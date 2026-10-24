Man City hãy cẩn thận, Aston Villa nay đã khác

Sau cuộc đại phẫu lực lượng và khởi đầu thảm họa hồi đầu mùa, tập thể hoàn toàn mới dưới tay HLV Unai Emery đang dần vào phom và không ai biết trước họ nguy hiểm đến mức nào

HLV Unai Emery. Ảnh THX

Cơn ác mộng từ cuộc đại phẫu mùa hè

Nếu hành trình vươn lên của Arsenal dạy cho bóng đá Anh bài học về việc giữ ổn định bộ khung, thì Aston Villa lại phải trải qua kịch bản tồi tệ nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Sau mùa giải 2025-2026 rực rỡ với vị trí thứ 4 tại Premier League và chức vô địch Europa League, Villa Park phải chia tay gần như toàn bộ "xương sống" của đội hình, bao gồm Morgan Rogers, Ollie Watkins, Ezri Konsa, Emiliano Martinez, Youri Tielemans và Lucas Digne.

Sự xáo trộn quá lớn lập tức để hệ quả khổng lồ. Ngay vòng mở màn, Villa bị Brighton đè bẹp 4-0 trong trận đấu mà tân binh Joao Gomes nhận thẻ đỏ ở phút 31. Họ trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử Premier League vừa thủng lưới 4 bàn, vừa nhận thẻ đỏ và phản lưới nhà ngay trong hiệp một. Chuỗi phong độ u ám tiếp diễn với trận thua 0-1 trước Arsenal, hòa 0-0 trên sân Hull City và ngã ngựa 1-2 trước Nottingham Forest.

Qua 3 trận đầu, Villa chỉ tung ra đúng 1 cú sút trúng đích – con số thấp kỷ lục tại giải đấu kể từ mùa 2003-04. Họ cũng là đội thứ hai trong lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh không ghi nổi bàn nào ở 3 vòng đầu trong 2 mùa giải liên tiếp.

Bàn tay phục sinh của Unai Emery

Trước nguy cơ khủng hoảng chạm đáy, HLV Unai Emery một lần nữa chứng tỏ năng lực giải quyết cuộc hoảng hàng đầu. Bước ngoặt bắt đầu từ thắng lợi 3-1 trước Coventry City tại Carabao Cup, trước khi Villa giành chiến thắng Premier League đầu tiên mùa giải bằng màn ngược dòng kịch tính 3-2 trên sân của Tottenham.

Đỉnh cao cho sự trở lại là chiến thắng quả cảm 1-0 ngay tại "thánh địa" St. James' Park của Newcastle. Hàng thủ Villa thi đấu lăn xả để bảo vệ thành quả, khiến Newcastle có lần thứ hai không thể ghi bàn trong 23 trận sân nhà tại Premier League, và cả hai lần đó đều diễn ra trước chính Villa. Chiến thắng này giúp Emery chạm mốc 100 trận thắng tại Premier League chỉ sau 197 trận, trở thành chiến lược gia cán cột mốc này nhanh thứ 8 trong lịch sử giải đấu.

Không chỉ hồi sinh ở đấu trường quốc nội, đội chủ sân Villa Park còn thăng hoa tại Champions League. Sau chiến thắng 3-2 trên sân Club Brugge, Villa tạo nên cơn địa chấn khi đè bẹp Fenerbahce tới 6-0, trận thắng đậm nhất lịch sử CLB ở các cúp châu Âu. Họ cũng vừa có chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại đấu trường này, chễm chệ ngồi cùng mâm với PSG, Real, Liverpool...

Dàn tân binh rực sáng cùng bệ phóng cựu binh

Bên cạnh sự vững vàng trở lại của những trụ cột lâu năm như Matty Cash, Boubacar Kamara, John McGinn hay Emiliano Buendia, thành công của Villa đến từ việc dàn tân binh hòa nhập cực nhanh.

Trên hàng công, Nicolas Jackson đã bỏ túi 5 bàn thắng sau 9 trận kể từ khi cập bến từ Chelsea, khỏa lấp hoàn hảo khoảng trống để lại của Watkins. Ở tuyến giữa, Joao Gomes mang lại chất thép bên cạnh Kamara, trong khi tài năng trẻ 16 tuổi Ibrahim Mbaye mượn từ PSG liên tục quấy phá các hàng thủ đối phương.

Tuy nhiên, gương mặt gây ấn tượng mạnh nhất là Johan Manzambi. Chân sút 21 tuổi người Thụy Sĩ nhanh chóng bắt nhịp với bóng đá Anh khi đóng góp 3 bàn thắng và 2 kiến tạo trong 6 trận đầu tiên, bao gồm bàn thắng duy nhất hạ gục Newcastle.

Các cơ hội của Manzambi. Đồ họa Opta

Kể từ trận đá chính đầu tiên của Manzambi vào giữa tháng 9, chỉ có Erling Haaland (6) đóng góp vào nhiều bàn thắng hơn anh (5) tính trên mọi đấu trường tại Premier League. Anh cũng trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử Villa in dấu giày vào bàn thắng ở cả 3 trận đá chính đầu tiên tại Premier League.

Dù đang xếp thứ 12 tại Premier League, nhưng sự tự tin đã hoàn toàn trở lại với thầy trò Unai Emery. Đêm 24-10, Villa sẽ tiếp đón đội đầu bảng Man City tại Villa Park. Với điểm tựa sân nhà, sự gắn kết dần hoàn thiện cùng phong độ thăng hoa của dàn tân binh, Aston Villa sẵn sàng tạo nên bất ngờ và giăng cái bẫy hiểm hóc cho đoàn quân của Pep Guardiola.

HỒ VIỆT