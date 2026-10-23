Dự đoán vòng 8 Premier League: Man City đối mặt cạm bẫy, Arsenal dễ thắng Everton

Vòng 8 Premier League được đánh giá là hấp dẫn nhất lượt đi, ngoài trận derby Bắc London giữa Chelsea và Tottenham, các cặp đấu còn lại có sự cân bằng, hứa hẹn bất ngờ.

Bài toán hàng công của Oliver Glasner

Vòng 8 Premier League bắt đầu bằng cuộc đối đầu diễn ra vào tối thứ Sáu (2g sáng ngày 24-10) giữa Ipswich Town và Nottingham Forest. Forest đang rơi vào khủng hoảng nhẹ khi thua cả 3 trận gần nhất tại Premier League và có tới 4 trận tịt ngòi từ đầu mùa. Thành tích 5 điểm sau 7 trận khiến Forest tái hiện khởi đầu tồi tệ của mùa trước, thời điểm dẫn đến việc HLV Ange Postecoglou bị sa thải sau vòng đấu thứ 8.

HLV Oliver Glasner đang ráo riết tìm phương án nâng cao hiệu suất cho hàng công yếu nhất giải đấu mới chỉ ghi được 5 bàn. Sự trở lại của Morgan Gibbs-White cùng tiền đạo Liam Delap – người đã ghi 12 trong 14 bàn thắng tại Premier League khi còn khoác áo Ipswich – được kỳ vọng sẽ giải cơn khát bàn thắng. Theo siêu máy tính, Ipswich được đánh giá cao hơn với 43.2% khả năng chiến thắng, trong khi cơ hội của Forest là 30.1% và tỷ lệ hòa ở mức 26.7%.

Cạm bẫy Villa Park

Tâm điểm ngày thứ Bảy hướng về Villa Park, nơi Aston Villa tiếp đón đội đầu bảng Man City. Đoàn quân của HLV Enzo Maresca đang hướng tới mốc trở thành đội bóng thứ 8 trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh thắng trọn vẹn 8 vòng đầu tiên.

Dù vừa vùi dập AEK Athens 5-1 tại Champions League và sở hữu tỷ lệ thắng 43.2% từ máy tính, nhưng Man City vẫn đối mặt thử thách lớn khi đã thua Villa trong cả 2 lần làm khách gần nhất. Thêm vào đó, Villa đang bất bại 3 trận sân nhà gần đây trước các đội đầu bảng (thắng 2, hòa 1) và đang ở giai đoạn hồi phục phong độ ấn tượng khi HLV Unai Emery đã hoàn thành việc tái thiết Villa sau khởi đầu chật vật.

Cơ hội cho thần đồng Max Dowman

Arsenal tiếp đón Everton tại Emirates với tư cách là đội có tỷ lệ chiến thắng cao nhất tuần theo siêu máy tính Opta (69.6%). Pháo thủ đang sở hữu hàng thủ vững chắc nhất giải khi mới thủng lưới 5 bàn, chịu ít cú sút trúng đích nhất (21) và số bàn thua dự kiến (xGA) thấp nhất (5.6).

Trái lại, Everton chưa thắng trên sân khách mùa này (hòa 3, thua 3) và chỉ có 13.3% cơ hội gây bất ngờ ở Emirates. Theo tờ Guardian, chấn thương của Saka mở ra cơ hội xuất phát cho tài năng 16 tuổi Max Dowman. Dowman từng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Premier League vào lưới chính Everton hồi tháng 3 và vừa lập cú đúp trước Ipswich tại Carabao Cup.

Thử thách của Lampard và điểm nóng Stamford Bridge

Tại trận đấu giữa hai đội thăng hạng Coventry City và Fulham, HLV Frank Lampard kêu gọi học trò ở Coventry phải "cứng cựa" hơn và tư duy như một đội bóng Premier League sau khởi đầu để thua 5 trong 7 trận. Máy tính Opta đánh giá Coventry có 43.4% khả năng giành chiến thắng trước Fulham (29.9%) – đội bóng vừa có trận thắng đầu tiên dưới thời HLV Arbeloa nhưng chưa thắng trên sân khách suốt 8 trận.

Khép lại ngày thứ Bảy là trận derby London giữa Chelsea và Tottenham. Chelsea được máy tính đánh giá là cửa trên vượt trội với 53.6% cơ hội chiến thắng nhờ chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trước Spurs và thành tích chỉ thua 1 trong 16 trận derby London gần nhất tại Stamford Bridge.

Phía đối diện, Spurs chỉ giành vỏn vẹn 2 điểm tại Stamford Bridge kể từ năm 2018 và vừa thua cả 6 trận derby London gần đây. Báo Guardian chỉ ra rằng HLV Roberto De Zerbi đang loay hoay tìm kiếm sự cân bằng chiến thuật giữa việc sử dụng sự sáng tạo của James Maddison hay sức chiến đấu của Conor Gallagher nhằm chống lại lối chơi phản công tốc độ của Chelsea.

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