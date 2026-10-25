Máy tính dự đoán vòng 8 Ngoại hạng Anh: Rực lửa Anfield, bão ở Old Trafford

Trong khi Liverpool sẽ phải cẩn trọng trước một Brighton đang thăng hoa thì Man United lại chưa bao giờ lo lắng như lúc này khi tiếp đón Bournemouth

Màn thư hùng rực lửa tại Anfield và áp lực ở Selhurst Park

Chảo lửa Anfield sẽ chứng kiến cuộc đối đầu thượng đỉnh giữa Liverpool và đội xếp thứ 3 Brighton (21 giờ, ngày 25-10). Brighton dưới sự dẫn dắt của HLV Fabian Hurzeler đang thăng hoa rực rỡ với chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường (ghi 22 bàn và giữ sạch lưới 5 trận), đồng thời là đội có hàng công mạnh nhất giải với 23 bàn thắng.

HLV Andoni Iraola chưa từng thắng trận Premier League nào trên sân nhà cùng Liverpool, khi Anfield mới chỉ chứng kiến 4 trận thắng trong 13 trận tại giải quốc nội từ đầu năm 2026. Dù vậy, siêu máy tính Opta vẫn xếp Liverpool là đội cửa trên với 46.8% cơ hội chiến thắng (Brighton là 26.8%) nhờ phong độ ghi bàn ấn tượng của Alexander Isak – người đã có 5 bàn sau 5 trận gần nhất. Còn theo báo Guardian, sự bùng nổ của tài năng trẻ Rio Ngumoha, Florian Wirtz cùng Isak hứa hẹn tạo nên một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Tại Selhurst Park, Crystal Palace tiếp đón Newcastle trong bối cảnh HLV Pierre Sage chịu sức ép lớn sau thất bại thảm hại 0-5 trước Brighton.

Palace đã thủng lưới 8 bàn trong 4 trận sân nhà mùa này và trải qua 6 tháng không thể giữ sạch lưới trên sân nhà. Sự trở lại của trung vệ Axel Disasi sau án treo giò được xem là điểm tựa để Palace tìm kiếm chiến thắng, nhất là khi Newcastle đá sân khách rất kém khi vừa thua 1-4 trước cả Leeds lẫn Coventry. Máy tính nghiêng về khả năng Palace giành trọn 3 điểm với tỉ lệ 40.5% so với 32.8% của Newcastle.

Old Trafford trên bờ vực và trận chiến thực dụng

Khủng hoảng đang bủa vây Man United khi họ tiếp đón Bournemouth. Đội khách đang bất bại trong 3 lần làm khách gần nhất tại Old Trafford (thắng 2, hòa 1) và vừa đè bẹp AC Milan 3-0 tại cúp châu Âu. Báo Guardian nhấn mạnh cuộc công kích công khai của đội trưởng Bruno Fernandes hướng về HLV Michael Carrick đã phơi bày một tập thể hoang tàn, và một thất bại nữa chắc chắn sẽ khiến Carrick bị sa thải. Dù vậy, siêu máy tính Opta vẫn dành sự ưu ái cho Man Utd với 48.5% cơ hội thắng.

Trong khi đó, cuộc so tài giữa Hull City và Brentford được Guardian ví như cuộc đối đầu của những chuyên gia thực dụng. Hull City là đội kiểm soát bóng kém nhất giải (trung bình chỉ khoảng 30%), còn Brentford cũng rất ít khi cầm bóng vượt quá 50%.

Cả hai đội đều đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống cố định khi đã ghi 3 bàn từ bóng chết. Dù Igor Thiago mới ghi 1 bàn mùa này, HLV Keith Andrews khẳng định tiền đạo người Brazil sắp sửa bùng nổ trở lại, nhất là khi anh đã ghi 6 bàn trong 6 trận gần nhất gặp các đội mới thăng hạng. Opta dự đoán Brentford có 38.1% cơ hội chiến thắng so với 35.8% của Hull.

Vòng 8 khép lại tại Stadium of Light, nơi Sunderland và Leeds United chạm trán nhau trong trận derby vùng Đông Bắc. Sunderland đang đứng bét bảng sau 4 thất bại liên tiếp và trải qua khởi đầu tệ nhất kể từ mùa giải xuống hạng 2016-17.

Phía đối diện, Leeds là "vua hòa" của năm 2026 với 13 trận chia điểm, đồng thời chưa từng thắng trận Premier League nào đá vào lúc 16h30 Chủ nhật. Máy tính dự đoán một thế trận cân bằng khi Sunderland có 38.8% cơ hội thắng, Leeds có 34.7% và khả năng hòa lên tới 26.5%.

LONG KHANG