối đầu với Liverpool của Iraola, người mà chính Perez từng xúc động thừa nhận: "Bóng đá của tôi thuộc về Iraola".

Phía bên kia, Iraola cũng chia sẻ: "Những trận đấu thế này không tốt cho mối quan hệ của chúng tôi chút nào. Khi đối đầu nhau, chúng tôi sẽ ít nói chuyện hơn. Nhưng đây là một trận đấu rất đặc biệt vì cậu ấy là bạn tôi. Cậu ấy hiểu rất rõ về tôi và chúng tôi đã cùng nhau trải qua vô vàn sóng gió".

Trở lại với trận đấu, HLV Andoni Iraola đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải ở hàng thủ. Tân binh Jeremie Frimpong dính chấn thương gân kheo nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu khoảng 6 trận, Conor Bradley cũng chưa thể tái xuất, trong khi Dominik Szoboszlai gặp vấn đề nhẹ về cơ.

Tuy nhiên, Liverpool được với siêu máy tính cho đến 61.4% khả năng thắng trận. Con số này hoàn toàn dễ hiểu nếu nhìn vào thành tích đối đầu thảm họa của Villarreal trước các đại diện nước Anh. Đội bóng Tây Ban Nha chưa từng giành nổi một chiến thắng nào trong 16 lần chạm trán các CLB Anh tại Champions League (hòa 6, thua 10), chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng và đã để thua liên tiếp cả 9 trận gần nhất.

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