Arsenal: Không cần siêu sao, chỉ cần đúng lúc, đúng người

Trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước Bayern Munich thắp lên niềm tin thầy trò HLV Mikel Arteta sở hữu bản lĩnh, chất lượng chuyên môn và sự lỳ lợm đủ để chinh phục đỉnh cao châu Âu, ngay cả khi họ không sở hữu những "siêu sao tấn công".

Arsenal đang thành công mà không cần tiền đạo ngôi sao. Ảnh THX

Xóa dớp tại "miền đất dữ" Allianz Arena

Allianz Arena từng là nơi chứng kiến những cơn ác mộng tồi tệ nhất của người hâm mộ Pháo thủ. Đó là nơi giấc mơ Champions League của họ dừng lại ở vòng tứ kết vào tháng 4-2024, hay xa hơn là thất bại muối mặt với tổng tỷ số 2-10 vào năm 2017.

Tuy nhiên, tập thể Arsenal ngày nay đã mang một vị thế hoàn toàn khác. Đối đầu với một Bayern Munich đang sở hữu chuỗi 40 trận sân nhà liên tiếp không thua ở vòng bảng Champions League, đại diện nước Anh vẫn tự tin triển khai lối chơi chủ động, chấp nhận mạo hiểm và cống hiến một trận cầu hấp dẫn.

Trận đại chiến tại Munich là một cuộc đấu trí chiến thuật vô cùng thú vị. Arsenal chủ động dâng cao bắt việt vị và gây áp lực ngay từ phần sân đối phương. Lối chơi này quyết liệt đến mức trung vệ Ezri Konsa có thời điểm phải di chuyển suốt chiều dài mặt sân để theo kèm Harry Kane khi tiền đạo người Anh lùi sâu đóng vai trò kiến thiết.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Mikel Arteta tỏ ra rất tự hào: "Tâm lý, mục đích và quyết tâm của toàn đội là rất rõ ràng ngay từ đầu — chúng tôi đến đây để áp đảo, gây khó khăn cho Bayern, gây áp lực và tấn công họ".

Nghệ thuật thay người: Lời giải cho bài toán hàng công

Nỗi ám ảnh sau thất bại cay đắng ở trận chung kết Champions League mùa trước trước PSG từng thúc đẩy Arsenal trải qua một mùa hè ráo riết săn đón các siêu sao tấn công đỉnh cao. Họ từng đưa Vinicius Junior, Morgan Rogers hay Juliun Alvarez vào tầm ngắm nhưng đều không thành công.

Thế nhưng, trận hòa tại Munich đã mở ra góc nhìn khác. Arsenal đã chịu thử thách khi Saka dính chấn thương rời sân ngay từ phút thứ 10. Biến cố này lại trở thành sân khấu để Mikel Arteta chứng minh giá trị của việc xoay tua nhân sự. Eberechi Eze được tung vào sân thay Saka và nhanh chóng mở tỷ số ở phút 25 bằng cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc sau đường chuyền của Martin Odegaard. Theo thống kê từ Opta, Eze trở thành cầu thủ dự bị ghi bàn sớm nhất trong một trận đấu tại Champions League kể từ tháng 2-2022.

Khi Bayern Munich vượt lên dẫn 2-1 nhờ khoảnh khắc thiên tài của Harry Kane, Arteta một lần nữa tạo ra bước ngoặt từ băng ghế chỉ đạo. Tiền đạo vào sân thay người Viktor Gyokeres có pha xử lý đập nhả tinh tế, tạo điều kiện để Declan Rice dứt điểm ấn định tỷ số hòa 2-2.

HLV Arteta. Ảnh THX

Mikel Arteta và bài toán "Ai, Khi nào và Tại sao"

Theo Opta, Arsenal hiện là đội bóng Premier League sở hữu số lần đóng góp vào bàn thắng từ các cầu thủ dự bị nhiều nhất trên mọi đấu trường mùa này (6 bàn thắng, 5 kiến tạo). Đây không phải là sự ngẫu nhiên hay may mắn, mà là kết quả của một chiến lược thay người được tính toán tỉ mỉ bởi Mikel Arteta.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã làm chủ nghệ thuật dùng người khi xác định rõ ràng tác động mà từng cầu thủ dự bị cần mang lại dựa trên diễn biến chiến thuật. Tùy thuộc vào việc đối thủ chọn cách pressing tầm cao hay lùi sâu, Arteta luôn có sẵn những phương án nhân sự tương thích:

Eberechi Eze: Tận dụng khả năng tạo đột biến cá nhân và di chuyển thông minh trong không gian hẹp để trừng phạt sơ hở của đối phương, tương tự như bàn thắng anh từng ghi khi vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Lille.

Viktor Gyokeres: Cung cấp sức rướn, tì đè và khả năng làm tường độc lập, giải phóng không gian cho các vệ tinh tuyến hai như Declan Rice băng lên dứt điểm.

Noni Madueke: Mang lại tốc độ và khả năng leo biên quấy phá trực diện khi hàng thủ đối phương bắt đầu suy giảm thể lực.

Phát biểu sau trận hòa ở Munich, dù thừa nhận chấn thương của Saka "trông không hề ổn", HLV Arteta vẫn hoàn toàn tin tưởng vào những phương án thay thế như Eze, Madueke hay thậm chí là tài năng trẻ 16 tuổi Max Dowman. Arsenal đã gửi một thông điệp: Họ không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào để mơ về chiếc cúp bạc Champions League danh giá.

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