James Maddison và ngày trở lại như mơ cùng Tottenham

Tiền vệ James Maddison chia sẻ rằng việc ghi bàn và góp công giúp Tottenham giành thắng lợi đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, với chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Coventry City, giống như một “giấc mơ”.

James Maddison giúp Tottenham thắng trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: THX

Sau 526 ngày vắng bóng vì chấn thương đầu gối, James Maddison đánh dấu lần trở lại đội hình xuất phát bằng bàn thắng đẹp mắt ở phút 14. Cú dứt điểm một chạm đánh bại thủ thành Carl Rushworth, trước khi anh ăn mừng bằng động tác ném phi tiêu quen thuộc. Tiền vệ người Anh cũng là cầu thủ nổi bật nhất trong hiệp một.

“Tôi đã trao đổi với HLV và cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để đá chính. Tôi muốn thể hiện năng lực, cho thấy những gì đội bóng đã thiếu trong thời gian qua. HLV khuyến khích tôi cứ chơi bóng và tận hưởng trận đấu. Ghi bàn như vậy thật tuyệt vời”, Maddison chia sẻ.

Đây là pha lập công đầu tiên của anh kể từ trận thắng Bodo/Glimt 3-1 ở bán kết Europa League mùa 2024-2025. Trải qua quãng thời gian khó khăn vì chấn thương dây chằng chéo trước, Maddison không giấu được xúc động.

“Sau những ngày tháng tăm tối, bạn luôn mơ về khoảnh khắc này. Bàn thắng chính là ánh sáng cuối đường hầm”, anh nói với Sky Sports.

Niềm vui của Tottenham càng trọn vẹn khi Dejan Kulusevski cũng tái xuất sau 17 tháng dưỡng thương và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. “Tôi rất tự hào về Kulusevski. Tôi hiểu cảm giác trở lại sau thời gian dài vắng mặt. Chính những khoảnh khắc như thế khiến mọi nỗ lực trở nên xứng đáng”, Maddison bày tỏ.

LINH SƠN