Hàng thủ mắc sai lầm, Man City bị Aston Villa kết thúc chuỗi toàn thắng

Chuỗi 7 trận thắng của Man City đã chính thức dừng lại ở con số 7 sau thất bại cay đắng 1-2 trước Aston Villa tại Villa Park dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Thảm họa hàng thủ

Sự thiếu chắc chắn nơi hàng phòng ngự đã sớm bộc lộ ngay từ phút thứ 6 của trận đấu. Trong một tình huống không chịu quá nhiều áp lực khi khống chế đường chuyền từ Ruben Dias, trung vệ Marc Guehi lại lóng ngóng để bóng chạm chân trụ nảy ra, tạo điều kiện cho John McGinn cướp bóng và kiến tạo cho Jackson. Tiền đạo người Senegal xử lý bình tĩnh, vượt qua Elliot Anderson trước khi tung cú sút sấm sét vào góc cao khung thành, mở tỷ số cho Aston Villa.

Dù Erling Haaland đã thắp lại hi vọng cho Man City bằng bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 52 từ cú đánh đầu dũng mãnh sau quả tạt của Iliman Ndiaye, sai lầm hệ thống một lần nữa khiến đội khách trả giá đắt. Phút 60, từ đường chuyền dọn cỗ của cầu thủ vào sân thay người Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson dứt điểm chìm về phía khung thành. Thế nhưng, thủ thành Donnarumma lại đổ người vụng về để bóng lọt qua người chui vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Sự bế tắc của hàng công

Thất bại này càng trở nên cay đắng hơn với Man City khi nhìn vào các thông số thống kê áp đảo. "The Citizens" sở hữu tới 29 lần chạm bóng trong vòng cấm Aston Villa chỉ riêng trong hiệp một — con số cao nhất của một đội bóng tại Ngoại hạng Anh mùa này. Họ tung ra tổng cộng 15 cú dứt điểm với 7 lần trúng đích, so với vỏn vẹn 2 cú sút trúng đích bên phía Aston Villa.

Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ môn Zion Suzuki của Aston Villa đã trở thành bức tường thép không thể xô đổ. Tân binh người Nhật Bản cản phá xuất sắc cú sút cứa lòng của Ndiaye, từ chối các dứt điểm nguy hiểm từ Rayan Cherki và Abdukodir Khusanov, đồng thời đẩy cú sút căng của Josko Gvardiol dội xà ngang. Bên cạnh đó, cột dọc và cú phá bóng ngay trên vạch vôi của Ian Maatsen cũng từ chối các bàn thắng tưởng chừng đã mười mươi cho Man City.

Trận thua này phơi bày những lỗ hổng đáng lo ngại nơi hàng thủ của HLV Enzo Maresca. Kể từ đầu mùa giải trước, cả Guehi và Donnarumma đều đã có tới 3 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua tại Premier League.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Maresca tỏ ra tiếc nuối khi đội nhà tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng lại thiếu sự sắc bén và dính những bàn thua không đáng có. Dù vậy, ông khẳng định không quá lo lắng về phong độ của Guehi — người đã bị rút ra nghỉ ngay sau hiệp một.

Trận thua tại Villa Park là đòn đau giáng vào tham vọng duy trì mạch toàn thắng của Man City. Hơn nữa, nó còn cắt đứt cơ hội trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử Premier League mở màn mùa giải bằng 8 trận thắng liên tiếp. Trước mắt Man City sẽ là thách thức không nhỏ khi họ phải chạm trán Brighton ở cả Cúp Liên đoàn lẫn Ngoại hạng Anh trong tuần tới.

Ở chiều ngược lại, HLV Unai Emery có lý do để tự hào khi Aston Villa nối dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà trước các đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League lên con số 4. Chiến thắng thứ 6 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường giúp Villa leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng…

LONG KHANG