Cole Palmer nhận thẻ đỏ, Chelsea gục ngã trước Tottenham

Ngày thi đấu tồi tệ dưới thời HLV Xabi Alonso không chỉ dừng lại ở sai lầm phản lưới nhà của thủ môn trẻ Mike Penders hay lối chơi nhạt màu, mà đỉnh điểm của sự thất vọng chính là tấm thẻ đỏ của ngôi sao số một Cole Palmer

Cơn tức giận bộc phát của Palmer “lạnh”

Cole Palmer từ lâu đã nổi tiếng với phong thái thi đấu ung dung, cái đầu lạnh và sự điềm tĩnh kinh ngạc trong những thời khắc áp lực. Tuy nhiên, trước một Tottenham áp đảo và phong tỏa hoàn toàn tuyến giữa của Chelsea, tiền vệ người Anh đã không thể giữ được sự bình tĩnh. Sự giận dữ của Palmer bắt đầu bùng nổ sau tình huống cầu thủ Tottenham là Mateus Fernandes cố tình dùng tay chơi bóng để cản phá một đợt phản công.

Ngay khi tiếng còi ngắt còi vang lên, Palmer đã lao tới xô xát và đẩy mạnh Fernandes, châm ngòi cho cuộc ẩu đả giữa cầu thủ hai bên. Mặc dù VAR đã kiểm tra và Palmer chỉ phải nhận một thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài, cựu danh thủ Gary Neville nhận định rằng hành động nông nổi đó hoàn toàn có thể khiến Palmer nhận thẻ đỏ trực tiếp nếu trận đấu không diễn ra tại Stamford Bridge.

Chuyên gia Jamie Redknapp cũng bức xúc nhận xét rằng phản ứng của Palmer là "háo thắng, hờn dỗi" và hoàn toàn trái ngược với tính cách thường thấy của tiền vệ này.

Cú ngã trong 9 phút và cột mốc buồn 100 thẻ đỏ

Sự giận dữ không tích cực đó nhanh chóng biến thành thảm họa. Phút 77, thủ thành Mike Penders đấm bóng vụng về về lưới nhà giúp Tottenham mở tỷ số. Chỉ vỏn vẹn 3 phút sau bàn thua, khi tâm lý thi đấu của Chelsea hoàn toàn vỡ vụn, Palmer trong một nhịp bám đuổi hời hợt đã có pha vào bóng muộn và dậm thẳng vào chân người cũ Gallagher. Trọng tài Chris Kavanagh không ngần ngại rút ra chiếc thẻ vàng thứ hai, truất quyền thi đấu của niềm hi vọng phía chủ nhà.

Hai thẻ vàng chỉ trong vòng 9 phút, Cole Palmer chính thức nhận tấm thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Tồi tệ hơn, truất quyền thi đấu của Palmer cũng đánh dấu chiếc thẻ đỏ thứ 100 của Chelsea tại Premier League. "The Blues" trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử giải đấu chạm đến cột mốc buồn này, chỉ sau Everton (113 thẻ) và Arsenal (110 thẻ).

Việc chỉ còn thi đấu với 10 người khiến Chelsea hoàn toàn buông xuôi, tạo điều kiện cho Mathys Tel tung cú dứt điểm hiểm hóc từ xa ở những phút cuối, ấn định chiến thắng 2-0 thuyết phục cho thầy trò HLV Roberto De Zerbi.

Bài học đắng ngắt

Thất bại trước Tottenham không chỉ cắt đứt chuỗi phong độ ấn tượng mà còn phơi bày sự thiếu trưởng thành về mặt bản lĩnh của dàn sao Chelsea. Phát biểu sau trận đấu, HLV Xabi Alonso tỏ ra rất thất vọng về chiếc thẻ đỏ của học trò cưng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát cảm xúc. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ: "Trong những tình huống như vậy, tấm thẻ vàng đầu tiên có thể mang tính quyết định. Đây là bài học và là quá trình tôi luyện sự trưởng thành cho cả tập thể lẫn cá nhân các cầu thủ".

Chỉ tung ra vỏn vẹn 7 cú dứt điểm cả trận — con số thấp nhất trên sân nhà của họ tại Premier League kể từ đầu mùa giải — Chelsea đã có một đêm thi đấu thảm họa về mọi mặt. Chiếc thẻ đỏ của Cole Palmer chính là hình ảnh thu nhỏ cho sự bế tắc, ức chế và bất lực của đội bóng áo xanh trước một Tottenham thi đấu quá ranh mãnh và bản lĩnh.

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