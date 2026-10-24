HLV De Zerbi hi vọng Tottenham phá bỏ "lời nguyền" Stamford Bridge

Tottenham của ông Zerbi phải đối mặt với một bức tường lịch sử đầy u tối khi họ chỉ giành đúng 1 chiến thắng trong 41 lần hành quân gần nhất tới "sào huyệt" của Chelsea trên mọi đấu trường (23 giờ 30, ngày 24-10).

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ nhà. Tottenham đã để thua cả 6 trận derby London gần nhất tại Premier League, và ở hoàn cảnh hiện tại, có thể họ phải lần đầu tiên trong lịch sử , họ phải chạm đến thất bại thứ 7 liên tiếp trong các trận derby. Không những thế, Stamford Bridge từ lâu đã trở thành "hiểm địa" đối với Gà trống khi họ thua 10 trong 12 lần đụng độ gần nhất với Chelsea và thất bại trong cả 6 trận chạm trán gần đây tại giải quốc nội.

Tuy nhiên, thay vì tỏ ra lo âu hay chịu áp lực nặng nề, chiến lược gia người Italy tin rằng chính “cái dớp” ấy là nguồn động lực tinh thần to lớn để Spurs tạo nên bước ngoặt: “Không, tôi nghĩ là không vì tôi mới chỉ cùng Tottenham trải qua một trận đấu với Chelsea. Kỷ lục đó phải là một động lực thêm cho chúng tôi, chứ không phải là thêm một vấn đề".

De Zerbi nhấn mạnh thêm rằng những kết quả trong quá khứ không phản ánh tập thể hiện tại: "Tôi muốn chuỗi kỷ lục tiêu cực này sẽ mang lại cho toàn đội thêm động lực, thêm bản lĩnh và năng lượng để chiến thắng. Chúng tôi có thừa chất lượng để giành chiến thắng. Đây là trận derby chống lại một đội bóng rất mạnh và một HLV giỏi, nhưng các cầu thủ Tottenham cũng rất xuất sắc. Chúng tôi phải thể hiện điều đó cùng nhau như một tập thể".

Khó khăn từ chấn thương hàng loạt

Chiến thắng 3-1 trước Coventry City hôm thứ Hai – nơi James Maddison ghi bàn thắng tuyệt đẹp trong lần đá chính đầu tiên sau 536 ngày – đã giúp Tottenham giải cơn khát chiến thắng. Tuy nhiên, niềm vui của Spurs không trọn vẹn khi chính Maddison đang bỏ ngỏ khả năng ra sân trong chuyến làm khách tới Stamford Bridge.

HLV De Zerbi tiết lộ rằng nhạc trưởng 29 tuổi đã không thể tập luyện cùng toàn đội trong 3 ngày đầu tuần và ông không muốn mạo hiểm với sức khỏe của học trò: "Tôi không biết liệu cậu ấy có sẵn sàng cho ngày mai hay không. Giống như tôi đã nói nhiều lần, tôi không muốn mạo hiểm vì nếu nhìn vào giai đoạn này của bóng đá châu Âu, bạn có thể thấy rất nhiều chấn thương”.

Bên cạnh Maddison, khả năng ra sân của Kulusevski cũng chưa chắc chắn dù anh này cũng mới trở lại sau gần 2 năm dưỡng thương. Đội khách cũng chắc chắn vắng mặt hậu vệ trái Destiny Udogie do chấn thương đầu gối, cùng với Savio và Lucas Bergvall. Dẫu vậy, tin vui cho Tottenham là bộ đôi hậu vệ cánh Pedro Porro và Andy Robertson, cùng chân sút Omar Marmoush đều đã bình phục và sẵn sàng thi đấu. De Zerbi khẳng định ông vẫn có trong tay nhiều giải pháp thay thế chất lượng như Mathys Tel hay Conor Gallagher.

Siêu máy tính: Chelsea lại sẽ thắng

Ở chiều ngược lại, Chelsea của HLV Xabi Alonso đang sở hữu phong độ ấn tượng khi đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Đội chủ sân Stamford Bridge vừa đánh bại Everton 2-0 nhờ cú đúp của Pedro Neto và sở hữu hàng công cực kỳ bùng nổ với 17 bàn thắng từ đầu mùa (ảnh). Bộ ba tấn công Morgan Rogers, João Pedro và Cole Palmer đang thi đấu thăng hoa, trong đó Palmer đang hướng tới cột mốc bàn thắng thứ 50 cho Chelsea tại Premier League.

Theo siêu máy tính Opta đánh giá Chelsea là ứng viên chiến thắng vượt trội với tỷ lệ 53,6% trong khi cơ hội giành 3 điểm của Tottenham chỉ dừng lại ở mức 21,8%. Mặc dù vậy, với lối chơi tấn công giàu đột biến từ xa – nơi Spurs dẫn đầu giải đấu khi 50% số bàn thắng mùa này đến từ ngoài vòng cấm – Tottenham hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ nếu Chelsea lơ là cảnh giác.

Đội hình dự kiến

Chelsea (4-2-3-1): Mike Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill, Hato; Caicedo, Henderson; Neto, Cole Palmer, Morgan Rogers; Pedro.



Tottenham (4-3-3): Kinsky; Pedro Porro, van Hecke, van de Ven, Andy Robertson; Tonali, Gray, Conor Gallagher; Kudus, Omar Marmoush, Dominic Solanke.

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